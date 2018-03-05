«Ще не змерзла Украина»: Киев платит ЕС четырехкратную стоимость газа!

Андрей Стеценко, , 11:30 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 марта составляли 9,754 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 20 февраля сократились на 1,054 млрд кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 7,359 млрд кубов топлива, т. е. более 43% от накопленного. До формального завершения отопительного сезона остаётся чуть менее четырех недель.

Стокгольмский арбитраж, наконец-то, окончательно завершил рассмотрение иска «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», поданного ещё в 2014 году. Своим решением суд частично удовлетворил требования истца, постановив «Газпрому» компенсировать Украине недополученную плату за транзит газа в размере 4,6 млрд долл. Таким образом, по сумме двух исков (иска «Газпрома» к «Нафтогазу») российскую компанию обязали выплатить украинской стороне 2,56 млрд долл.

Неизвестно, чем руководствовались судьи, решив в одном случае принять аргументы украинской стороны (об экономическом кризисе, падении потребности промышленности в газе) и не приняв аналогичные аргументы (потребность в газе упала не только на Украине, но и в Европе, поэтому и сократились объёмы транзита) «Газпрома» в другом. Однако эффект от этого решения оказался не таким уж приятным для Украины. Как известно, «Газпром» принял решение в судебном порядке расторгнуть действующие контракты на поставку газа на Украину и на транзит газа через ГТС Украины. Не говоря уж о том, что теперь прямые поставки российского газа на Украину оказались под большим вопросом. Тогда как Украина, справившая два года своей «энергонезависимости», вдруг, наоборот, решила их возобновить. «Нафтогаз» был намерен с 1 марта снова покупать газ напрямую у российского поставщика, даже несмотря на противодействие минэнерго и правительства в целом.

Когда стало понятно, что никакого российского газа с 1 марта не будет, на Украине случилась большая паника. Дело в том, что во второй половине февраля на Украине установилась довольно морозная погода (до — 20 °C ночью). Суточный расход газа в энергосистеме при таких температурах может превышать 150−160 млн кубометров в сутки, что начинает создавать проблемы. Дело в том, что при текущих запасах в ПХГ примерно столько можно выдавать в энергосистему: 110−115 млн кубометров из ПХГ и ещё 40−45 — газ собственной добычи. Всё что больше — можно взять только извне, т. е. от европейских поставщиков или у «Газпрома». Проблема же в том, что европейские поставщики являются таковыми только номинально, по сути это спекулянты. В межсезонье, когда спрос на газ в ЕС падает, они действительно могут обеспечивать Украине импорт 50 млн кубометров газа в сутки. Однако в холодное время года у них попросту нет таких объёмов для Украины. Скажем, 2 марта Украина получила из стран ЕС 4,3 млн кубометров газа. Два из них — из Польши, с которой был заключён срочный контракт на поставку 60 млн кубометров в течение марта.

Впрочем, 3 марта появились сообщения о том, что европейские поставщики увеличат поставки Украине до 25 млн кубометров в сутки. Однако эти миллионы кубометров они взяли снова-таки у «Газпрома». Если 28 февраля компания поставила европейским потребителям 699 млн кубометров, то 2 марта — уже 718 млн кубометров.

На самой же Украине бороться с дефицитом стали креативно. Во-первых, «Нафтогаз» обратился к региональным теплокоммунэнерго с просьбой снизить потребление газа, т. е. попросту снизить температуру теплоносителя. Тех, у кого стоит индивидуальное отопление, попросили сделать то же самое самостоятельно. Кроме того, в массовом порядке от отопления отключили школы. Министр энергетики Игорь Насалик рекомендовал сделать это до 6 марта включительно, однако затем ситуацию отыграли и решили, что 5 марта школьники всё же пойдут на занятия.

Результатом этой странноватой экономии стали как минимум два крупных прорыва теплотрасс (Киев и Харьков), случившиеся как раз 3 марта, т. е. после того, как тепловики начали отключать школы от отопления. Вряд ли это можно назвать совпадением.

Кстати, в «Нафтогазе» избегают точно указывать, сколько пришлось заплатить за срочные поставки европейского газа. Однако, по словам коммерческого директора компании Юрия Витренко, в первые дни марта цена поднималась до 1325 долл./тыс. кубометров. Т. е. в четыре раза больше, чем у «Газпрома».

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью для «Голос.ua» напомнил, что увеличение тарифа на газ для населения на 62% с апреля (на этом настаивает МВФ) потянет за собой необходимость найти дополнительные 40 млрд грн на субсидии. Тогда как правительство не закладывало в бюджет таких расходов. Следовательно, платить их будут, но по-старому, а вся тяжесть подорожания газа ляжет на население:

«Подорожание газа потянет за собой рост инфляции и цен на коммуналку, что приведет к вымыванию семейных бюджетов. Многие люди и так сейчас не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Раскрутка спирали инфляции поставит под угрозу выполнение макроэкономических показателей, заложенных в бюджет. Если цены вырастут на 62%, то ползарплаты будет уходить на пропитание, а ее остаток — на коммунальные услуги».

