«Ще не змерзла Украина»: Киев платит ЕС четырехкратную стоимость газа!
Газ
Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 марта составляли 9,754 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 20 февраля сократились на 1,054 млрд кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 7,359 млрд кубов топлива,
Стокгольмский арбитраж, наконец-то, окончательно завершил рассмотрение иска «Нафтогаза Украины» к «Газпрому», поданного ещё в 2014 году. Своим решением суд частично удовлетворил требования истца, постановив «Газпрому» компенсировать Украине недополученную плату за транзит газа в размере 4,6 млрд долл. Таким образом, по сумме двух исков (иска «Газпрома» к «Нафтогазу») российскую компанию обязали выплатить украинской стороне 2,56 млрд долл.
Неизвестно, чем руководствовались судьи, решив в одном случае принять аргументы украинской стороны (об экономическом кризисе, падении потребности промышленности в газе) и не приняв аналогичные аргументы (потребность в газе упала не только на Украине, но и в Европе, поэтому и сократились объёмы транзита) «Газпрома» в другом. Однако эффект от этого решения оказался не таким уж приятным для Украины. Как известно, «Газпром» принял решение в судебном порядке расторгнуть действующие контракты на поставку газа на Украину и на транзит газа через ГТС Украины. Не говоря уж о том, что теперь прямые поставки российского газа на Украину оказались под большим вопросом. Тогда как Украина, справившая два года своей «энергонезависимости», вдруг, наоборот, решила их возобновить. «Нафтогаз» был намерен с 1 марта снова покупать газ напрямую у российского поставщика, даже несмотря на противодействие минэнерго и правительства в целом.
Когда стало понятно, что никакого российского газа с 1 марта не будет, на Украине случилась большая паника. Дело в том, что во второй половине февраля на Украине установилась довольно морозная погода (до — 20 °C ночью). Суточный расход газа в энергосистеме при таких температурах может превышать 150−160 млн кубометров в сутки, что начинает создавать проблемы. Дело в том, что при текущих запасах в ПХГ примерно столько можно выдавать в энергосистему: 110−115 млн кубометров из ПХГ и ещё 40−45 — газ собственной добычи. Всё что больше — можно взять только извне,
Впрочем, 3 марта появились сообщения о том, что европейские поставщики увеличат поставки Украине до 25 млн кубометров в сутки. Однако эти миллионы кубометров они взяли снова-таки у «Газпрома». Если 28 февраля компания поставила европейским потребителям 699 млн кубометров, то 2 марта — уже 718 млн кубометров.
На самой же Украине бороться с дефицитом стали креативно. Во-первых, «Нафтогаз» обратился к региональным теплокоммунэнерго с просьбой снизить потребление газа,
Результатом этой странноватой экономии стали как минимум два крупных прорыва теплотрасс (Киев и Харьков), случившиеся как раз 3 марта,
Кстати, в «Нафтогазе» избегают точно указывать, сколько пришлось заплатить за срочные поставки европейского газа. Однако, по словам коммерческого директора компании Юрия Витренко, в первые дни марта цена поднималась до 1325 долл./тыс. кубометров. Т. е. в четыре раза больше, чем у «Газпрома».
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью для «Голос.ua» напомнил, что увеличение тарифа на газ для населения на 62% с апреля (на этом настаивает МВФ) потянет за собой необходимость найти дополнительные 40 млрд грн на субсидии. Тогда как правительство не закладывало в бюджет таких расходов. Следовательно, платить их будут, но по-старому, а вся тяжесть подорожания газа ляжет на население:
«Подорожание газа потянет за собой рост инфляции и цен на коммуналку, что приведет к вымыванию семейных бюджетов. Многие люди и так сейчас не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Раскрутка спирали инфляции поставит под угрозу выполнение макроэкономических показателей, заложенных в бюджет. Если цены вырастут на 62%, то ползарплаты будет уходить на пропитание, а ее остаток — на коммунальные услуги».
Добыча Украиной собственного газа в январе выросла до 1,775 млрд кубометров (+3,2% к январю 2017 года).
Электроэнергия
Согласно данным минэнерго, по состоянию на 2 марта запасы угля составляют 1,653 млн тонн (+173 тыс. тонн с 19 февраля). Итак, запасы растут, однако пока недотягивают ни до прошлогодних показателей на начало марта (-4,4%), ни до плановых показателей самого же минэнерго (-16%).
Экспорт электроэнергии в январе сократился до 492 млн кВт·ч (-12,1% по сравнению с январём 2017 года), однако структура поставок изменилась неоднородно. В направлении Словакии и Румынии экспорт сократился на 30% (до 298 млн кВт·ч), зато в Польшу поставки, наоборот, выросли на 11,2% (до 146 млн кВт·ч).
