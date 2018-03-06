В сентябре 2018 года жители Якутии переизберут депутатов республиканского Госсобрания, а значит, стоит начать подводить итоги их работы. Уже можно констатировать: покидающие свои кресла депутаты не отличились самоотверженностью при отстаивании интересов населения республики. Зато за себя депутаты стояли горой и боролись весьма результативно, даже если их решения расходились с требованиями законодательства. Почему и чем запомнится якутянам покидающий Госсобрание созыв — в материале ИА REGNUM.

Iltumen.ru Депутаты Государственного собрания Республики Соха

Сказать, что сессии этого созыва проходили весело, — это ничего не сказать. Почти каждое заседание сопровождалось эмоциональными разборками, скандалами, громкими высказываниями и попытками депутатов продемонстрировать своё мнение, абсолютное большинство из которых, к сожалению, не увенчалось успехом в виде не пролоббированного правительством республики голосования. Если депутаты вдруг собирались принять или даже принимали независимое решение, им напоминали, чем для них могут быть чреваты попытки взбрыкнуть. Региональными СМИ не раз озвучивались причины покорности парламентариев: многие из сидящих в Госсобрании имеют свой бизнес, который руководство региона при желании может если не прикрыть, то административным ресурсом повлиять на ход дел. Когда есть великий личный интерес, о жителях региона думать уже сложнее, и приходится лавировать.

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Политолог Виталий Обедин объяснил, почему ещё действующий созыв парламента республики оказался таким безвольным. Эксперт напомнил, что в 2013 году, когда он формировался, было много разговоров о том, что такого слабого парламента, как последний, четвёртый, не было.

«В этом винили партию власти, захватившую большинство мандатов, и даже обсуждали возможность консолидации всех политических сил, чтобы противостоять монополизации парламента одной партией. Этому во многом способствовал тот факт, что единороссы в 2013 году накануне избирательной кампании протащили очередные изменения в законодательство о региональных выборах (поправки о так называемых региональных группах, позволившие «ЕР» просто завалить участки своими кандидатами). Не помог даже публичный демарш «СР» и КПРФ, покинувших зал голосования. Впрочем, ничего из попытки объединиться не вышло — якутские коммунисты традиционно «кинули» другие политические партии, а затем и вовсе сцепились с несостоявшимися союзниками. В общем, в итоге выборы, которые должны были ослабить позиции «Единой России», обернулись ее триумфом. Сказались, конечно, и пресловутые изменения в выборном законе. Единороссы сами не ожидали такого эффекта — 50 мандатов! Это и определило качество парламента на пять лет вперёд», — уверен политолог.

По мнению Виталия Обедина, Ил Тумэн (в переводе с якутского — Государственное собрание) стал законодательным приложением к администрации главы и правительства Якутии, пятый созыв убедительно доказал, что можно быть ещё более гуттаперчевым, чем четвёртый. Практика переголосований — тут же, на одной и той же сессии, сразу после принятия решения — в Госсобрании стала нормой, подчеркнул эксперт.

А начиналось всё с назначения прокурора региона. В апреле 2016 года срок полномочий ранее возглавлявшего надзорное ведомство в республике Анатолия Подласенко истёк, и на его место была предложена кандидатура прокурора Амурской области Николая Пилипчука. Депутатам этот претендент не понравился (варяг!), и в результате тайного голосования они отклонили его под предлогом, что лучше бы воспользоваться республиканскими кадрами. Вмешаться пришлось главе Якутии Егору Борисову, он предложил депутатам переголосовать открыто, и на этот раз парламентарии одобрили кандидатуру прокурора.

В октябре этого же года депутаты так же рьяно не хотели утверждать кандидатуру другого варяга — продвигаемого главой Якутии в председатели правительства Евгения Чекина, который должен был занять место ушедшей в Госдуму РФ Галины Данчиковой. Кандидатура не понравилась многим, её называли чисто технической, спорили две недели и наконец, хоть и со скрипом, но одобрили, на этот раз даже не со второй попытки: парламент республики снова продемонстрировал неспособность отстаивать своё мнение.

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Переголосовывали депутаты пятого созыва Якутии с завидным постоянством. Предложило правительство предоставить льготы почти на 10 млрд рублей «дочке» «Роснефти», компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» — депутаты сначала яростно бросились отстаивать интересы жителей республики, не одобряя такую инициативу, но после беседы в перерыве сессии поменяли своё решение, переголосовав так, как надо. Звучали убеждения, зачем, почему и для чего законопроект надо принять, и после фразы спикера Госсобрания Александра Жиркова «коллеги, я чувствую, что мы созрели для голосования» отклонённый ранее депутатами на этой же сессии законопроект был принят сначала в первом, а потом и во втором чтении — несмотря на призывы некоторых депутатов «не давить друг на друга» и «сохранить достоинство парламента, который принял решение сознательно». Достоинство парламентарии в очередной раз потеряли, прогнувшись под нажимом правительства.

