Война в Ираке, начавшаяся 15 лет назад, была ненужным конфликтом, который был спровоцирован вводящими в заблуждение утверждениями американской администрации о том, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн якобы обладал оружием массового уничтожения и имел связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако был еще один ключевой элемент военной рекламной кампании администрации 43-го президента США Джорджа У. Буша — это заявления о том, операция в Ираке обойдется очень дешево и пройдет как по маслу, пишет Уильям Д. Хартунг в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

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В феврале 2002 года — за год до начала конфликта — бывший чиновник администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Кеннет Адельман, как известно, предположил, что война в Ираке станет легкой прогулкой и приведет к «величайшей победе Америки в войне с терроризмом».

Всем нам известно, что произошло на самом деле. За несколько недель до начала боевых действий в Ираке бывший директор административно-бюджетного управления Белого дома Митчелл Дэниелс предположил, что успешное вторжение в Ирак обойдется в $50—60 млрд — огромная сумма. Сегодня эти цифры кажутся просто смешными. Как оказалось впоследствии, оценка расходов не имела ничего общего с реальностью.

Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army Американские солдаты

Прямые бюджетные расходы только на войну в Ираке достигли более $800 млрд, т. е. превысили расчеты администрации Буша примерно в 16 раз. Как отметили исследователи Уотсоновского института международных исследований при Браунском университете, после терактов 11 сентября 2001 года Вашингтон потратил на ведение военных действий около $5,6 трлн. Оценка Браунского университета включает в себя долгосрочные издержки, которые редко принимаются во внимание при принятии решения о начале войны.

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп осудил то, что на войны в Ираке и на территории Ближнего Востока США впустую потратили триллионы долларов. Трамп также подчеркнул, что США приняли «худшее решение» в американской истории. Однако, несмотря на критику военных действий, Трамп предпринимает более решительные военные шаги, нежели администрация бывшего президента США Барака Обамы. В качестве примера можно привести его решение о продаже большого количества оружия Саудовской Аравии и увеличении американского военного контингента в Афганистане, Сирии и Ираке, а также увеличение количества авиаударов в Сомали и Ливии.

Хотя нынешние расходы на ведение военных кампаний несопоставимы с теми, которые были на пике военного участия США в Афганистане и Ираке, когда общая численность американских солдат в этих странах превышала 200 тыс. человек, всё равно они остаются очень высокими.

Более того, согласно бюджетной сделке, заключенной между администрацией и конгрессом в 2018 году, необходимо увеличить совокупные расходы Пентагона на $165 млрд только в течение ближайших двух лет. Это приведет к тому, что военный бюджет США достигнет отметки в $716 млрд.

Seal.navy.mil Морские котики США

В результате военных конфликтов, последовавших после 11 сентября 2001 года, пострадали сотни миллионов человек. Более 350 тыс. человек погибли, в том числе 200 тыс. гражданских лиц и 7 тыс. американских солдат. Фактически один миллион из двух миллионов американских солдат, прошедших через многочисленные конфликты с 2001 года, подали заявления на получение пожизненного пособия по инвалидности. Что получилось в итоге? Ситуация в области безопасности в Афганистане и Ираке не только не стабилизировалась, но в некотором смысле только ухудшилась.

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Вывод, который можно сделать через 15 лет с момента начала конфликта в Ираке, заключается в том, что исполнительная власть должна давать честный прогноз военных расходов до того, как отправить войска. Точная оценка предстоящих военных расходов позволила бы предотвратить участие США в ненужных конфликтах. Точный расчет военных расходов дал бы общественности более четную картину затрат и последствий непрекращающегося конфликта.

Сторонникам военного вмешательства в Ирак стоило бы знать, что ни одна война никогда не была «дешевой и легкой». Чем раньше это поймут, тем больше шансов на то, что США не повторят такой же масштабной ошибки, как та, которую они допустили в Ираке.