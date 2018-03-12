Перспективы и стратегические задачи для АПК: Путин в Краснодаре

Краснодар, , 20:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Краснодаре 12 марта — основной целью визита стало выступление на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который открылся в регионе накануне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кубанские селекционеры и кубанская селекция

Начал свой визит в регион Владимир Путин, как и было анонсировано его пресс-службой, с посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко — здесь его сопровождал глава региона Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Специалисты Национального центра зерна уже многие годы (а точнее — 102) занимаются исследованиями в области селекции зерновых культур. Кроме того, в центре ведутся разработки ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений. Именно краснодарские сорта, как отмечалось, дают самый крупный урожай.

«Сегодня мы наблюдаем эффект плодотворного сотрудничества науки и производства. Кроме того, в отрасли сельхозмашиностроения наблюдается большой рывок. Ее качество не уступает мировым стандартам. Будем развивать», — цитирует президента пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор рассказал президенту о том, что делается в регионе для развития производства собственной семенной базы — речь идет о субсидировании закупок элитных семян. Сегодня регион уже не зависит от зарубежных поставок по пшенице и рису. Именно сильная селекционная база дала возможность получить рекордный урожай и по качеству пшеницы: впервые был собран второй-третий класс пшеницы в производственных масштабах.

«Следующая задача — развитие сортов и гибридов сахарной свеклы. Для этого планируем создать завод по выращиванию семенного материала свеклы в крае», — говорит Кондратьев.

Больше, ещё больше

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей президента и его заявлений о направлениях развития отрасли ждали с нетерпением.

Владимир Путин, прежде всего, отметил глобальные изменения в работе отрасли и поблагодарил за это всех аграриев. Глава государства привел действительно впечатляющие цифры.

«Объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд! Этот рост наблюдается с 2005 года, а не только в условиях прикрытия наших рынков для ваших конкурентов в связи с известными событиями», — сказал президент.

«Удивительным» назвал президент урожай прошлого года — 135,4 млн тонн, что в два раза больше, чем 17 лет назад, а экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз.

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«Я прекрасно помню 2000 год, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности», — сказал президент.

При этом Владимир Путин поставил задачу повышать качество российской продукции, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий, отметив, что сегодня доходы от экспорта продукции АПК на треть выше доходов от экспорта вооружений — 28,8 млрд против 15,6 млрд.

«Еще 20 лет назад наша страна активно закупала зерно за границей, сегодня — крупнейший экспортер пшеницы — первое место занимаем. Второе место — по поставкам зерновых в целом. Увеличивается экспорт сахара, свинины, мяса птицы. В ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Через четыре года мы планируем поставлять на зарубежные рынки больше, чем импортируем», — подчеркнул президент.

Про поддержку и проблемы

В числе задач, решение которых необходимо и для увеличения экспорта российской сельхозпродукции, отметил глава государства, — развитие транспортной инфраструктуры, логистики, создание элеваторов, а также «прошивки» железнодорожным транспортом. Ключевыми направлениями президент назвал Дальний Восток, развитие Северо-Запада, а также Азовско-Черноморского бассейна.

«Спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растет. При этом ведущие страны предъявляют жесткие требования по допуску товаров на свои рынки: продукция должна проходить сертификацию, поддерживаться декларациями соответствия. Прошу наши надзорные органы и в первую очередь Россельхознадзор внимательно заниматься вопросами безопасности и качества отечественных продуктов, поставляемых за рубеж, и вместе с Российским экспортным центром оказывать все необходимое содействие нашим производителям при выходе на новые рынки, защищать их (ваши) интересы», — добавил президент.

Вторым направлением работы Владимир Путин назвал необходимость модернизации действующих производств и строительство новых, повышение самообеспеченности по целому ряду позиций, в числе которых — говядина, молоко, тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые добавки.

Президент отметил, что в 2017 году более 95 млрд рублей — 40% господдержки — было направлено на инвестиции в молочное и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и садоводство, в модернизацию техники и оборудования. Кроме того, с 2017 года в РФ был введен механизм льготного кредитования аграриев по ставке до пяти процентов. В результате за год объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в три раза. Однако малый бизнес по-прежнему говорит — и такие заявления прозвучали и сегодня, на форуме — о сложностях при получении льготных кредитов.

Владимир Путин обратил внимание и на развитие отечественной селекции и генетики, назвав решение этой задачи вопросом «продовольственной безопасности и независимости».

Третьим направлением работы президент назвал развитие фермерских хозяйств.

«По сути, в России формируется целый класс фермеров, которые четко знают, какая продукция нужна потребителю; знают, как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать, максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок», — считает президент.

Сегодня одним из наиболее острых вопросов, отметил Владимир Путин, остается вопрос земли.

«Как сейчас только мне сказали, пару лет назад было изъято положение, согласно которому земля предоставляется фермерам вне тендерных процедур, в том случае если нет других заявок от фермеров или начинается тендер, если есть заявка другого фермера. Сделано это было потому, что были злоупотребления с использованием полученных сельхозземель. Сейчас мы передвигались от предыдущей встречи сюда, в этот зал, договорились с Министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть, мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермерам ранее. Мы вернем это положение», — пообещал Путин.

Однако глава государства обратил внимание, что в законодательство должны быть внесены изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне тендерных процедур — земля должна использоваться исключительно по сельхозназначению.

Последним, но не менее важным направлением работы президент назвал повышение качества жизни людей в сельских территориях, пообещав, что соответствующая федеральная программа, которая действует с 2003 года, будет продолжена.

Впрочем, Владимир Путин подчеркнул: улучшение качества жизни на селе — как и развитие малых форм хозяйствования — во многом зависит от региональных властей. Именно на уровне регионов фермеры должны получать необходимую помощь, защиту от недобросовестной конкуренции, и на уровне регионов должны решаться многие вопросы развития села.

Обратная связь

Участники форума получили возможность поднять самые важные для отраслей сельского хозяйства вопросы и получить ответы президента.

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Так, представитель одного из крупнейших российских мясоперерабатывающих холдингов поднял проблему отсутствия в России единой федеральной ветеринарной службы. Владимир Путин согласился — такая структура сегодня нужна.

«Время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении эффективно бы работала. Это не менее важно и для работы на внешних рынках», — подчеркнул Владимир Путин.

Молодой фермер с Юга России рассказал о проблемах с получением кредитов для него и его коллег-фермеров, также предложив повысить штрафы за неиспользуемые сельхозугодия. Владимир Путин напомнил, что возможность наказывать более жестко сегодня у регионов есть, добавив, что при этом необходимо провести инвентаризацию земель и жестко контролировать их использование. При этом он согласился, что в субъектах федерации пора создавать центры компетенции, где сельхозтоваропроизводители могли бы получать всю информацию и консультации. Предложение о предоставлении фермерам кредитов под залог земли Владимир Путин также поддержал, но призвал к осторожности в этом вопросе.

Еще одна злободневная проблема затрагивает производителей молока: участники форума говорили о недобросовестной конкуренции на этом рынке со стороны производителей, использующих растительные жиры, а также о несанкционированном ввозе в РФ сыроподобной продукции, также негативно влияющем на отечественный рынок.

«Мы постоянно ведем по этим пунктам диалог с партнерами по ЕврАзЭС. Тоже поддерживаем подходы. Обязательно эти инструменты будем внедрять, чтобы обеспечить честную, здоровую конкуренцию. Внешняя граница ЕврАзЭСне должна быть прозрачной для товаров, ограниченных на ввоз на территорию РФ. Будем и ужесточать ответственность за соответствующие нарушения», — отметил президент.

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