Iltumen.ru Здание Государственного собрания Республики Соха

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"Мне казалось, что выглядеть более жалким и слабым, чем четвёртый созыв парламента Якутии, невозможно. Но действующий, пятый, доказал, что песня Билана про «я знаю точно, невозможное возможно» — это про них, — комментировал такие метания политолог республики Виталий Обедин. — Они уже на каждой сессии переголосовывают «правильно» после волшебного пенделя правительства. И с каждым разом вопросы становятся все менее значимыми. Помните, как начинали? Голосовали против дачи согласия новому прокурору, против предоставления льгот на 9,4 млрд рублей… А теперь уже — по любому чувствительному поводу».

Ещё одним из таких поводов стало утверждение исполнения бюджета республики за 2017 год. Не получив ответов на интересующие вопросы по расходам средств, депутаты сначала отказались одобрить отчёт об исполнении главного финансового документа региона, но затем, видимо, уже по привычке поменяли своё решение.

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Госсобрание Якутии уже фактически утратило свою основную функцию — контрольную, заявлял, комментируя инцидент с переголосованием по утверждению исполнения бюджета республики за 2016 год, депутат Владимир Фёдоров. Он заявлял, что с таким парламентом республику не ждёт ничего хорошего.

«Если число представителей органов, директоров бюджетных предприятий и предприятий, аффилированных властью, а также представителей околовластного бизнеса в Ил Тумэне не изменится, это приведёт к окончательной деградации парламента, — предупреждал Владимир Фёдоров. — У нас депутатский контроль переведён в эдакий корпоративный формат — каждый депутат сегодня локально представляет интересы одной корпорации. Одни прикрывают своё ЖКХ, другие —интересы своего сектора, третьи — личные интересы, четвертые отрабатывают прохождение в парламент по партийному списку оказанием услуг власти. Люди сегодня не то что боятся — просто не хотят задавать вопросы правительству или вступать с ним в спор. В том числе и потому, что за ними предприятие, зависимое от бюджета. Если вспомнить, что большую часть законопроектов, которые принимает Ил Тумэн, пишут в правительстве, то фактически за нашим Госсобранием остались только представительские функции. И то, — так, постольку-поскольку. А переголосования, ставшие нормой работы Ил Тумэн, зачастую проводятся в нарушение регламента и после нагоняя. Чьи интересы может защитить такой парламент? Мы сегодня в Ил Тумэне уже не стесняемся формальности своих действий. Утрачены воля и способность отстаивать свою позицию, позицию своих избирателей».

Но к предупреждению коллеги депутаты тогда не прислушались. Темой целой эпопеи у пятого созыва якутского парламента стала отмена графы «против всех»: убрать её из бюллетеней депутатам удалось только с третьей попытки и с уже привычным «переобуванием». Сначала, в июле 2017 года парламентарии одобрили запрет протестного голосования в муниципалитетах республики, однако это решение было сформулировано неверно и вразрез с федеральным законодательствам. Но когда законопроект переформулировали правильно, оставив его суть — исключение графы «против всех» из бюллетеней — прежней, депутаты вдруг передумали, и поменяли мнение, удивив руководство республики и Госсобрания.

Iltumen.ru Государственное собрание Республики Соха

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Была попытка по привычке склонить парламентариев к повторному голосованию на той же сессии, но спикер решил не идти по этому пути, перейдя к следующему вопросу. Неужели в этот раз Госсобрание, уже не раз менявшее свои решения под давлением правительства и председателя, не прогнулось? Как бы не так. Фактическое переголосование всё равно состоялось, только уже на следующем заседании. Тогда, для убедительности, законопроект об отмене графы против всех вносили и лоббировали заместитель председателя Госсобрания Ольга Балабкина и лидер регионального отделения «Единой России» Александр Ноговицын. Депутаты правящей партии проголосовали консолидировано по указке, лишив жителей региона права забраковать всех претендентов на выборах глав муниципалитетов.

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Удивили нынешние парламентарии Якутии и в весьма странной ситуации с увеличением в 27 раз площади села Орто-Нахара Ленского района Якутии. Да так, что главе республики Егору Борисову пришлось по их вине нести репутационные потери, налагая вето на принятый депутатами по инициативе правительства закон. Причиной позора республиканских властей, отменивших предлагаемое ими же решение, стала опять-таки лёгкость, с которой парламентариями Якутии можно манипулировать.

Депутаты приняли закон, не задумываясь, покорно, по привычке, следуя за волей спикера Александра Жиркова, предложившего окончательно принять законопроект, который правительством региона изначально планировалось после первого чтения отложить в долгий ящик. В итоге село стало занимать треть площади всего района, принадлежавшую ему исторически, так как там работают самые крупные ленские недропользователи. Это решение по отношению к жителям маленького села было бы, возможно, справедливым, но в том, что Орто-Нахаре вот так запросто подарят сотни миллионов рублей налоговых доходов, которые раньше обеспечивали существование всего района, верилось с трудом. Скорее всего, в этой ситуации на руку селянам сыграло противостояние спикера Госсобрания с председателем правительства Евгением Чекиным: премьер высказался против финансирования в полной мере проекта общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке», в котором парламент почему-то заинтересован, и Александр Жирков, видимо, решил с помощью Орто-Нахары отомстить несговорчивому премьер-министру. А ручной пятый созыв снова отличился, не задумываясь последовав воле председателя.

