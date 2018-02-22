Газ

Bnews.kz Газовый транзит

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 10 марта составляли 9,027 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 2 марта сократились на 727 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 8,086 млрд кубов топлива, т. е. более 47,5% от накопленного. До формального завершения отопительного сезона остаётся чуть более половины месяца.

Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман в интервью изданию «Новое время» изложил своё видение причин необходимости очередного повышения тарифа на газ для населения. В частности, считают в фонде, это должно помочь Украине бороться с коррупцией:

«Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу».

Кроме того, Люнгман считает, что низкие цены выгодны в первую очередь богатым украинцам: они могут отапливать газом свои большие дома. Это, в свою очередь, приводит к тому, что государство вынуждено закупать большие объёмы газа. А для уменьшения расходов правительству приходится заключать неэкономические соглашения (вроде Харьковских соглашений 2010 года, когда Украина получила скидку на газ в обмен на нахождение Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года).

Kremlin.ru Газпром ЛПУМГ

Интересно, что даже в Европе от такой аргументации приходят в шок.

«Абсолютное большинство украинцев живет на грани нищеты, люди не могут платить за «коммуналку» три четверти своих доходов. Требуя увеличить пресловутые тарифы для населения в качестве главного условия выделения нового транша официальному Киеву, Международный валютный фонд фактически толкает жителей Украины на баррикады», — говорит в комментарии для «Голос.ua» экономический эксперт Янис Пападонис.

В минфине же уточняют, что даже если решение будет принято, тарифы не будут подняты сразу.

«Решение правительства, которое касается пересмотра тарифов, начнет действовать не ранее, чем через два месяца после его принятия. В таком случае тарифы будут перечислены для каждой компании на рынке независимым регулятором… Это требует времени», — пояснил журналистам Александр Данилюк.

Экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий в эфире NewsOne напомнил, что украинская ГТС на сегодняшний день по факту уже наполовину нерабочая:

«…Хочу расстроить, что из четырех веток уже две превращаются в металлолом, потому что они сухие на протяжении последних четырех лет».

Также он заявил, что проект восточно-европейского газового хаба, с которым сегодня носятся в правительстве и «Нафтогазе», разрабатывался ещё при Николае Азарове. Однако было важное отличие:

«…Правительство Азарова осуществляло диверсификацию для того, чтобы улучшить свою переговорную позицию с экономической точки зрения, прежде всего с «Газпромом». Во-вторых, в концепции Азарова было заложено строительство центрально-европейского хаба на основе хранилищ Украины. Мы ставили цели и задачи договориться в итоге с крупными трейдинговыми корпорациями Запада и с «Газпромом». Мы были практически на финише реализации данного проекта… При инвестициях в 20−30 млрд долларов мы можем быть полностью энергонезависимым государством и потреблять только газ, который добывается на Украине».

Что же получается? Во-первых, все проекты по энергонезависимости Украины, которыми так похваляется постмайданная власть, — это наработки ещё её предшественников. Во-вторых, реализовать их предполагалось в теснейшем партнёрстве с «Газпромом». Вместо этого новая власть исключила российскую компанию из всех этих проектов. И именно поэтому половина украинской ГТС теперь простаивает, а Россия ведёт строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Gazprom.ru Северный Поток-2

О последствиях этих решений для Украины говорит бывший народный депутат Владимир Олейник:

«…Довели до того, что реально транзит газа упадет до 25−45 миллиардов кубов, а это ниже рентабельности. То есть — мы получим металлолом. Многие газоперекачивающие станции остановлены, часть труб пустые».

По официальным данным, Украина в январе — феврале 2018 года сократила импорт газа в 2,5 раза — до 1,45 млрд кубометров.

«Нафтогаз» после завершения судебных процессов в Стокгольмском арбитраже не собирается останавливаться и намерен подавать новые иски. Первый будет связан с энергокризисом начала марта — в компании почему-то уверены, что «Газпром» обязан компенсировать им затраты на покупку газа у европейских поставщиков, которые они понесли из-за необходимости поддержать газовый баланс по причине возникших холодов (напомним, Украина из-за сильных морозов в начале марта потребляла газа больше, чем получала из ПХГ и от собственной добычи).

Второй иск будет связан со ставкой транзита. Фактически «Нафтогаз» не согласен с решением, вынесенным судом Стокгольма в феврале, и намерен подать иск повторно.

«Стоимость транзита по территории Украины занижена приблизительно в два раза с 2009 года по сегодня. Мы сейчас будем пытаться это доказывать в рамках, скорее всего, нового арбитражного процесса. Приблизительно за все это время мы недополучили около $20 млрд», — заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.