Упал не только экспорт. Производство электроэнергии в январе снизилось до 15,172 млрд кВт·ч (-3,1% к январю 2017 года), а потребление — до 14,681 млрд кВт·ч (-1,6% к январю 2017 года). При этом промышленность даже несколько нарастила потребление, а падение произошло за счёт снижения потребления населением и сельхозпроизводителями.
«В этом году прекратят свое существование все украинские облэнерго в том виде, в котором они сейчас существуют. Компании, с которыми взаимодействует практически каждый украинец, навсегда изменятся. В рамках закона «О рынке электрической энергии» все они к середине декабря будут разделены на две компании: оператора распределительных сетей и поставщика электроэнергии», — напоминает руководитель департамента по регуляторной политике ДТЭК Юлия Носулько в своём материале для издания «Новое время».
Также она прогнозирует, что в перспективе количество таких компаний-поставщиков будет расти, а сами они будут продавать населению целые пакеты услуг, где вместе с электроэнергией будут газ, горячая вода и даже интернет.
В Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг наконец перестали ходить вокруг да около и выдали своё видение по повышению тарифа на электроэнергию для населения. Итак, в НКРЭКУ планирует рекомендовать его повысить только в июле 2019 года. Однако уже сегодня в ответ на запрос интернет-издания Realist чиновники написали, что тариф покрывает только 51% от экономически обоснованной стоимости электроэнергии. Повышать же хотят сразу в 1,5 раза. Напомним, сегодня украинцы платят 90 грн за за первые 100 кВт·ч и по 1,68 грн за каждый последующий.
С другой стороны, те облэнерго, что будут переходить на стимулирующее тарифообразование с 1 апреля, уже подали в НКРЭКУ свои расчёты по повышению одной из составляющих стоимости электроэнергии — тарифа на передачу электроэнергии для потребителей. Сегодня, если говорить о потребителях 2-го класса напряжения (в эту группу попадают также бытовые потребители), то для них тариф на передачу составляет 0,36−0,44 грн/кВт·ч. А станет — 1,2−1,3 грн. Правда, в НКРЭКУ утверждают, что конечный тариф для бытовых потребителей от введения стимулирующего тарифообразования подрастёт не более чем на 10%.
А вот спикер Верховной рады Андрей Парубий утверждает, что новые тарифы станут шоком для потребителей. Выступая в ВР, он назвал RAB-тарифы «завышенными и несправедливыми».
Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью «Радио Свобода» отметил, что даже если тариф для бытовых потребителей не будет повышаться вообще, украинцы всё равно заплатят больше. 70% денег за электроэнергию на Украине платит бизнес. Который, разумеется, тут же скорректирует отпускные цены,
Харьковская область может стать первой на Украине, где электроэнергию начнут производить из мусора. Строительство такого завода-электростанции обойдётся в 1,3 млрд грн, проект уже одобрен. Городские власти обещают, что за 2,5 года строительство будет завершено.
Уголь
С 23 февраля в Киеве продолжают голодать шахтёры предприятия «Селидов-уголь», требуя полного погашения задолженности по зарплате.
«Нам уже надоело выбивать у правительства свои заработанные деньги путём принятия каких-то радикальных мер. В угольной отрасли промышленности надо навести порядок. На сегодняшний день складывается такое впечатление, что в угольной промышленности просто нет профессионалов и желания навести порядок. У украинских шахтёров нет будущего потому, что различные финансовые группы забирают наши запасы угля. Мы приехали за своими заработанными деньгами и будем стоять до последнего, пока не добьёмся выдачи всей заработной платы. Нас постоянно обманывают, говорят, что выплатят задолженность, а уже вечером мы узнаём, что ничего не получим», — говорит один из них в эфире «Общественного ТВ Донбасса».
В 2017 году украинские ТЭС и ТЭЦ уменьшили потребление угля до 24,8 млн тонн (-20,8%).
От правительства Украины постоянно звучат заявления о том, что следует уделить всё необходимое внимание угледобыче. Однако, когда доходит до дела, оказывается, что заниматься этим чиновники не хотят или не могут.
«Не входит в полномочия Кабмина принимать решение о приоритетности [покупки украинского] угля. Это скорее вопрос Совета Энергорынка. Это решение требует согласования с АМКУ и регулятором, при чем здесь Кабинет министров?» — приводит высказывание вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона информагентство «Украинские новости».
