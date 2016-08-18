Вопреки опасениям некоторых аграрных экспертов, президент Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре, показал весьма предметное знание проблем зернового рынка и фермеров, которые не дождались ни государственных интервенций, ни приемлемых цен на пшеницу и другие культуры, выращенные в 2017 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«На фоне рекордного урожая прошлого года возникли сложности с хранением и транспортировкой зерновых. Чтобы помочь нашим аграриям, вы это хорошо знаете, мы установили льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. Эта мера оказалась весьма востребованной. Нужно продлить действие этого механизма, я уже об этом говорил, на следующие зерновые сезоны, уделив особое внимание логистике производителей Урала и Сибири, которые расположены далеко от морских портов», — отметил Владимир Путин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерновые в поле

Вместе с тем сложилось впечатление, что главу государства пытаются ввести в заблуждение относительно государственных закупок зерна. На вчерашнем форуме он об этом ни разу не обмолвился, хотя еще в конце 2017 года, после заседания Госсовета, многие аграрии поверили было, что этот эффективный инструмент регулирования зернового рынка, используемый во всём мире, будет задействован.

«В связи с рекордным урожаем какие цены на зерно у нас? Я понимаю решения, связанные с этими интервенциями и так далее. Есть другие инструменты поддержки. И настало время, когда их нужно использовать. Или используйте эти интервенции, но нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции, с тем чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами», — подчеркивал глава государства.

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«Перепроизводство и поиск рынков сбыта зерна считаю политическим вопросом. Но на конференции был отмечен только успех государства в продвижении на рынок Саудовской Аравии. В этих вопросах, к сожалению бросилось в глаза, что подчиненные Путина иногда дезориентируют. Так, например, субсидирование вывоза зерна формально есть, но учитывая особенности регламента, до портов алтайская пшеница не доходит», — поделился наблюдением алтайский общественник Константин Емешин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

Так что переубедило Владимира Путина в неактуальности интервенций? Можно ли считать президентские поручения, данные правительству по итогам того заседания Госсовета, эффективно выполненными? Крестьяне по-прежнему несут убытки от неблагоприятной ценовой ситуации. Цена пшеницы по-прежнему едва превышает себестоимость, а погектарная поддержка, учитывая растущие цены на ГСМ, хоть и начала поступать в регионы беспрецедентно рано (в начале 2018 года), но всё равно слишком мала, чтобы провести полноценно посевные работы и не задолжать по взятым кредитам.

Напомним, не только алтайские аграрии, несмотря на природные катаклизмы, смогли собрать один их самых больших урожаев зерновых в России. Но еще задолго до окончания уборочной кампании цена пшеницы стала стремительно падать. Однако механизм интервенций, несмотря на многочисленные просьбы глав регионов, так и не был запущен.

Более того, выяснилось, что уполномоченная организация — Объединенная зерновая компания — находится в процессе приватизации, а налоговики «взяли за жабры» зерновых трейдеров, не оставив им времени на отработку новых схем, исключающих мошенничества с НДС. Так что на падении цены зерновых сказалось не только его перепроизводство, как это пытались поначалу представить чиновники минсельхоза РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в поле

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Владимир Путин напомнил, что объём сельскохозяйственного производства в России растёт пять лет подряд начиная с 2013 года и что по сравнению с 2000 годом объём выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза. Озвученные им цифры впечатлили многих.

«Агропромышленное производство в стране развивается, что не может не радовать. Однако не стоит почивать на лаврах. Поставленная главой государства задача по превращению России в одного из лидеров глобального агропромышленного рынка требует качественно новых подходов и усилий», — считает секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев.

По его словам, говоря о проблемах в АПК, нужно понимать, что заявленный рост связан в первую очередь с развитием крупных предприятий.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых

«Малые же испытывают хронические проблемы, а ведь именно они дают значительную часть рабочих мест в отрасли, играют важную социальную роль на селе. Думаю, нам нужна новая, более широкая программа поддержки для малых производителей. Во-вторых, нам нужно говорить не только о количестве, но и о качестве продовольствия. Из 135 миллионов тонн пшеницы урожая прошлого года значительная часть является фуражным зерном, которое непригодно в пищу для человека. А вот пшеницы I и II классов критически мало.