Добыча Украиной собственного газа в январе выросла до 1,775 млрд кубометров (+3,2% к январю 2017 года).

Электроэнергия

Согласно данным минэнерго, по состоянию на 2 марта запасы угля составляют 1,653 млн тонн (+173 тыс. тонн с 19 февраля). Итак, запасы растут, однако пока недотягивают ни до прошлогодних показателей на начало марта (-4,4%), ни до плановых показателей самого же минэнерго (-16%).

Экспорт электроэнергии в январе сократился до 492 млн кВт·ч (-12,1% по сравнению с январём 2017 года), однако структура поставок изменилась неоднородно. В направлении Словакии и Румынии экспорт сократился на 30% (до 298 млн кВт·ч), зато в Польшу поставки, наоборот, выросли на 11,2% (до 146 млн кВт·ч).

Упал не только экспорт. Производство электроэнергии в январе снизилось до 15,172 млрд кВт·ч (-3,1% к январю 2017 года), а потребление — до 14,681 млрд кВт·ч (-1,6% к январю 2017 года). При этом промышленность даже несколько нарастила потребление, а падение произошло за счёт снижения потребления населением и сельхозпроизводителями.

«В этом году прекратят свое существование все украинские облэнерго в том виде, в котором они сейчас существуют. Компании, с которыми взаимодействует практически каждый украинец, навсегда изменятся. В рамках закона «О рынке электрической энергии» все они к середине декабря будут разделены на две компании: оператора распределительных сетей и поставщика электроэнергии», — напоминает руководитель департамента по регуляторной политике ДТЭК Юлия Носулько в своём материале для издания «Новое время».

Также она прогнозирует, что в перспективе количество таких компаний-поставщиков будет расти, а сами они будут продавать населению целые пакеты услуг, где вместе с электроэнергией будут газ, горячая вода и даже интернет.

В Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг наконец перестали ходить вокруг да около и выдали своё видение по повышению тарифа на электроэнергию для населения. Итак, в НКРЭКУ планирует рекомендовать его повысить только в июле 2019 года. Однако уже сегодня в ответ на запрос интернет-издания Realist чиновники написали, что тариф покрывает только 51% от экономически обоснованной стоимости электроэнергии. Повышать же хотят сразу в 1,5 раза. Напомним, сегодня украинцы платят 90 грн за за первые 100 кВт·ч и по 1,68 грн за каждый последующий.

С другой стороны, те облэнерго, что будут переходить на стимулирующее тарифообразование с 1 апреля, уже подали в НКРЭКУ свои расчёты по повышению одной из составляющих стоимости электроэнергии — тарифа на передачу электроэнергии для потребителей. Сегодня, если говорить о потребителях 2-го класса напряжения (в эту группу попадают также бытовые потребители), то для них тариф на передачу составляет 0,36−0,44 грн/кВт·ч. А станет — 1,2−1,3 грн. Правда, в НКРЭКУ утверждают, что конечный тариф для бытовых потребителей от введения стимулирующего тарифообразования подрастёт не более чем на 10%.

А вот спикер Верховной рады Андрей Парубий утверждает, что новые тарифы станут шоком для потребителей. Выступая в ВР, он назвал RAB-тарифы «завышенными и несправедливыми».

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью «Радио Свобода» отметил, что даже если тариф для бытовых потребителей не будет повышаться вообще, украинцы всё равно заплатят больше. 70% денег за электроэнергию на Украине платит бизнес. Который, разумеется, тут же скорректирует отпускные цены, т. е. подорожание оплатят потребители товаров.

Харьковская область может стать первой на Украине, где электроэнергию начнут производить из мусора. Строительство такого завода-электростанции обойдётся в 1,3 млрд грн, проект уже одобрен. Городские власти обещают, что за 2,5 года строительство будет завершено.

Уголь

С 23 февраля в Киеве продолжают голодать шахтёры предприятия «Селидов-уголь», требуя полного погашения задолженности по зарплате.

«Нам уже надоело выбивать у правительства свои заработанные деньги путём принятия каких-то радикальных мер. В угольной отрасли промышленности надо навести порядок. На сегодняшний день складывается такое впечатление, что в угольной промышленности просто нет профессионалов и желания навести порядок. У украинских шахтёров нет будущего потому, что различные финансовые группы забирают наши запасы угля. Мы приехали за своими заработанными деньгами и будем стоять до последнего, пока не добьёмся выдачи всей заработной платы. Нас постоянно обманывают, говорят, что выплатят задолженность, а уже вечером мы узнаём, что ничего не получим», — говорит один из них в эфире «Общественного ТВ Донбасса».

В 2017 году украинские ТЭС и ТЭЦ уменьшили потребление угля до 24,8 млн тонн (-20,8%).

От правительства Украины постоянно звучат заявления о том, что следует уделить всё необходимое внимание угледобыче. Однако, когда доходит до дела, оказывается, что заниматься этим чиновники не хотят или не могут.

