Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китайской Народной Республики — одобрило предложение центрального комитета Коммунистической партии Китая о необходимости исключения из конституции страны положения, согласно которому председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд. Таким образом, председатель КНР Си Цзиньпин потенциально может занимать свою должность на протяжении всей жизни, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

AcidBomber Дом народных собраний КНР

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Помимо субъективных точек зрения о том, что в азиатской стране отсутствует верховенство закона, а китайский режим приобретает авторитарный характер, возвышение Цзиньпина и его превращение в самого могущественного правителя после основателя коммунистического Китая Мао Цзэдуна таит в себе два риска. Во-первых, это проблемы, которые могут возникнуть с передачей власти по одной линии. Во-вторых, возможно использование военных инициатив в качестве инструмента для отвлечения внимания общественности от внутреннего кризиса.

Снятие ограничений в виде двух пятилетних сроков для занятия должности председателя КНР является очередным маневром Цзиньпина, направленным на дальнейшее укрепление своих позиций. Цзиньпин уже получил возможность занимать бессрочно должности генерального секретаря ЦК КПК и председателя Центрального военного совета КНР.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Всекитайское собрание народных представителей КНР также ратифицировало закон, предусматривающий создание нового мощного антикоррупционного агентства. Председатель КНР может превратить данный орган в инструмент для дальнейшей борьбы с возможными соперниками в партии и государственных учреждениях.

С внесением поправок в конституцию страны Цзиньпину удалось укрепить позиции коммунистической партии в ущерб государству, что ведет к размыванию границы между партией и государством и единоличному правлению наподобие правления Цзэдуна.

Представители китайского бюрократического аппарата утверждают, что укрепление власти председателя КНР обусловлено необходимостью обеспечения стабильности в стране, которая сталкивается с огромными экономическими, социальными и геополитическими проблемами. Политическая мантра официального Пекина заключается в том, что только председательство Цзиньпина позволит азиатскому гиганту стать мировой сверхдержавой к 2049 году — 100-летию Китайской Народной Республики.

Однако существует риск, что данный шаг может привести к большой нестабильности в долгосрочной перспективе. Опора на «верховного вождя» приведет к ликвидации всех потенциальных претендентов на власть, что в конечном итоге может привести к политическому вакууму в момент ухода Цзиньпина со своего поста, который будет трудно восполнить.

Вторая проблема, которая может быть вызвана бессрочным пребыванием Цзиньпина на посту председателя КНР, связана с внешнеполитической динамикой. Если Китай столкнется с экономическими потрясениями во время затянувшегося правления Цзиньпина, у него может возникнуть соблазн опереться на националистические настроения населения. Цель данной стратегии состоит в том, чтобы отвлечь внимание граждан страны от социально-экономических проблем и переориентировать его на зарубежные военные авантюры, попутно обвиняя иностранных врагов в трудностях, с которыми столкнулась государство.

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В этом отношении председатель КНР может попытаться получить внутреннюю поддержку, увеличив военное давление Китая на Тайвань, а также в Восточном и Южно-Китайском море.

«Вечное правление» Цзиньпина поднимает вопросы о дальнейшем курсе действий Пекина. Концентрирование власти в одних руках может привести к непредвиденным последствиям, подорвать политическую систему, которую председатель КНР стремится укрепить, привести к эскалации напряженности с региональными государствами и западным лагерем, возглавляемым США.