Спустя пару дней на это ответил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец:
«Мы на самом деле не хотим ничего особенного от нашей власти, от Насалика, Кистиона, Гройсмана и других… Выплатите людям зарплаты. Пусть будет, что есть и чем кормить детей. Пусть украинский уголь будет на первом месте, а не иностранный. Нам надо максимально снизить закупку угля из-за рубежа. Пусть все станции работают не на антраците, а на газовом угле, который добывают наши шахтеры в Западной и Восточной Украине. Надо закрепить на законодательном уровне преимущество украинского угля перед иностранным».
Удивляться позиции Кистиона не следует, в ней как раз нет ничего нового для украинских реалий. Со сферой угледобычи на Украине сегодня происходит то же самое, что когда-то произошло с нефтепереработкой и производством моторного топлива. Возник дефицит, который вскоре оседлали импортёры. С того самого времени импорт служит им стабильным и беспроблемным источником дохода: валютные риски полностью ложатся на потребителя, политических договорённостей не требуется. Как показала практика, уголь привезут хоть из-за океана, а бензин — даже из Греции и Израиля. Инвестировать в производство нет нужды — знай себе снимай маржу.
В условиях Украины, когда после победы на выборах новая политическая команда начинает зачистку прежней, действительно есть смысл заниматься только импортом, ведь в таком случае приближенный к власти бизнесмен, а то и чиновник или политик не несут почти никаких потерь: не теряют собственность, инвестиции, они просто прекращают деятельность до тех пор, пока снова не вернутся во власть и не войдут в уже привычные схемы.
Кстати, как раз именно поэтому государственная «Центрэнерго» пока более активно переводит свои энергоблоки с антрацита на уголь марки «Г», чем ДТЭК Рината Ахметова. «Переводить» означает вкладывать около 100 млн грн в каждый блок. Кто поручится, что компания успеет вернуть эти деньги? Кто в принципе может поручиться хоть за что-нибудь на Украине? Поэтому компании действительно выгоднее возить антрацит, в т. ч. и из России, чем переводить свои станции на угли газовой марки, а затем ещё и инвестировать в добычу этого угля, чтобы обеспечить им новые мощности.
А пока вице-премьер доказывает, что правительство не имеет компетенции развивать угледобычу, там творится примерно такое:
«Несколько дней назад шахтёры шахты №9 [Волынская область — Ред] взяли за горло своего директора и выкинули его, по причине того, что он представляет «смотрящих». Данные вещи правительство Украины скрывает и всячески пытается покрывать. В конце декабря я просил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана посодействовать, чтобы министр угольной промышленности Насалик приехал на Волынь. Этот человек боится шахтёров и за два года на должности министра угольной промышленности ни разу не приехал на Волынь. Фактически угольную промышленность бросили на произвол судьбы. Сейчас речь идёт даже о том, чтобы закрыть все шахты на Украине», — заявил народный депутат Игорь Гузь во врем выступления в Верховной раде.
«Смотрящие» на госшахтах действительно существуют, о проблеме знают в правительстве. На одном из последних заседаний правительства Гройсман даже ставил задачу министру энергетики избавиться от них.
Нефть
У компании «Укрнафта» снова проблемы с продлением спецразрешений на добычу нефти. Министерство экологии и природных ресурсов Украины отказало в продлении сразу 27 специальных разрешений. Ещё 37 спецразрешений не смогла продлить государственная «Укргаздобыча». И.о. главы Госагентства недр и геологии Украины Олег Кирилюк пояснил, что во всех случаях причиной отказа стало отсутствие экологических экспертиз.
С другой стороны, ВР упростила выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа: компаниям, добывающим нефть и газ, не придётся брать разрешение на снятие и перенос грунтового покрова в минагрополитики.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга сообщил, что Украина собирается продать две буровые установки, ранее использовавшиеся для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, — т.н. «вышки Бойко (депутат украинского парламента Юрий Бойко, один из соратников Виктора Януковича, с покупкой этих вышек связан один из самых заметных коррупционных скандалов времён его президентства). Уже есть решение суда о передаче вышек Агентству конфискованных активов.
«Конечно, они находятся в настоящее время на временно оккупированной территории Крыма, однако это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту», — почему-то уверен Луценко.
Причём выступление генерального прокурора наталкивает на мысль, что единственная причина затеи с продажей вышек — дальнейший судебный иск покупателя к РФ о выдаче «купленной собственности» или её денежной компенсации.
Белоруссия с 1 марта снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Впрочем, украинским потребителям не стоит надеяться на удешевление белорусского импорта, поскольку снижение составляет 0,2−0,5 долл. на каждой тонне.