Алтайский губернатор не пустил в лес «300 китайцев»

Горно-Алтайск, , 06:19 — REGNUM Планы предпринимателей по освоению спорных земель с реликтовым лесом в районе села Паспаул Чойского района Республики Алтай, похоже, не будут реализованы. В республиканский Арбитражный суд подано заявление о признании незаконной первоначальной сделки по передаче земель сельхозназначения с наложением на земли лесного фонда. Об этом накануне заявил глава республики Александр Бердников в ходе встречи с местными жителями. Подробности скандальной истории с приездом в регион «300 китайцев», которые вырубят весь лес и оставят местных жителей без работы, сообщает сайт правительства Республики Алтай.

Активная вырубка леса, начавшаяся осенью 2017 года, весьма обеспокоила местных жителей. Они провели несколько митингов, в адрес органов власти поступило несколько обращений, связанных с тем, что в окрестностях села якобы огородили 20 га леса, и в скором времени здесь на китайские деньги построят лесоперерабатывающую фабрику. В селе ходили слухи, что в село, где проживают около 1,2 тыс. человек, приедут 200—300 китайцев, которые «вырубят весь лес» и лишат работы местных жителей.

Читайте также: Алтайский губернатор не пустит в лес «китайский десант»

В ходе разбирательств выяснилось, что администрацией Чойского района с крестьянским хозяйством «Паспаульское» в августе 2014 года были заключены договоры купли-продажи участков сельхозназначения. Общая площадь участков составила 18 728 га, в консолидированный бюджет района поступило 1,7 млн рублей. На сегодняшний день участки являются спорными, потому что произошло наложение земель сельхозназначения на земли лесного фонда.

«Возмущение паспаульцев справедливое, но все упирается в недостаток информированности по мерам, которые сегодня принимают контрольно-надзорные органы, прокуратура республики, Следственное управление, служба судебных приставов, судебные органы, власти Республики Алтай», — отметил в ходе встречи с местным населением Александр Бердников.

По его словам, если Арбитражный суд примет решение, что это земли не сельхозназначения, а земли лесного фонда, то «проблема сама по себе закрывается».

«Тогда из земель лесного фонда Министерство природных ресурсов будет иметь право выделять лесосечный фонд для местных лесопереработчиков», — пояснил руководитель республики.

Что касается «китайской экспансии», то, по словам Александра Бердникова, это совершенно недостоверная информация. Он отметил, что сегодня на территории поселения находятся три гражданина Китая по коммерческой визе, срок их нахождения в России истекает в середине марта текущего года.

«Никаких обращений по поводу трудоустройства тысяч китайцев в Паспаул, вообще в Республику Алтай, не было», — уверяет руководитель республики.

Вместе с тем он признался, что на землях бывшего совхоза «Паспаульский» действительно планировалось строительство деревоперерабатывающего комплекса, однако производственная деятельность запрещена на землях сельхозназначения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, истреблением леса обеспокоены и жители Турочакского района Республики Алтай. На недавнем митинге в Турочаке было заявлено, что компания «Юйхэн», контролируемая китайцем, строит собственное предприятие по переработке древесины. По данным участников акции протеста, только в Турочакском районе республики за последние два месяца вырублено около 250 гектаров леса. Аналогичная ситуация в соседнем Чойском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сельскохозяйственная земля» стала причиной новых митингов на Алтае