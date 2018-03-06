Вопрос о защите и охране лесов в Омской области стоит настолько остро, что жители региона вынуждены простить помощи у президента РФ Владимира Путина.

Вырубка лесов

Сопредседатель регионального отделения ОНФ в Омской области Людмила Жукова утверждает, что на севере регина леса варварски уничтожаются, вырубаются массово с 2010 года. Местные жители знают, кто уничтожает лес, но от обращений в различные инстанции толку не было.

В том числе серьёзные претензии у общественников накопились к главному управлению лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области. А вот начальник ГУЛХ Сергей Максимов, судя по всему, лесной катастрофы в регионе не видит. Он утверждает, что «за последние годы» объём незаконной вырубки в Омской области снизился почти в пять раз, до 12—13 тысяч «кубов».

Вырубка леса

Так что же на самом деле происходит в Омской области?

Зов о помощи

«В Тарском районе процветает преступная группировка, которая нагло выпиливает хвойные леса. Ущерб от её деятельности ежегодно составляет миллиарды рублей», — об этом президенту РФ Владимиру Путину 2 марта в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» рассказала омская журналистка Алла Аксёнова.

По её словам, это не просто вопрос, а буквально зов о помощи.

«Вот уже 10 лет с беззаконием борется сопредседатель ОНФ в Омской области Людмила Жукова, и за свою настойчивость она натерпелась страха, ей дом сожгли и не раз угрожали расправой. Не так давно женщина обратилась в региональные МВД и Следственный комитет, чтобы те возбудили уголовные дела по факту незаконных вырубок леса, однако, насколько известно, дела рассыпаются. Наказываются исполнители, а лидеры преступной группировки остаются безнаказанными. А это значит, что в опасности продолжают быть человек и богатство нашего региона и страны — лес», — поведала Аксёнова.

Она попросила президента направить в регион следственные группы, которые могли бы разобраться в ситуации.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что «деньги, которые зарабатываются нечестным образом, часто используются для того, чтобы способ их зарабатывания был прикрыт». А когда эти схемы придают огласке, это «вызывает подобного рода противодействие».

«Во-первых, дайте, пожалуйста, нам всё, что вы сказали, мы обязательно, обещаю вам, я обязательно на это отреагирую. Уверен даже, что нас слышит сейчас руководство МВД России. Мы недавно только на ежегодной коллегии говорили об этом с министром. Уверен, министр на это отреагирует, и достаточно быстро и жёстко», — отметил глава государства.

Территория отчуждения

Чтобы получить более подробный комментарий, корреспондент ИА REGNUM связался с сопредседателем регионального отделения ОНФ в Омской области Людмилой Жуковой.

«Вопрос о защите и охране лесов в Омской области стоит очень остро. На севере Омской области возле поселений леса уже практически вырублены. Обращений было очень много в различные инстанции. Но толку не было. На севере Омской области леса уничтожаются, вырубаются массово с 2010 года. Именно тогда их отдали в аренду», — рассказывает Жукова.

По её словам, «очень много вопросов» у ОНФ есть к главному управлению лесами Омской области:

«Общественники Общероссийского народного фронта, которые выходят в рейды и поддерживают связь с населением, хотели бы работать совместно с ГУЛХ. Но они идут на контакт с нами неохотно. Складывается такое ощущение, что в данном случае преследуются какие-то особые интересы. Мы обращались в силовые структуры и надзорные органы. Реакции было недостаточно. И вопрос назрел настолько остро, что был озвучен первому лицу государства. Между тем леса продолжают вырубаться. Невооружённым глазом видно, что в Тарском районе уже сложилась территория отчуждения».

Собеседница ИА REGNUM уточнила, что общественники выезжали в рейд вместе с представителями Рослесхоза, проверили один выдел и выяснили, что ущерб от незаконных рубок там составил около 20 млн рублей:

«Есть официальное заключение. А если посмотреть в общих масштабах — представляете, какой это ущерб?»

Людмила Жукова рассказывает, что ситуация обострилась настолько, что существует угроза её жизни и имуществу.

«Дошло до того, что мне пять лет назад сожгли дом, облив соляркой по периметру и забросав коктейлями Молотова. Это всё происходило ночью. Мы могли погибнуть. Но уголовное дело рассыпалось. В общей сложности пожар угрожал моему жилью шесть раз. Последний эпизод был в октябре 2017 года, подожгли баню. Этих ребят нашли. Один из них оказался родственником лесозаготовителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело за незаконную добычу леса. Сейчас он находится в тюрьме за незаконные рубки и организацию ОПГ. Но, что удивительно, поджог бани правоохранительные органы выставляют как шалость подростков. Но зачем тогда они из-за такого, казалось бы, пустякового, пожара передавали это дело в первый отдел следственного комитета?» — вопрошает она.

