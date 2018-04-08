Арктика в дело

Кораблик

К 2025 году грузопоток Северного морского пути (СМП) возрастет в десять раз до 80 млн тонн. Об этом 1 марта в ежегодном послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Президент отметил, что именно Севморпуть станет ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока.

«Наша задача сделать его (Северный морской путь — прим. ИА REGNUM ) по-настоящему глобальной конкурентной транзитной артерией, — заявил Путин. — Мы нарастим (грузопоток — прим. ИА REGNUM ) и выйдем на новые рубежи, здесь нет никаких сомнений».

Ранее Минприроды опубликовало прогноз, согласно которому грузопоток по Севморпути к 2026 году вырастет в 6 раз до 42 млн тонн. По большому счёту к обеим цифрам — и к 42 млн тонн и тем более к 80 млн тонн — стоит относиться осторожно. Важно понимать, что увеличение грузооборота, особенно в таких объемах, невозможно без модернизации портовой инфраструктуры. Также потребуются существенные вложения в развитие подъездных путей, а также — в обеспечение ледовой проводки, особенно если речь идет о поставках грузов на восток.

Северный морской путь на памятной серебряной монете России

Грузооборот морских портов Арктического бассейна по итогам 2017 года вырос на 49,1%, что составило 74,20 млн тонн. Абсолютным лидером России по росту грузооборота стал порт Сабетта — объём перевалки за 2017 год вырос на 280,7% по отношению к 2016 году (с 2,85 млн тонн до 7,9 млн тонн). Такие показатели обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории.

Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Mintrans.ru В порту Сабетта

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Бюрократия теперь не помеха

Правительство РФ уполномочило Минтранс рассмотреть предложения о концессионном соглашении для строительства участка Северного широтного хода (СШХ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ 2 марта.

Речь идёт об участке Северного широтного хода «Обская — Салехард — Надым» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Проектная компания ОАО «РЖД», которая является партнёром правительства ЯНАО по строительству СШХ, выступила с частной концессионной инициативой по реализации проекта. Таким образом, Минтранс примет решение о возможности или невозможности заключения данного концессионного соглашения.

Неделей ранее, 22 февраля, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода. Столь оперативное принятие решений лишь говорит о заинтересованности государства в скорейшей реализации проекта.

Ожидается, что строительство железнодорожной магистрали стартует в конце 2018 или начале 2019 года. По словам главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина, строительство СШХ займет 4−5 лет.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента России, которая прошла 14 декабря 2017 года, Владимир Путин подчеркнул важность арктических проектов, в том числе Северного широтного хода.

Северный широтный ход протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты.

Middle urals Памятник первому поезду на привокзальной площади Нового Уренгоя

Китайские грузы дошли до БТК

Из китайского города 26 февраля был отправлен товарный поезд, который проследует до Неаполя в том числе по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Состав из 44 контейнеров везет в Европу томатную продукцию, об этом сообщило «Азертадж» со ссылкой на Chinadaily.com. Согласно планам, расстояние в 10 тысяч 500 километров поезд преодолеет за 25 дней.

Поезд дал старт поставкам продукции из Китая в Европу с использованием новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В перспективе отправить 1400 контейнеров по данному маршруту. Так, спустя почти четыре месяца железная дорога наконец наша своё место в масштабной цепочке поставок грузов из Китая в Европу, для чего, собственно, и была создана, если верить заявлениям руководителей Турции и Азербайджана.

Баку — Тбилиси — Карс изначально является проектом всё же политическим, а не экономическим. Намерение Баку и Анкары изолировать Армению оказалось сильнее, чем стремление создать экономически выгодный маршрут (в противном случае целесообразнее было проводить дорогу напрямую, без так называемого «крюка» через Грузию).

Железная дорога построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Предполагается, что ввод в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси — Карс в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского Союза.

