Главе свердловского города Нижнего Тагила Сергею Носову снова пророчат губернаторский пост. О том, что он может возглавить Челябинскую область, сообщают некоторые местные СМИ.

66.ru Сергей Носов

Уйдёт ли Дубровский?

Началось всё с публикации в интернет-издании Znak.com, Это СМИ, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что Носов якобы прошёл в Администрации президента Российской Федерации все необходимые собеседования. Также, по информации издания, губернатор Челябинской области Борис Дубровский якобы может покинуть свой пост уже после выборов. Ему в преемники и «сватают» Сергея Носова.

Публикация увидела свет 12 марта. В пресс-службе Бориса Дубровского не стали комментировать изложенные в ней сведения, заявив, что это всего лишь ничем не подтверждённые слухи. Зато высказались политологи. Александр Мельников связал подобные вбросы с выборами губернатора, которые состоятся в сентябре 2019 года. И одна из их задач, по его мнению, в том, чтобы обрушить в регионе явку на президентских выборах и представить это как провал губернатора.

А сегодня, 15 марта, стала известна и позиция Сергея Носова. Заявление он сделал, отвечая на вопросы участников молодёжного форума «Я выбираю успех», который прошёл в горно-металлургическом колледже, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ясно понимаю, с какой целью распространяется информация в СМИ о моем уходе. Это делается для того, чтобы повлиять на настроения тагильчан и отвлечь их от выборов. Другого объяснения я не вижу», — заявил Сергей Носов.

Kremlin.ru Борис Дубровский

Отметим, что Борис Дубровский был избран губернатором в сентябре 2014 года. Его полномочия истекают в сентябре 2019-го. Есть ли предпосылки для его досрочного ухода? В регионе немало проблем, и одна из острейших — экологическая. Местные жители требуют перемен к лучшему. И на этом фоне может показаться, что позиции Дубровского достаточно шаткие.

В то же время эксперты полагают, что его позиции вполне сильны. Как следует из Рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации за февраль, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), он поднялся в рейтинге с 23-го на 21-е место и вплотную приблизился к группе губернаторов, имеющих очень сильное влияние. Эксперты пришли к выводу, что в период кампании по выборам президента России проведённые им перестановки в правительстве области консолидируют его команду.

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Кроме того, в исследовании АПЭК он возглавляет ТОП-50 наиболее влиятельных политиков Челябинской области.

«В феврале — начале марта Челябинская область не раз оказывалась в центре федеральной новостной повестки. Внесение в схему территориального планирования страны проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург, инициатором которой стал губернатор Борис Дубровский, внимание президента к перспективам проведения на Южном Урале саммитов ШОС и БРИКС — все это привело к тому, что Дубровский по количеству упоминаний в СМИ попал в тройку лидеров по данным рейтинга «Медиалогии». Но главное — очевидная долгосрочная ставка, которую делает на губернатора и его команду федеральный центр», — говорится в исследовании.

Возможно, по итогам марта позиции Дубровского также будут вполне достойными. Президент России Владимир Путин уже подписал указ о том, где в 2020 году состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Городом, которому оказано большое доверие принимать саммит, стал Челябинск.

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Сергей Носов

Мэр с «чеченским результатом»

Теперь о мэре Нижнего Тагила (в народе именуемого «Путинградом») Сергее Носове. Город он возглавил в октябре 2012 года. А в сентябре 2017-го, на прямых всенародных выборах, подтвердил свои полномочия. Ему отдали голоса 90,75% избирателей.

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Отметим, победе с «чеченским результатом» предшествовали слухи о том, что Сергей Носов может возглавить Кемеровскую область. Они появились в июле 2017 года, когда глава Кузбасса Аман Тулеев находился на лечении. И эти слухи даже всерьёз обсуждали.

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Отметим, потенциально основания у слухмейкеров имелись. О губернаторских амбициях Носова на Урале давно ходили слухи. Его даже «сватали» на пост губернатора Свердловской области. Однако не сложилось: весной 2017 года врио главы региона был назначен Евгений Куйвашев, который возглавляет область с мая 2012 года. Но полномочия Носова на посту мэра Нижнего Тагила в сентябре истекали. По логике, всё складывалось в пользу того, что следующей его должностью будет губернаторская. Вопрос в том, какого региона.

На слухи о возможном назначении главой Кузбасса он, впрочем, отреагировал весьма сдержанно. Пожелал Аману Тулееву скорейшего выздоровления и продуктивной работы, а затем… подал документы в городскую избирательную комиссию и стал кандидатом на пост мэра. И победил, набрав более 90% голосов.

Сейчас его полномочия должны закончиться в сентябре 2022 года. Может ли он уйти досрочно? Местные наблюдатели этого не исключают. Одна из причин в том, что Нижний Тагил на сегодняшний день единственный город Свердловской области, в котором «сильного мэра» выбирают граждане, на прямых выборах. Некое подобие выборов мэра существует в Екатеринбурге. Но там двуглавая система управления. Глава города, избираемый всенародно, выполняет лишь представительские функции и возглавляет городскую думу. Сейчас этот пост занимает Евгений Ройзман. А реальная власть находится в руках сити-менеджера Александра Якоба.

В ближайшее время Екатеринбург и Нижний Тагил могут лишить возможности выбирать глав. Как отмечают наблюдатели, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в областное Законодательное собрание. На Екатеринбурге это мало скажется — избираемый всенародно глава практически ничего не решает. Что же касается Нижнего Тагила, то можно предположить, что определённые силы заинтересованы в досрочном уходе Сергея Носова. И когда поправки вступят в силу, после отставки Носова градоначальника будут выбирать уже по новой, «советской» схеме. Возможно, что ради досрочного оставления им своего поста ему предложат губернаторский пост.

Впрочем, пока всё это лишь предположения. Скорее всего, вопрос о судьбе прямых выборов сильного мэра Нижнего Тагила будет решён к лету. Но даже если это и случится, ничего не помешает Сергею Носову руководить городом до окончания своих полномочий. Тем более что о других вариантах он пока даже не заявляет.