Людмила Жукова подчеркнула, что местное население знает, кто занимается незаконными рубками.

«Мы здесь живём и всё видим, мы знаем, кто занимается незаконными рубками. Но в интересах следствия пока разглашать эту информацию не будем. Всё происходит буквально под носом у властей, — утверждает общественница. — Но до этого ничего не предпринималось. От Тары до Омска ехать 300 километров. И мы видели, что ехали эшелоны машин, гружённых кругляком. Лес сдан в аренду по сомнительным материалам лесоустройства. Поэтому мы попросили помощи у Владимира Путина. Когда врио губернатора Александр Бурков дал поручение провести проверку, у нас появились пункты контроля на двух дорогах от Тары. Но водители лесовозов находят объездные пути. Кругляк везут не в Омск, а на границу с Казахстаном. Мы считаем, что его могут либо оставлять в Казахстане, либо везти дальше в Китай. Нужно выяснять и разбираться».

Собеседница ИА REGNUM отмечает, что после назначения врио губернатора Александра Буркова (октябрь 2017 года — прим. ИА REGNUM ) в регионе началась работа по этой проблеме.

«Началась борьба с преступными группировками, занимающимися рубками в огромных масштабах. Начались аресты. Ведётся совместная работа властей и полиции. А сейчас, после обращения к Владимиру Путину, у нас появилась надежда, что эта работа ускорится и станет более эффективной», — подытожила она.

Преступное покровительство

В декабре 2017 года в правительстве Омской области сообщили о том, что в Тарском районе пресекли незаконную вырубку леса:

«Задержано пять членов преступной группировки, причастной к большому количеству преступлений».

Оперативно-розыскные мероприятия подтвердили как минимум 15 фактов незаконной рубки древесины, сумма причинённого ущерба превысила 1 млрд рублей.

Тогда в УМВД России по Омской области заявили о том, что основная преступная группировка, орудовавшая на севере области, ликвидирована. Ведётся поиск «других преступных групп, менее сплочённых и влиятельных, но причиняющих немалый урон лесному фонду региона». Также выясняется, кто мог оказывать покровительство «чёрным лесорубам», которые «давили на сотрудников лесхозов, местных предпринимателей и общественников».

«Без покровительства на высоком уровне этого нельзя было сделать — рубить леса, запугивать людей, ещё и угрожать», — прокомментировал врио губернатора Александр Бурков.

Задержание преступной группировки

Также в декабре стало известно, что в регионе создан Межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства, разработан регламент межведомственного взаимодействия и план профилактических мероприятий. На автомобильных трассах Омск — Тюмень и Омск — Муромцево появились посты, которые должны блокировать вывоз незаконно заготовленной древесины (судя по всему, те самые, которые водители лесовозов беспрепятственно объезжают — прим. ИА REGNUM ).

Как такое могло произойти?

Рейды ОНФ прошли в Северо-Тарском участковом и Тарском участковом лесничествах. В частности, проверяющие выяснили, что одному из предпринимателей, выигравшему аукцион, уже после заключения договора удалось увеличить разрешённый объём заготовки древесины в 100 раз — с 40 до 4100 кубометров. По мнению общественников, это говорит о фиктивности проведённого аукциона.

Узнав об этом, Бурков в феврале спросил у своего заместителя Татьяны Вижевитовой, возглавляющей межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства, как такое могло произойти. Он поручил чиновнице выяснить обстоятельства произошедшего, а также разобраться, каким образом лесной участок, находящийся в пяти км от деревень Сидоровка и Ермаковка и входящий в защитную зону населённых пунктов, мог вообще оказаться в аренде.

В облправительстве тогда уточнили, что дополнительная проверка состоится весной 2018 года, после схода снежного покрова.

Читайте также: Махинации с лесом под носом у омских властей: «Как такое могло произойти?»

Между тем представители главного управления лесного хозяйства утверждают, что проводят «постоянную целенаправленную работу по предотвращению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных рубок».

1 марта на заседании Общественного совета при ГУЛХ начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Иван Камчатный заявил, что ежегодно на территории региона гослесинспекторы проводят порядка 5,4 тыс. рейдов и проверок. Также к работе привлекаются неравнодушные жители региона.

«Количество и объём незаконных рубок за последние 5 лет снизились в разы. Так, в 2012 году было зафиксировано 575 незаконных рубок объёмом 52 тыс. куб. м, в 2013 — 393 объёмом 34 тыс. куб. м, а в 2017 — 385 объёмом 18,2 тыс. куб. м. Доля древесины от незаконных рубок в Омской области составляет всего около 1% от заготовленного объёма», — говорит Камчатный. При этом он подтверждает, что «проблема незаконных рубок остается актуальной».