Decumanus Вагоны с углем

Уголь

Импорт угля на Украину в январе — феврале 2018 года вырос до 4,015 млн тонн (+1,55 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года). Всего за два месяца было ввезено угля более чем на 516 млн долл. (+44,5% к аппг). При этом 304 млн долл. было уплачено за российский уголь, 149 млн — за уголь из США, 48 млн долл — из Канады. Это цена, которую Украина платит за сокращение потребления антрацита и отказ от покупки угля в Донбассе.

В предыдущем обзоре мы упоминали о забастовке шахтёров предприятия «Селидовуголь», которые добиваются выплаты заработной платы, — с шахтёрами ещё не полностью расплатились даже за прошлый год. Однако, как оказалось, это не единственная причина их недовольства. На сайте президента Украины Петра Порошенко зарегистрирована петиция. Её автор утверждает, что часть угольных горизонтов государственного предприятия ещё в 2012 году была отчуждена в пользу частных компаний, связанных якобы с семьёй экс-президента Украины Виктора Януковича. И хотя власть с тех пор уже сменилась, горизонты до сих пор контролируются этими компаниями. Между тем «Селидовуголь» вскоре выработает свои горизонты, после чего предприятие будет вынуждено простаивать, а шахтёры сразу трех городов (Селидово, Новогродовка, Украинск) лишатся работы.

Экономить уголь на Украине собираются с помощью воды, а вернее, строительства ГАЭС на Днестре. Проект планируется завершить в 2026 году. К этому моменту, как предполагается, на ней будет установлено семь гидроагрегатов суммарной мощностью 2100 МВт. Работа станции позволит экономить 1,1 млн тонн угля ежегодно. Напомним, согласно энергетической стратегии Украины, доля гидроэнергетики в структуре производства электроэнергии к 2035 году должна вырасти с 6 до 13%.

Apphim Уголь

Издание «Страна.ua» сумело пообщаться с неназываемым криминальным авторитетом, который объяснил, почему традиционный криминалитет практически никак не зарабатывает на конфликте Украины с республиками Донбасса.

«В начале войны ворам [в законе — Ред.] стало ясно, что настоящие деньги крутятся в Донбассе, в АТО — в «темах контрабаса» через фронт, распила предприятий на металл, вывоза угля и оружия. Украинские «старшие» [имеются в виду украинские воры в законе. — Ред.] несколько раз встречались с российскими «старшими». И в 2014 году было решено войти в эти «темы», поставить смотрящих в АТО… Было решено организовать общий бизнес и поставить под контроль «левых» людей, которые уже работали в этих «темах». Но сразу же начались «непонятки». «Старшие» столкнулись с тем, что всеми этими темами рулят менты, эсбэушники и очень крупные политики. Ещё большей проблемой было то, что смотрящие от воров в Донбассе столкнулись с полностью отмороженными беспредельщиками из различных военизированных группировок… Эсбэушники… разъяснили, чтобы воры забыли о «темах» в АТО», — рассказывает источник.

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 12 марта запасы угля составляют 1,725 млн тонн (+72 тыс. тонн с 5 марта). 750 тыс. тонн из них — антрацит, 975 тыс. тонн — уголь марки «Г». 1,476 млн тонн находятся на площадках и складах ТЭС, остальное — на ТЭЦ.

Несмотря на все потуги лоббистов разрыва экономических отношений с Россией, покупку угля у неё планируется только увеличивать.

«Несмотря на то, что Россия — страна-агрессор, Украина планирует только увеличивать импорт угля оттуда. Это несмотря на то, что имеем огромные собственные разработанные пласты угля», — пишет в Facebook некая Татьяна Бойко, именующая себя экспертом Реанимационного пакета реформ.

geralt Счётчик электрической энергии

Украина действительно имеет огромные запасы угля, но не разработанные, в их разработку нужно сначала вложить немалые средства. Разработанные пласты остались на неконтролируемой территории Донбасса.

Итак, согласно имеющейся у т.н. эксперта информации, в 2018 году Украина намерена импортировать из России почти 4,9 млн тонн угля. Для сравнения: в 2015 году импортировали 628 тыс. тонн, в 2016-м — 715 тыс. тонн, в 2017-м — 3,8 млн тонн. Большая часть этого импорта — антрацит. К слову, поставки из ЮАР и США также намечены. Так, из ЮАР планируют привезти всего 123 тыс. тонн (759 тыс. тонн в 2017 году), из США — 664 тыс. тонн (449 тыс. тонн в 2017 году). Других импортных источников в плане не предусмотрено.

Общее же прогнозное потребление антрацита в 2018 году — 5,6 млн тонн, причём Татьяна Бойко ссылается на официальные данные, однако её информация расходится с прогнозом руководителя Департамента электроэнергетического комплекса Ольги Буславец. Последняя утверждает, что Украина сократит потребление антрацита до 4,8−4,9 млн тонн.