«Не входит в полномочия Кабмина принимать решение о приоритетности [покупки украинского] угля. Это скорее вопрос Совета Энергорынка. Это решение требует согласования с АМКУ и регулятором, при чем здесь Кабинет министров?» — приводит высказывание вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона информагентство «Украинские новости».

Спустя пару дней на это ответил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец:

«Мы на самом деле не хотим ничего особенного от нашей власти, от Насалика, Кистиона, Гройсмана и других… Выплатите людям зарплаты. Пусть будет, что есть и чем кормить детей. Пусть украинский уголь будет на первом месте, а не иностранный. Нам надо максимально снизить закупку угля из-за рубежа. Пусть все станции работают не на антраците, а на газовом угле, который добывают наши шахтеры в Западной и Восточной Украине. Надо закрепить на законодательном уровне преимущество украинского угля перед иностранным».

Удивляться позиции Кистиона не следует, в ней как раз нет ничего нового для украинских реалий. Со сферой угледобычи на Украине сегодня происходит то же самое, что когда-то произошло с нефтепереработкой и производством моторного топлива. Возник дефицит, который вскоре оседлали импортёры. С того самого времени импорт служит им стабильным и беспроблемным источником дохода: валютные риски полностью ложатся на потребителя, политических договорённостей не требуется. Как показала практика, уголь привезут хоть из-за океана, а бензин — даже из Греции и Израиля. Инвестировать в производство нет нужды — знай себе снимай маржу.

В условиях Украины, когда после победы на выборах новая политическая команда начинает зачистку прежней, действительно есть смысл заниматься только импортом, ведь в таком случае приближенный к власти бизнесмен, а то и чиновник или политик не несут почти никаких потерь: не теряют собственность, инвестиции, они просто прекращают деятельность до тех пор, пока снова не вернутся во власть и не войдут в уже привычные схемы.

Кстати, как раз именно поэтому государственная «Центрэнерго» пока более активно переводит свои энергоблоки с антрацита на уголь марки «Г», чем ДТЭК Рината Ахметова. «Переводить» означает вкладывать около 100 млн грн в каждый блок. Кто поручится, что компания успеет вернуть эти деньги? Кто в принципе может поручиться хоть за что-нибудь на Украине? Поэтому компании действительно выгоднее возить антрацит, в т. ч. и из России, чем переводить свои станции на угли газовой марки, а затем ещё и инвестировать в добычу этого угля, чтобы обеспечить им новые мощности.

А пока вице-премьер доказывает, что правительство не имеет компетенции развивать угледобычу, там творится примерно такое:

«Несколько дней назад шахтёры шахты №9 [Волынская область — Ред] взяли за горло своего директора и выкинули его, по причине того, что он представляет «смотрящих». Данные вещи правительство Украины скрывает и всячески пытается покрывать. В конце декабря я просил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана посодействовать, чтобы министр угольной промышленности Насалик приехал на Волынь. Этот человек боится шахтёров и за два года на должности министра угольной промышленности ни разу не приехал на Волынь. Фактически угольную промышленность бросили на произвол судьбы. Сейчас речь идёт даже о том, чтобы закрыть все шахты на Украине», — заявил народный депутат Игорь Гузь во врем выступления в Верховной раде.

«Смотрящие» на госшахтах действительно существуют, о проблеме знают в правительстве. На одном из последних заседаний правительства Гройсман даже ставил задачу министру энергетики избавиться от них.

Нефть

У компании «Укрнафта» снова проблемы с продлением спецразрешений на добычу нефти. Министерство экологии и природных ресурсов Украины отказало в продлении сразу 27 специальных разрешений. Ещё 37 спецразрешений не смогла продлить государственная «Укргаздобыча». И.о. главы Госагентства недр и геологии Украины Олег Кирилюк пояснил, что во всех случаях причиной отказа стало отсутствие экологических экспертиз.

С другой стороны, ВР упростила выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа: компаниям, добывающим нефть и газ, не придётся брать разрешение на снятие и перенос грунтового покрова в минагрополитики.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга сообщил, что Украина собирается продать две буровые установки, ранее использовавшиеся для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, — т.н. «вышки Бойко (депутат украинского парламента Юрий Бойко, один из соратников Виктора Януковича, с покупкой этих вышек связан один из самых заметных коррупционных скандалов времён его президентства). Уже есть решение суда о передаче вышек Агентству конфискованных активов.

«Конечно, они находятся в настоящее время на временно оккупированной территории Крыма, однако это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту», — почему-то уверен Луценко.

Причём выступление генерального прокурора наталкивает на мысль, что единственная причина затеи с продажей вышек — дальнейший судебный иск покупателя к РФ о выдаче «купленной собственности» или её денежной компенсации.

Белоруссия с 1 марта снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Впрочем, украинским потребителям не стоит надеяться на удешевление белорусского импорта, поскольку снижение составляет 0,2−0,5 долл. на каждой тонне.

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