Но омские общественники и журналисты убеждены, что вырубка леса в регионе достигает варварских масштабов.

О чём «не стал бы говорить» чиновник

Не усматривает в регионе лесной катастрофы и начальник главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов.

«В декабре (2017 года — прим. ИА REGNUM ) было арестовано несколько человек, занимавшихся незаконной рубкой леса в Тарском районе. Говорить, что там сейчас массово ведётся незаконная рубка леса, я бы не стал. Ещё пять лет назад на территории Омской области незаконно вырубалось больше 55 тысяч кубометров. За последние годы объём снизился почти в пять раз, в прошлом году эта цифра составила 12—13 тысяч «кубов» по всей области. Это меньше процента от всего объёма заготовленной в регионе древесины. Говорить о том, что незаконные рубки скрываются, тоже не стоит, потому что Федеральное агентство лесного хозяйства проводит космический мониторинг. Причём все снимки из космоса передаются и нам, и в правоохранительные органы одновременно. И там всё видно с точностью до 5—10 деревьев. Поэтому каким образом мы можем что-то скрыть — непонятно. Мы занимаемся контролем, всю информацию о выявленных фактах передаем в силовые структуры», — цитировалв январе 2018 года Максимова «Новый Омск».

Казалось бы, убедительно. Космический мониторинг — дело серьёзное. Однако в конце прошлого года в областном правительстве заявили, что «космический мониторинг не соответствует запросам на оперативность получения информации, так как снимки из космоса предоставляются раз в год». В связи с этим Бурков отметил, что «будет договариваться с Москвой, чтобы снимки получать чаще».

Расследование продолжается

Власти Омской области утверждают, что взялись за решение проблемы защиты и охраны лесов с рвением. Однако общественность и журналисты делают вывод, что этого рвения недостаточно. Эту мысль подтверждает факт обращения омской журналистки к Владимиру Путину.

Уже после «зова о помощи», адресованного президенту, в областном УМВД ИА REGNUM сообщили о том, что расследование резонансного уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений продолжается.

«В производстве СУ УМВД России по Омской области находится уголовное дело, возбужденное 1 ноября 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. По данному уголовному делу задержаны участники организованной группы, в том числе организатор, которые осуществляли незаконную рубку лесных насаждений и причинили ущерб на сумму более 7,3 млн рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и установление других эпизодов их противоправной деятельности. Расследование данного уголовного дела находится на контроле у руководства МВД России», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, по данным ведомства, по факту поджога бани омской лесозащитницы 5 октября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.

Таким образом, власти, надзорные и правоохранительные органы основательно взялись за омские леса. Но ещё раньше, на 10 лет раньше, за них взялись «чёрные лесорубы». И тоже основательно, раз рубки сопровождались поджогами и угрозами.

Между тем проблема вырубок лесов является болезненной не только для Омской области. Истреблением леса обеспокоены и жители Республики Алтай. По имеющимся данным, только в Турочакском районе республики за последние два месяца вырублено около 250 гектаров леса. Аналогичная ситуация в соседнем Чойском районе.

Aleksey Igonin Вырубка леса

Читайте также: Алтайский губернатор не пустил в лес «300 китайцев»

И в этом маленьком регионе также не обходится без угроз и прямых действий, направленных против лесозащитников. В феврале 2018 года стало известно, что жителю села Верх-Бийск Турочакского района Владимиру Шевцову, который известен тем, что пикетировал резиденцию полпреда президента в Новосибирске с требованием остановить вырубку лесов, произрастающих возле Телецкого озера, спалили дом.

Читайте также: Алтайскому лесозащитнику спалили дом

Резонансный материал под названием «Кто вырубит тысячи гектаров сибирского леса» обнародовало в феврале сибирское информагентство «Тайга.инфо». Журналисты выяснили, что в конце 2017 года сразу несколько субъектов передали бизнесменам крупные участки сибирского леса.

Например, сообщается, что в декабре власти Томской области отдали 137 тыс. га леса в аренду на 49 лет — в Асиновском, Каргасокском и Верхнекетском районах. Лоты достались единственному участнику торгов — ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье». 99% доли принадлежат китайской корпорации «Цзинье» (Jingye Group), 1% — у жителя Томской области Цзи Сиси, который и возглавляет предприятие. За 49-летюю аренду всех участков корпорация заплатит 1,26 млрд рублей, то есть в среднем около 16 рублей за 1 га в месяц…

Спасите сибирские леса!

То, что сибирские леса нуждаются в спасении, не секрет. Их нужно спасть от «чёрных лесорубов» и от чиновников, которые этим самым «чёрным лесорубам» оказывают покровительство. Именно потому нельзя не согласиться с депутатом Барнаульской городской думы Оксаной Молодых, которая заявила, что пора заявить о спасении наших лесов на самом высоком государственном уровне.