«Процесс переоборудования энергоблоков на потребление украинского газового угля (марка «Г» и «ДГ») продолжается чрезвычайно медленно. Более того, одна из генерирующих компаний — «Донбассэнерго» — вообще не планирует переводить свои мощности на украинский уголь», — пишет в материале для издания «Главком» советник дирекции Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков.

Разумеется, что не планирует. В структуру «Донбассэнерго» входили две ТЭС: Славянская и Старобешевская. Первая примыкает к району боевых действий, вторая осталась на неконтролируемой территории. Славянская ТЭС в 2014 году попадала под обстрел, станции был нанесён ущерб. Ни один вменяемый собственник не станет вкладываться в реконструкцию станции, которая завтра может быть уничтожена ракетным или артиллерийским огнём. Тем более что на Славянской ТЭС стоят не обычные для ТЭС энергоблоки мощностью 100−200 МВт, а 720 МВт. Во-первых, стоимость его реконструкции будет значительно более высокой, чем стандартные 100−120 млн грн. Во-вторых, такая реконструкция будет означать, что на время реконструкции ТЭС придётся фактически остановить, ведь кроме этого энергоблока на ней работают только два блока мощностью 80 МВт. И не просто остановить, а искать, чем компенсировать такую значительную потерю мощности.

(сс) blickpixel ЛЭП

В свою очередь, наличие такого крупного энергоблока на станции указывает, что именно он работает постоянно, а менее мощные подключают только во время пиковых нагрузок. Следовательно, основной профиль работы Славянской ТЭС — обеспечение электроэнергией промышленности, поскольку только промышленные потребители могут стабильно потреблять такие объёмы производимой электроэнергии.

Однако даже если задаться такой целью и действительно перестроить станцию под уголь газовой группы, то что дальше? Везти его через всю страну из шахт Львовско-Волынского угольного бассейна? Рядом, у российских поставщиков можно купить гораздо более дешёвый антрацит (скорее всего, из шахт Донецкой Народной Республики). Т. е. существует целый комплекс причин, из-за которых «ДТЭК-Энерго» не спешит с переоборудованием станции. Странно, что так называемые эксперты этого не понимают.

На экспорте электроэнергии за январь — февраль 2018 года Украина заработала 49,66 млн долл. 31,3 млн долл. Украина получила от Венгрии, 11,67 млн — от Польши и 5,48 млн — от Молдавии.

«Укргидроэнерго» (оператор ГЭС и ГАЭС Украины) отчиталось о прибыли в размере 1,5 млрд грн по итогам 2017 года (на ⅓ меньше, чем в 2016-м). Причиной этого стала малоснежная зима 2016/2017 гг, из-за чего сократился годовой сток рек, а энергосистема Украины испытывала дополнительные трудности с регулированием суточных пиков потребления.

Порошенко в интервью сразу трём государственным телеканалам крайне пренебрежительно высказался по поводу стимулирующего тарифообразования.

«Украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены … Я сомневаюсь, что в апреле — по крайней мере мне об этом ничего неизвестно — эта система [внедрение стимулирующего регулирования — Ред.] будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента», — заявил он.

Torange.biz Тарифы

Напомним, ранее пять облэнерго собирались вводить такие тарифы уже с 1 апреля. При этом президент изящно сыграл в известную детскую игру «я в домике»:

«Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто непосредственно имеет отношение к Соглашению об ассоциации. Но это обязательство парламента и правительства, не президента».

Следует отметить, что дело тут не только в Соглашении об ассоциации, но и в выполнении условий по приватизации крупной госсобственности. Украина публично взяла на себя такое обязательство. Облэнерго входят в перечень объектов, приватизации которых ждёт МВФ. Однако заинтересовать инвесторов этими активами шансов немного, и едва ли единственный способ это сделать — внедрить RAB-тарифы. Они изначально шли в связке с приватизацией.

Нефть

В январе — феврале 2018 года Украина нарастила экспорт нефти и нефтяного сырья до 150,58 тыс. тонн (+32,5 тыс. тонн в сравнении с аппг). Импорт обошёлся Украине в 80,27 млн долл., что на 54% больше, чем в январе — феврале прошлого года.

Транзит нефти в Европу через систему украинских нефтепроводов за первые два месяца 2018 года снизился до 2,14 млн тонн (-4,7%).

«Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского) собирается выставить на торги «Украинской межбанковской валютной биржи» сразу 289 тыс. тонн нефти собственной добычи. Для Украины это весьма существенные объёмы — порядка 20% от прошлогодней добычи.