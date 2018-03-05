Тысячи россиян, ставшие заложниками отечественной эндокринологии, так и не смогли добиться возвращения жизненно важных препаратов с гормоном Т3 на прилавки российских аптек. Это скорбное событие московские активисты отметили пикетом.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Пикет за возвращение Т3 в Россию у ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

Местом его проведения ФГБУ «Эндокринологический научный центр» выбран не случайно. Это учреждение возглавляют один из самых главных противников комбинированного лечения гипотиреоза, академики Иван Дедов и Галина Мельниченко. Помимо сбора подписей, организаторы пикета в очередной раз пытались донести до медицинской общественности проблемы отсутствия жизненного важного лекарства для лечения больных гипотиреозом.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Вынужденные или непрерывно страдать, или добывать лиотиронин за границей вышли на пикет

Редакция ИА REGNUM уже неоднократно приводила множество свидетельств пациентов, жизнь которых без комбинированной терапии стала совершенно невозможной. Те, кто вынужден теперь правдами и неправдами за многие тысячи покупать заветный препарат в Европе, требуют вернуть Т3 в российские аптеки.

«Почему возвращение лиотиронина так важно? Прежде всего потому, что его отсутствие — это нарушение прав и свобод граждан Российской Федерации. Лиотиронин не входит в список запрещенных средств, его отсутствие необъяснимо поэтому с точки зрения рыночных отношений, ведь спрос на этот товар в стране есть, и его отсутствие является исключительно произволом руководства российской эндокринологии, что нарушает статью 41 Конституции РФ. С их стороны это прямое принудительное и безосновательное снижение качества жизни тысяч людей.

Снижение качества жизни в данном случае означает потерю трудоспособности, сопутствующие тяжелые инвалидизирующие хронические заболевания и сокращение продолжительности жизни», — считает один из организаторов пикета Юлия Гончарова.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Российским эндокринологам не оставили выбора: всех пациентов с гипотиреозом (стойким недостатком гормонов щитовидной железы) они лечат теперь одной и той же «волшебной таблеткой»

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Из школьного курса биологии многие могут помнить, что гормоны щитовидной железы отвечают в организме за энергетический обмен, интеллект, память, настроение, и что без гормонов щитовидки у человека развивается тяжелая депрессия, падает иммунитет. Одними из самых распространенных причин смерти таких больных становятся рак и легочные заболевания. Помочь им могло бы другое лечение: тироксин плюс лиотиронин, комбинируя которые можно было добиваться возвращения к полноценной жизни. Но беда в том, что препараты на основе гормона щитовидной железы Т3 (трийодтиронин, лиотиронин) в 2011 году исключили из списка жизненно важных и незаменимых лекарственных препаратов. Тем самым российским эндокринологам не оставили выбора: всех пациентов с гипотиреозом (стойким недостатком гормонов щитовидной железы) они лечат теперь одной и той же «волшебной таблеткой» — L-тироксин. И она, как выяснилось, помогает не всем.

Более того, в 2013 году Минздрав со ссылкой на московское представительство компании «БерлинХеми/Менаринни Групп» ответил, что данные лекарственные препараты сняты с производства в Германии и в Россию поставляться не будут.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Пикет за возвращение Лиотиронина в Москве

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«Медики утверждают, что лечение без применения Т3 является «золотым стандартом». Они также отказываются видеть связь между нескомпенсированным гипотиреозом и проблемами с сердцем, диабетом, проблемами с суставами, проблемами с половой сферой и другими. Они считают, что гипотиреоз — это даже и не заболевание вовсе, а образ жизни, — ведь достаточно выпить таблетку Т4, и анализы приходят в норму, а что еще нужно? А нормализация анализов, с их точки зрения, и есть цель лечения.

Однако не так давно успешность лечения определялась не только по анализу ТТГ, но и по самочувствию пациента, и по объективным показателям: пульсу, давлению, состоянию кожи, наличию отеков, общему обмену, скорости сухожильных рефлексов. Сейчас это всё эндокринологов не интересует, как и жалобы пациентов. Лечение гипотиреоза свелось к лечению ТТГ, самочувствие пациента не имеет значения.

Такое садистское лечение было перенято нашими медиками на Западе начиная с начала 90-х годов. Медики утверждают, что следуют теории американского ученого Бравермана, который определил, что гормон Т4 (которым сейчас лечат все 100% больных гипотиреозом в России) в организме всегда преобразуется в тот самый Т3 — Трийодтиронин.

Тут есть две поправки: во-первых, эта теория была известна давно, а лечение исключительно Т4 появилось значительно позже. Во-вторых, нам не удалось найти у Бравермана рекомендацию лечить всех больных исключительно Т4 на том основании, что он превращается в организме в Т3. Похоже на то, что Браверман был гораздо осторожнее в своих действиях и высказываниях, чем руководство российской эндокринологией.

Подчеркнем, что на Западе у больных людей есть выбор лечения, а больные в России его лишены. Для всех одинаковая схема — Т4 и контроль ТТГ, — для такого «лечения» не нужно оканчивать медицинский институт, высокий ТТГ — увеличить Т4, низкий ТТГ — снизить Т4. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы управлять анализом ТТГ», — отмечает Юлия Гончарова.

О том же самом в мае 2017 года говорил и кандидат медицинских наук, главный врач «Клиники щитовидной железы» (Москва) Андрей Ушаков.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Пикет за возвращение лиотиронина в Москве. Сбор подписей

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«В последний год очень часто эндокринологи необоснованно назначают при гипотиреозе гормональные препараты. Как только при анализе крови выявляется даже небольшое увеличение ТТГ (гормон гипофиза, заставляющий активнее функционировать щитовидную железу), как тут же пациенту прописывают значительную дозу гормонального средства.

Эндокринологи привыкли обращать внимание только на ТТГ. На гормоны самой щитовидной железы (Т4 и Т3) многие специалисты, как видно, вообще не обращают никакого внимания. Особенно это относится к показателю Т3св. — главному потребляемому организмом гормону (Т4св. всасывается в очень малом количестве).

Складывается впечатление, что эндокринологи бездумно назначают медикаменты всем одинаково — «по схеме». Но не в этой стандартизации заключается главная ошибка. Беспокоит другое. Врачи, таким образом, пытаются лечить не пациента, не его организм и саму щитовидную железу. Увы, они «лечат анализ крови», — заключил Андрей Ушаков.

Напомним, вынужденные или непрерывно страдать, или добывать нужный препарат за границей россияне связывали большие надежды на изменение ситуации с докладом Валенина Фадеева. Этот доклад профессор сделал в сентябре 2017 года на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы эндокринологии». Однако этот учёный, сам будучи сторонником появления Т3 в России, позже сказал, что врачи не могут повлиять на ситуацию.

Юлия Гончарова ИА REGNUM Пикет за возвращение Т3 в Россию у ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

Более того, в своем докладе он назвал причины, по которым некоторые пациенты чувствуют себя лучше на комбинированной терапии, «субъективными и непонятными». Вместе с тем все чаще раздаются голоса, что сложившаяся ситуация не является случайной, ведь одна из самых распространенных причин смерти больных гипотиреозом — это рак, а больные раком — самые выгодные клиенты фармацевтических компаний.

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