Именно о наращивании производства высококачественной продукции нужно говорить в первую очередь. А это — серьезные инвестиции и в инфраструктуру, и в аграрную науку, и в людей. В-третьих, нужно добиваться более высокого уровня координации между сельхозпроизводителями различных регионов, в том числе с использованием современных цифровых технологий. Нам нужно не допустить повторения ситуации, когда высокий урожай становится большой проблемой. Нам нужна работающая система зерновых интервенций, нужно развивать логистику.

Не устаю повторять об острой необходимости для Западной Сибири проекта зернового терминала в устье Оби. Его создание обеспечит выход нашего продовольствия на мировые рынки, создаст дополнительные возможности для развития Арктики. Судя по выступлению президента на форуме, он прекрасно понимает эти проблемы и видит пути их решения. Надеюсь, их удастся реализовать на практике. Для нашего аграрного края это критически важно», — отметил Владислав Вакаев.

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Так чего теперь ждать аграриям? Обнадёживает, что Владимир Путин в ходе краснодарского форума напомнил о сказанном в его послании: «будущее отечественного АПК, его перспективы связаны не только с развитием крупных агрохолдингов».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

"Всё более заметную роль на внутреннем рынке должны играть и фермерские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в четыре раза. Это замечательный показатель, большой очень. А объём производства увеличился на порядок. По сути, в России формируется целый класс фермеров, которые чётко знают, какая продукция нужна потребителю; знают, как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок», — подчеркнул Владимир Путин.

Также важными представляются его слова о том, что АПК стал действительно привлекательным для инвестиций.

«Здесь создаются новые рабочие места. Миф о вечном депрессивном состоянии уже никому не интересен. Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка», — заявил президент.

Весьма любопытно сказанное им прокомментировал заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко («Единая Россия»):

«Выступление Владимира Путина на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре вижу как своего рода оценку работе по действующему на протяжении ряда последних лет импортозамещению продукции сельского хозяйства.

В первую очередь об этом говорит двухкратный рост объемов сельскохозяйственного производства в нашей стране по сравнению с 2000 годом. Рост в два и более раза произошел по всем сферам аграрной отрасли, включая молоко, мясо, зерновые и другие направления. Наличие достаточной сырьевой базы, которая становится по некоторым показателям избыточной, но со знаком плюс, подталкивает местных товаропроизводителей выходить на более глубокую переработку сырья и производство высококачественной пищевой продукции с последующей конкуренцией на мировых рынках.

О постоянном росте экспорта продукции сельского хозяйства Президент также упоминал неоднократно, сравнив его даже со статьей доходов страны, полученных от экспорта оружия. Причем рост экспорта «мирной продукции» уже превышает этот показатель на треть. А в сравнении с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания российского производства увеличился в 16 раз!» — отметил Сергей Струченко.

Кстати, он сказал, что полностью разделяет озвученное президентом мнение про миф о вечном депрессивном состоянии сельского хозяйства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

«Предстоит, конечно, еще значительно потрудиться, чтобы произвести модернизацию до мировых показателей действующего производства и осуществить строительство новых комплексов пищевой и перерабатывающей промышленности. Для этого на федеральном уровне были приняты меры, которые только за последний год позволили в три раза увеличить объем инвестиций и льготное кредитование аграриев, а это уже говорит о пресловутой уверенности в завтрашнем дне, возможности не только брать кредиты, но и своевременно возвращать их, имея при этом значительную прибыль», — считает барнаульской депутат.

В завершение замечу, что и сам Владимир Путин, судя по стенограмме его выступления, впечатлён тем, как «кардинально за последние годы изменился российский АПК, став глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской экономики».

«Когда это вообще можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю», — сказал Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

О расцвете АПК после российских антисанкций в 2016 году говорили и многие алтайские аграрии. Но уже следующий аграрный сезон стал как ложка дёгтя в известной бочке. Посмотрим, что произойдёт в текущем году.