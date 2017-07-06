Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?

Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Свердловские политики и политологи не исключают варианта назначения действующего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на пост главы Кемеровской области. По мнению экспертов, опытный уральский политик достаточно компетентен и имеет все необходимые связи, чтобы безболезненно для региона сменить главу Кузбасса Амана Тулеева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как бы там ни было, резоны для назначения мэра Путинграда губернатором Кузбасса есть. С вероятным уходом политического тяжеловеса Тулеева в регионе объективно обрушится вся система власти. Местные элиты развернут войну всех против всех, надеясь на перераспределение ресурсов, полномочий, политического и экономического влияния в Кузбассе. Этакий посттулеевский межэлитный разгул, эпоха перемен. В этом смысле Носов может опереться в Кемеровской области на знакомые ему структуры УГМК и Евраза, сформировав своеобразный полититико-экономический альянс, способный удержать регион от больших потрясений», — считает политолог Алексей Швайгерт.

Сопредседатель и заместитель главы партии «Российский общенародный союз» Евгений Артюх также считает, что повышение Сергея Носова до главы Кузбасса — вполне вероятный вариант, который может осуществиться в логике политики Кремля, направленной на «омоложение» региональных управленческих элит.

«Во-первых, для Кузбасса вопрос смены главы региона назрел, и очевидно, что эта смена будет в ближайшее время. Во-вторых, сам Носов давно заявлял о своих губернаторских амбициях. Пусть это была Свердловская область, но в любом случае всем понятно, что он притязает на более высокий уровень власти. При этом что касается самого Сергея Носова, то по ментальности он хорошо вписывается в кузбасский регион и видится оптимальным сменщиком Тулеева. Такой же решительный и жесткий. Другое дело, что региональные элиты, наверняка, ищут варианты, как на это место продвинуть своего человека. Тот же Тулеев, наверняка, заинтересован в преемнике из своей команды. Но хотеть не вредно. Логика последних назначений врио губернаторов в регионах такова, что идут более молодые кадры и зачастую в роли «варягов». В эту логику кандидатура Носова тоже хорошо вписывается. А то, что в начале нулевых он работал в Новокузнецке, возглавляя западно-сибирский металлургический комбинат, так это хорошая вишенка на торте», — считает Евгений Артюх.

При этом эксперты не сомневаются в том, что данное назначение будет серьёзным испытанием для самого Сергея Носова.

«Конечно, не дай бог жить в эпоху перемен — гласит китайская мудрость. И даже управленческой жёсткости Носова и поддержки крупных ФПГ может оказаться недостаточно, чтобы быстро зацементировать распадающуюся систему координат сложносоставных элит Кузбасса. Но пожалуй, в «чрезвычайной» ситуации здесь окажется любой другой кандидат, который может быть отправлен в эту территорию: сравнение с Тулеевым и его стилем управления неизбежно — от рядового избирателя до влиятельного местного бизнеса. У Носова есть опыт публичной политики, выживания в сложных аппаратных передрягах, хорошее персональное легендирование, харизма и влиятельные покровители по линии Евраза и Ростехнологий», — подытожил Алексей Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ активно обсуждается информация о том, что следующим главой Кемеровской области может стать мэр Нижнего Тагила, выходец из «Евраза» Сергей Носов. Данные слухи появились после того, как стало известно о проблемах со здоровьем действующего главы Кузбасса Амана Тулеева. При этом в Кремле не располагают информацией о возможной отставке Амана Тулеева, а Сергей Носов отказывается комментировать ситуацию с возможным назначением на пост главы Кемеровской области.

При этом в прессе рассматриваются варианты, при которых Сергей Носов сначала избирается на пост главы Нижнего Тагила в сентябре 2017 года, проводит необходимые реформы в сфере местного самоуправления и только после этого назначается на руководство Кузбассом. Отметим, что на пост мэра Нижнего Тагила его уже выдвинула «Единая Россия».

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: губернатору Кузбасса Аману Тулееву нашли преемника