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Кстати, свои интересы парламентарии отстаивали рьяно и результативно. Так, предпринятая в октябре 2017 года попытка скорректировать закон «О статусе народного депутата Якутии» в сторону отказа от избыточных госгарантий провалилась. Ни одна из восьми корректировок, предложенных председателем постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктором Фёдоровым, не прошла, как считает парламентарий, исключительно по формальным основаниям. Изменения касались размера пенсионных выплат, отказа от предоставления страховки и медвыплат нетрудоустроенным в Госсобрании депутатам, отмены субсидии на приобретение жилья. Но не только эти, но даже отменяющие уже давно не работающие бонусы поправки не прошли, так как комитет по законодательству отклонил законопроект на формальном основании: не понравилась пояснительная записка.

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Встали депутаты горой за коллегу Егора Жиркова, который нарушил закон тем, что не сдал вовремя декларацию. Здесь парламентарии оказались настолько настойчивы и последовательны, что даже пошли против прокуратуры. Благодаря беспрецедентной настойчивости не отчитавшийся о доходах по «уважительной» причине (5,5 месяца пребывал в арабских странах) депутат спокойно досиживает свой созыв.

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Жирной точкой работы депутатов в 2017 году, а может и всего созыва, стала странная ситуация на последней сессии Госсобрания. По итогам заседания 20 декабря политолог и журналист Виталий Обедин даже обратился в прокуратуру региона с заявлением о том, что голосование в парламенте проходило нелегитимно. Три депутата — Леонид Владимиров,Александр Сусоев и Дмитрий Семёнов — проголосовав, не нашли себя в списках парламентариев, волеизъявление которых было учтено, о чём и сообщили спикеру.

«У нас есть сомнения в достоверности данных, которые предоставляет нам электронный подсчёт голосов, — обращался тогда к председателю Госсобрания депутат Владимир Фёдоров. — Может быть, там в программе подстраивают так, чтобы как захотели, так она и выдавала. У нас сомнения в результатах голосования, которое проходит так, как это выгодно кому-то, и меня это настораживает».

Александр Жирков в ответ только отшучивался, одёргивал и перебивал депутата, не давая ему говорить. «Механизм работает совершенно чётко, — заявил он, игнорируя жалобы депутатов. — Это бесплодная дискуссия, давайте её завершим. Это слишком долгий разговор», — парировал спикер.

Парламент Якутии чем дальше, тем больше превращается в цирк, причём исключительно собственными усилиями, сделал вывод из этой ситуации Виталий Обедин.

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«При голосовании по отдельным бюджетным поправкам выяснилось: система электронного голосования просто не учитывает голоса отдельных депутатов — то есть они нажимают на кнопки, а система их не считает. Какой легитимностью обладает такое голосование? Владимир Фёдоров предлагает остановить сессию до выяснения ситуации с системой или перейти на голосование руками, Жирков это даже на голосование депутатов не ставит. Кивает головой и продолжает сессию. Что за имитация работы законодательного органа?! По принципу: неважно, как вы голосуете, важно, как мы посчитаем?! Депутаты могут Жиркова хоть в пятую точку целовать, но я, как избиратель, житель республики и гражданин, считаю, что мои права были нарушены принятием заведомо нелегитимных законодательных актов», — объяснял своё решение эксперт.

Надзорное ведомство, по словам политолога, уже предоставило формальную отписку с заключением, что нарушений нет — её Виталий Обедин намерен обжаловать. На даже без официального подтверждения и так видно: регламент в парламенте переголосованиями нарушали уже неоднократно, а действующие депутаты не сильно боролись за интересы населения региона. Хочется верить, что новый созыв Госсобрания будет как минимум последовательней в своих решениях и не пойдёт по пути предыдущего.

Напомним, самый богатый депутат Ил Тумэна — Виктор Фёдоров, в 2017 году он задекларировал 114,1 млн рублей. Второе место по уровню доходов у председателя регионального отделения ЛДПР Гаврила Парахина, который показал 44 млн рублей заработка за 2016 год, третье — у вице-президента АЛРОСА Матвея Евсеева (41,3 млн рублей), четвёртое — у экс-главы «Якутскэнерго» Олега Тарасова (37,9 млн), а замыкал первую пятёрку генеральный директор алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское» Иван Андреев. При этом, по данным из деклараций, заработок спикера регионального парламента Александра Жиркова составил 5,8 млн, а доходы его заместителей — 3,1—4,3 млн. Меньше всех заработала директор профессионального училища Ирина Енторова (245 тыс. рублей).