Строительство железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс на блоке почтовых марок Азербайджана

Казахстан и Россию объединила «Евразия»

ОАО «Российские железные дороги» и АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» (КТЖ) будут совместно участвовать в проработке проекта железнодорожного коридора «Евразия». Соответствующий меморандум подписали главы компаний Олег Белозёров и Канат Алпысбаев, сообщили 26 февраля на сайте РЖД.

Согласно документу, компании будут сотрудничать в области организации скоростных и высокоскоростных грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, включая транзитные перевозки в сообщении Китай — Европа. Также стороны будут совместно работать в сфере организации перевозок товаров электронной торговли специализированным подвижным составом.

РЖД и «Казахстанские железные дороги» также намерены подготовить предложения для разработки нормативной базы, необходимой для создания и эксплуатации ВСМ. Компании проведут детальное изучение технических аспектов проекта, а также они намерены договориться о разработке совместного технико-экономического обоснования в соответствии с поручениями правительств своих государств.

Стороны готовы рассмотреть различные варианты пунктов смены ширины колеи ВСМ, проходящей по маршруту Москва — Казань — Екатеринбург — Челябинск — Горбуново — Петропавловск — Кокшетау — Астана — Караганда — Балхаш — Капшагай — Алтынколь совместно с государственной компанией «Китайские железные дороги».

Железная дорога. Казахстан

Общая протяженность высокоскоростной магистрали «Евразия» составит 9 тысяч 447 км, из которых по территории России пройдет 2 тысячи 366 км. Проект магистрали «Москва — Казань» протяжённостью 770 км рассматривается как первый российский участок будущей ВСМ «Евразия» — грузопассажирской высокоскоростной линии, которая должна соединить высокоскоростные линии Китая с европейской Euro Carex.

Магистраль станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Добраться от начальной до конечной точки маршрута пассажиры смогут максимум за 3,5 часа. Магистраль соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина.

Rail Baltica: Еврокомиссия не указ

Европейская комиссия обязала страны Прибалтики не позднее 21 марта достичь консенсуса по вопросам организации и структуры проекта железнодорожной магистрали Rail Balticа, а также по некоторым специфическим вопросам. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на BNS. Речь идет о конфликте в RB Rail — литовские и эстонские акционеры компании выразили недоверие председателю правления RB Rail Байбе Рубесе.

«В коридорах Брюсселя уже поднимается вопрос, действительно ли три балтийские страны желают построить магистраль Rail Baltica так, как это предусмотрено договором. Тем самым гарантировав, что в начале новой программы финансового развития в 2020 году мы найдем необходимые 4 млрд евро. Да, я думаю, здесь есть определенный риск», — заявила Байба Рубеса в интервью изданию «Актуальная камера».

Пока Брюссель выражает обеспокоенность, в Прибалтике останавливать подковерную борьбу за европейские деньги не планируют. Управление по борьбе с экономическими преступлениями государственной полиции Латвии начало ведомственную проверку по факту публичных высказываний председателя правления RB Rail Байбы Рубесы. Поводом для проверки стало заявление «некоего лица». В дальнейшем будет принято решение о необходимости заводить уголовное дело.

Также литовские представители RB Rail заявили, что Байба Рубеса «может повлиять на стабильность и преемственность стратегического проекта».

Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia Проект железной дороги Rail Baltica

Истинную цель конфликта косвенно озвучил литовский премьер Саулюс Сквернялис на встрече с еврокомиссара Виолеттой Булц, где он сказал, что при реализации проекта управление железнодорожной инфраструктурой на территории Литвы должно оставаться в руках государственного предприятия — «Литовских железных дорог». Брюссель изначально требовал единого центра управления, для этого и была создана компания RB Rail с главным офисом в Риге и под руководством Байбы Рубесы.

Таким образом, данный конфликт является очередной попыткой передела денег. Чтобы понимать объемы, ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. На сегодняшний момент уже построен участок длиной 123 километра от границы Литвы с Польшей до Каунаса. Инвестиции составили 364,5 млн евро. Следующим этапом строительства будет прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.