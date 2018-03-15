Когда Организация Объединенных Наций была основана, в ее Уставе было прописано, что в число основных целей организации входят спасение будущих поколений от «бедствий войны» и утверждение «веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности». Спустя 70 лет человечество разработало более совершенные виды вооружений, во всем мире бушуют вооруженные конфликты, которые приводят к крупномасштабным жертвам как со стороны участников боевых действий, так и мирных жителей, пишет Набиль Фахми в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Одним из наиболее обсуждаемых конфликтов является конфликт в Сирии, в результате которого, по данным ООН, около 500 тыс. человек погибли или получили ранения, а миллионы граждан покинули свои дома. В Мьянме рохинджа — мусульманское меньшинство, проживающее в стране, в которой преобладает буддистское население, — подверглись нападению, которое в самой же ООН назвали этнической чисткой. В Йемене бушует разрушительный конфликт, также столкновения происходят в Бурунди и Демократической Республике Конго.

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При всем своем предполагаемом влиянии деятельность ООН оказалась крайне неэффективной — насилие продолжается. Именно генеральный секретарь ООН несет большую долю ответственности за это, поскольку является высшим символом ООН и в некотором смысле моральным компасом для всего международного сообщества.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Мандат генерального секретаря распространяется на весь мир. Обязанность нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заключается в том, чтобы направить международную общественность по пути к менее жестокому и более гуманному будущему.

В начале 2018 года Гутерреш предъявил миру «красный сигнал», заявив, что «мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности», подчеркнув, что «мы должны сделать это вместе». Это был хороший первый шаг. Но для того, чтобы исполнить возложенные на него обязанности, он должен сделать гораздо больше.

Во-первых, Гутерреш должен в полной мере использовать возможности высокой трибуны ООН, чтобы указать на высокие моральные устои и ценности организации. Он также должен лично и активно поддерживать усилия послов ООН, как публично, так и в частном порядке, участвуя в деятельности на самом высоком уровне, чтобы помочь найти способы урегулирования продолжающихся конфликтов. Наконец, он должен четко и ясно дать понять Совету Безопасности, что бездействие или самоуспокоенность Совбеза не согласуется с Уставом ООН и представляет собой преступное бездействие.

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Минобороны России Российская гуманитарная помощь жителям Сирии

Совет Безопасности несет ответственность в рамках ООН за поддержание мира и безопасности. Он может использовать дипломатические средства для урегулирования боевых действий, но также может задействовать и средства принуждения. Тем не менее Совет Безопасности ООН не выполнил эту роль в максимально возможной степени, главным образом потому, что его пять постоянных членов — Китай, Франция, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты — часто преследовали собственные интересы, используя или угрожая использовать свое право вето. Но право вето было задумано как средство, предназначенное для содействия сотрудничеству и необходимое для исполнения возложенной на постоянных членов СБ ООН ответственности за поддержание глобального мира и безопасности.

При принятии решения в Совбезе ООН важно сохранение некоего подобия нейтралитета. Однако для постоянных членов Совбеза нарушения международного права и человеческие страдания имеют меньшее значение, чем realpolitik или «геополитические соображения». Более того, постоянные члены даже проводят политику, которая в существенной степени подрывает деятельность ООН и ее Устав.

Неспособность постоянных членов Совбеза ООН урегулировать конфликты, а в некоторых случаях вклад членов Совбеза в продолжение военных действий либо потворствование насилию и страданиям подрывает веру в ООН и международное право. Это открывает путь для роста жертв конфликтов, разрушений и страданий, одновременно такой подход дискредитирует мировой порядок, которому торжественно присягнули в момент создания ООН.

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Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

США и Россия несут особую ответственность за неудачи, с которыми сталкиваются постоянные члены Совбеза ООН. Вместо того, чтобы использовать свое политическое влияние и военные возможности, конечно, на региональном уровне, они возобновляют стратегическое соревнование, которое, как показывает история, скорее всего, приведет к большему беспорядку.

Конечно, никакие факторы не освобождают остальных постоянных трех членов Совбеза ООН от возложенной на них ответственности за поддержание международного мира и безопасности. Они должны, по крайней мере, активизировать свои действия и стать катализатором для коллективных действий Совбеза.

Все постоянные члены должны использовать свое право вето ответственно. Необходимо отказаться от наложения вето на резолюцию Совбеза ООН, которую поддерживает большинство членов Совбеза, если только по меньшей мере двое из них не возражают против резолюции. Этот шаг не сможет устранить проблему полностью, но должен сделать работу Совбеза более эффективной.

Международные субъекты должны уважать суверенитет отдельных стран. Но в случае возникновения конфликтов ООН несет ответственность, как указано в Уставе, поэтому необходимо сделать всё возможное для урегулирования ситуации и восстановления мира. Они использовали силу, не задумываясь об ответственности, уже слишком долго.