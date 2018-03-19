* ИГИЛ — запрещённая в России организация

После объявления о поражении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, вооруженные силы страны провели праздничный парад в Багдаде в декабре 2017 года. Как бы там ни было, за последние два месяца две крупные спящие ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили ряд террористических нападений в Багдаде и близ Киркука, причем в последнем нападении боевики имели наглость появиться в иракской военной форме. Еще до освобождения Ирака от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выяснилось, что задача по искоренению сочувствующих боевикам и спящих террористических ячеек в Киркуке и восточной части Мосула оказалась не такой простой, пишут Анна Спекхард и Ардиан Чайковски в статье для американского издания The Hill.

Raad Azeze ВС Ирака

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Террористические атаки в Ираке свидетельствуют о том, что руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может тайно осуществлять свою деятельность, находясь вне поля зрения и передавая директивы спящим террористическим ячейкам. Это также может указывать на то, что спящие ячейки были заранее сформированы и готовы самостоятельно действовать от имени группы. Аналогичным образом боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают пользоваться поддержкой местных сообщников, которая необходима для обеспечения безопасности, получения важной информации и создания условий, необходимых для планирования текущих и будущих террористических операций.

The U.S. Army Жители Мосула

Террористические нападения также свидетельствуют о том, что потерпевшим поражение террористам удалось не только выжить в Ираке, но и осуществить успешные маневры между сирийскими и иракскими полями сражений.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пустило глубокие корни в Ираке. Всё началось после вторжения коалиции, возглавляемой США, в Ирак и проникновения боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Показания боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заключенных в иракские тюрьмы, свидетельствуют о том, что они были завербованы задолго до появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а террористическая сеть в Ираке существует, по крайней мере, уже около десятилетия.

Нападения боевиков также вызывают серьезную озабоченность относительно способности иракского правительства предотвратить будущие террористические нападения. В преддверии парламентских выборов боевики предпримут шаги по дискредитации аппарата государственной безопасности и связанных с ним коррумпированных чиновников. Официальные иракские лица не уклоняются от обвинений в коррупции, когда террористам-смертникам удается с легкостью проходить через правительственные контрольно-пропускные пункты. Так же известны случаи освобождения из-под стражи боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за которых заплатили деньги.

Действительно, среди иракской общественности существует глубокое недоверие к иракским политическим и административным учреждениям. Это недоверие особенно распространено среди молодежи. Один иракский студент заявил: «У нас коррупция во всех министерствах. Только члены парламента могут направить вас на работу в разведывательное агентство… они делают это за большие суммы денег. Вот почему разведывательные органы находятся в таком плачевном состоянии».

ВС Ирака

Тем не менее иракские военные и правительственные чиновники по-прежнему уверены в том, что способны оказать противодействие продолжающимся террористическим атакам. Несмотря на то, что в стране проводятся серьезные антитеррористические мероприятия, правительство столкнулось с проблемой коррупции. С другой стороны, боевики продолжают вести работу по привлечению молодежи через различные социальные сети.

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Как было справедливо подчеркнуто на иракской конференции, посвященной противодействию пропаганде и идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проходившей в декабре 2017 года, боевики продолжают оказывать серьезное влияние на умы молодых иракцев и располагают локальными террористическими ячейками, которые трудно искоренить. Также боевики ведут международную пропагандистскую деятельность, направленную на организацию нападений по всему миру. В этой связи решающее значение имеют ответные контрмеры, которые могли бы быть использованы для дискредитации экстремистской идеологии.