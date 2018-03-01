О вердикте суда в Стокгольме: «Нафтогаз» подложил свинью и Украине, и ЕС

Киев, , 11:45 — REGNUM Стокгольмский арбитраж решил, что «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу Украины» 4,6 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Соответствующий вердикт был озвучен 28 февраля. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа арбитры сделали зачет встречных требований, и по его итогам российский монополист обязан заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. Отметим, что изначально «Нафтогаз» требовал от российской стороны компенсацию в размере 17 млрд долл.

«Во-первых, результат суда — это дальнейшее затягивание процесса до завершения действия контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». И чем ближе 1 января 2020-го — конец действия договора — тем это выгоднее «Газпрому». Во-вторых, конкретным результатом будет выплата 2,5 млрд долл. со стороны «Газпрома». А пока этого не произошло, то это означает, что судебный процесс продолжается и результата нет», — комментирует прессе 1 марта украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В-третьих, продолжает специалист, теперь стоит поставить под сомнение ожидания «Нафтогаза» купить дешевый российский газ.

«Ведь будет нерешенным вопрос выполнения решения суда со стороны «Газпрома». Соответственно, средняя цена на газ в 2018 году будет точно выше 300 долл. за 1000 куб. м. А правительству не удастся так легко отказать МВФ и оставить для населения или действующую цену на газ, или вообще ее снизить, как планировали. Наконец, в-четвертых, и самое опасное для Украины, очарование власти и «Нафтогаза» судебным процессом в Стокгольме привело к тому, что транзитный потенциал Украины может быть сведен к нулю. И «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — тому свидетельство. Более того, после прихода на транзитный рынок Украины европейского партнера субъектность «Нафтогаза» и Украины будет разрушена окончательно. Такие в том числе последствия судебного процесса в Стокгольме», — подчеркивает он.

Далее Корольчук подчеркивает, что в «Нафтогазе» упорно избегают озвучивать, какой будет дальнейшая судьба транзита газа через Украину, и речь идет о перспективе 2020−2050 гг., а не о нынешнем дне.

«Нынешняя власть вместе с «Нафтогазом» не придумали ничего лучшего как продолжить практику бывшего президента Януковича — думать, что можно что-то высидеть на одном месте, и ждать, что за Украину все сделают партнеры из ЕС… «Нафтогаз» подложил свинью своим будущим европейским партнерам, которые уже потихоньку обживаются в компании ОАО «Магистральные газопроводы Украины», которая является наследницей «Укртрансгаза» и контрактов на транзит газа. Теперь европейским партнерам нужно будет решать с «Газпромом» вопрос последствий решения Стокгольмского арбитража. И маловероятно, что их устроит классическое объяснение нынешней власти, что это «историческая победа». В то же время не меньшую свинью подложил «Нафтогаз» и всей Украине. Ведь судебный и корпоративный конфликт будет дальше продолжаться. И сейчас «Нафтогаз» попал в ловушку, которую сам расставлял «Газпрому» в течение последних четырех лет. Суть такого поведения заключается в игнорировании переговорного процесса», — анализирует ситуацию эксперт.

В завершение Юрий Корольчук делает вывод, что обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30−50 лет на гипотетические 2,5 млрд долл — «это войдет в учебники истории как пример антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства».

Еще один ведущий украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский подчеркивает, что решения Стокгольмского суда могут быть и, скорее всего, будут обжалованы.

«Следовательно, пока рано подсчитывать доходы, а готовить новые расходы на юристов, которые должны будут дальше вести это дело. Кстати, о юристах. Именно им мы обязаны позитивными решения Стокгольма, а не руководящим всех рангов. Разве что за то, что эти юридические компании были наняты для защиты позиций Украины. Кроме того, требование повысить тарифы на транзит отклонено. А именно это подавалось как основная цель подачи иска, чтобы обязать «Газпром» платить больше», — напоминает он.

Далее эксперт отмечает, что если Киев все-таки дождется «выигранных» в суде 2,5 млрд долларов, то за такие «деньжищи» «Нафтогаз Украины» целый год может поставлять газ населению бесплатно.

«Или два года — в два раза дешевле. Или три года — на треть дешевле. Поэтому, прежде чем кричать «перемога» («победа» на укр. языке) и рисовать красивые картиночки, сколько получит маленький украинец в результате такой перемоги, неплохо было бы принять реальные решения, которые позволят почувствовать перемогу и гордость за страну каждому», — призывает эксперт.

Политолог Дмитрий Корнейчук напоминает, что, согласно ранее принятым решениям суда в Стокгольме, в 2018-м Украина обязана закупить 5 млрд кубов российского газа по среднерыночной европейской цене. При этом получается, что 2,56 млрд долларов уже, по сути, оплачены Украиной — а это покрывает не только объемы закупки российского газа, но и еще остается немало денег.

«По сути, решения Арбитража оказались взаимовыгодными и для Украины, и для России. Поскольку те мифические цифры, которые стороны требовали друг от друга в судебных исках (к примеру, «Газпром» хотел более 50 млрд долларов), никакой бы суд не удовлетворил. А так — найдено хоть какое-то решение. Особенно учитывая, что действие газового контракта заканчивается в 2019 году», — резюмирует эксперт.

В ночь на 1 марта президент Украины Петр Порошенко провел встречу с командой НАК «Нафтогаз Украины», которая, по информации пресс-службы, «доложила главе государства окончательное решение Стокгольмского арбитража».

Порошенко в своей речи подчеркнул, что это «действительно историческая победа в деле защиты национальных и финансовых интересов».

«Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК «Нафтогаз», правительства, президента… Наша общая позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме», — сказал президент, поздравив всех украинцев с этой «исторической убедительной победой».

Он подчеркнул, что решение суда является чрезвычайно важным — «это и укрепление золотовалютных резервов, и уверенная позиция по верности энергетической стратегии Украины».

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