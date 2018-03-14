Туркмения приглашает Кувейт принять участие в строительстве ТАПИ

Эль-Кувейт, , 21:20 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Кувейта Сабахом аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабахом рассмотрели возможность взаимодействия в рамках строительства газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), сообщает 13 марта «Туркменистан сегодня».

В качестве главных направлений сотрудничества главы двух стран выделили топливно-энергетическую сферу и перерабатывающую промышленность. Перспективными областями также могут быть нефтехимия и нефтеперерабатывающие предприятия.

Стороны отметили, что еще одним перспективным направлением взаимовыгодного сотрудничества между Туркменией и Кувейтом является туристический бизнес.

Бердымухамедов также встретился с премьер-министром Джабером Аль-Мубарак Аль-Хамад Аль-Сабахом. В ходе переговоров глава Туркмении пригласил Кувейт принять участие в модернизации топливно-энергетического комплекса страны.

В свою очередь, премьер-министр Кувейта отметил особую значимость ТАПИ и общей железнодорожной инфраструктуры Туркмении с Афганистаном и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент Туркмении прибыл в Кувейт с официальным визитом. В ходе встречи с шейхом было отмечено, что отношения между странами выходят на новый уровень.

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