National Interest: От поставки комплексов Javelin Украине США проиграют

Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Госдепартамент США 1 марта одобрил продажу 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, что, по словам ряда американских политиков, должно было продемонстрировать серьезность намерений США в защите интересов нации, а также помочь Киеву «дать отпор растущей российской агрессии». Вместо этого продажа ракетных комплексов, скорее всего, будет иметь обратные последствия, пойдя во вред как защищенности США, так и безопасности граждан Украины, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для американского издания The National Interest.

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Так, в официальном пресс-релизе Управления военного сотрудничества министерства обороны США в отношении продажи комплексов Javelin указывалось, что это оружие «поспособствует внешней политике и национальной безопасности США посредством повышения защищенности Украины». Тем не менее если учесть, что Украина не является союзником США, уместен вопрос, зачем Вашингтону ради ее безопасности портить отношения с обладающей ядерным оружием Россией.

Когда одна сторона заключает военный союз с США, это означает, что Вашингтон готов жертвовать своими гражданами во имя ее блага. На такие жертвы можно идти лишь тогда, когда на кон поставлены важные национальные интересы США. При этом для заключения союза нужно, чтобы другая сторона также была готова идти на жертвы ради защиты США. Ничего подобного в случае с Украиной нет: от сделки выигрывает лишь Киев, тогда как все риски без каких-либо приобретений на себя берут США.

Более того, продажа летального оружия Украине не только не поможет ей существенно, но и с высокой долей вероятности подтолкнет Москву и «сепаратистов» к более активным действиям, что приведет к обострению ситуации в регионе.

В случае с Украиной и рядом других стран у США, если провести честный анализ, затронуты лишь второстепенные, а не первоочередные интересы, однако Вашингтон по-прежнему готов пойти на большие издержки политического или военного капитала для их обеспечения. Следование этому курсу может с высокой долей вероятности обернуться для Белого дома большими потерями, нежели приобретениями. Напрашивается вопрос, зачем Вашингтону тратить деньги и жертвовать жизнями своих военнослужащих для достижения такого результата, при котором США все равно оказываются в проигрыше.

Безусловно, подчеркивает автор, в нынешней ситуации на Украине Вашингтон предпочел бы мирное разрешение конфликта продолжению насилия. Тем не менее для Москвы и Киева вопрос стоит гораздо острее, поэтому каждая из сторон готова пойти на значительные издержки и риски для разрешения конфликта в свою пользу.

Кроме того, 210 комплексов Javelin, поставку которых одобрил госдеп, хватит на кратковременное оснащение четырех или пяти механизированных или пехотных батальонов, что даст Киеву краткосрочное преимущество. Стратегически же ракет слишком мало, чтобы изменить баланс сил. Так, по личному опыту автор указывает на то, что в одном из столкновений во время войны в Ираке в 1991 году зараз ушло более половины того количества ракет, которые поставлены Киеву. Поэтому ни о каком «противостоянии» «российской агрессии» речь идти не может.

Если изменить баланс сил отправка ракет не может, их более чем достаточно для того, чтобы убедить Москву в необходимости повысить степень своего вмешательства. Так, полагает автор, они представляют опасность для России и «подконтрольных ей сил» на востоке Украины, сигнализируя о готовности Вашингтона поставить еще больше летального оружия оппоненту Москвы.

В связи с этим велика вероятность, что Кремль предпримет более активные шаги, чтобы предотвратить впредь вмешательство США. В ответ на шаг США Москва может, по мнению автора, отправить в регион дополнительную технику, собственные противотанковые комплексы, еще больше российских военнослужащих без опознавательных знаков, а также начать более активно предоставлять своим союзникам данные разведки или использовать другие методы, которые приведут к обострению насилия в Донбассе.

США, без сомнений, вправе и должны выступать за благо других стран, продвигая свои ценности в качестве примера, однако свою военную силу — или угрозы ее применения — Вашингтон должен использовать исключительно тогда, когда под прямой угрозой находятся безопасность, экономическое процветание или образ жизни США.

Таким образом, вместо того чтобы принудить Москву пойти на соглашение, результатом такой стратегии Вашингтона может оказаться дальнейшая милитаризация региона и повышение риска выхода конфликта из его нынешних рамок. Отправка Киеву противотанковых ракетных комплексов не поспособствует безопасности США, а лишь подорвет ее.