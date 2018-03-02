В Краснопресненском районе Москвы известная строительная компания, консолидировав в своих руках значительный земельный участок и уничтожив на нем выявленный памятник культурного наследия, ДК имени А.С. Серафимовича, а также несколько детских дошкольных учреждений, вознамерилась возвести очередной «элитный» ЖК. Возмущенные этим разрушением с детства привычной окружающей среды, собравшиеся в инициативную группу местные жители провели собственное расследование, с результатами которого мы и хотим ознакомить общественность.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Сразу оговоримся, что материалы, по мотивам которых подготовлена данная публикация, были направленны гражданами в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и к начальнику управления президента России по вопросам противодействия коррупции А.С. Чоботову, и еще более чем в 40 различных органов власти. Обещаем ознакомить читателей с ответами из СКР и Генпрокуратуры, которые жители микрорайона «Тишинка» получат на свои обращения. Добавим, что из УФСБ по городу Москве гражданам уже ответили. Их вновь отправили в прокуратуру Москвы, которая нарушений не обнаружила.

Screenshot Ответ ФСБ члену инициативной группы микрорайона «Тишинка» Петру Цивлину

История эта началась отнюдь не вчера, более десяти лет застройщик, невзирая на протесты местных жителей, облюбовывал и захватывал приглянувшуюся под высотное строительство территорию. Тут нужно вспомнить, на наш взгляд, ключевой момент этой истории, а именно зиму 2016—2017 годов, когда в Москве обсуждались и принимались правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Уже тогда, ознакомившись с документом, эксперты предупреждали о том, что в него включены все когда-либо отмененные на территории Москвы строительные проекты. Однако их предупреждение оказалось «гласом вопиющего в пустыне», москвичи массово отказались принимать участие в обсуждении и утверждении документа, как минимум на десятилетие регулирующего их жизнь. Именно то, о чём предупреждали год назад специалисты, сейчас и реализовывается в Краснопресненском районе. Но обо всём по порядку.

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В кольце улиц за Садовым кольцом, еще называемых Камер-коллежским валом, исторически сложилась территория малоэтажной застройки, поделенная на производственные, жилые и общественные пространства. Куда до недавних пор входили детский сад, построенный по специальному проекту архитектурной мастерской им. В.В.Веснина, и ДК имени А.С. Серафимовича, здание интересной судьбы, начинающейся в конце XIX века.

Вот на эти земли в двухтысячных годах и положили глаз девелоперы. К концу первого десятилетия нынешнего века предельно обострившаяся ситуация вокруг неконтролируемой точечной застройки в Москве заставила застройщика на время отказаться от проекта. Поэтому в 2010 году, отстояв «Тишинку» хотя бы от этого монстра, граждане вздохнули с облегчением и забыли всё, как «страшный сон». А тут подошло время актуализации Генерального плана развития Москвы, и конкретизирующих и уточняющих Генплан правил землепользования и застройки.

(В качестве отступления для не погруженного в строительную проблематику читателя поясним, что принятый в 1998 году Градостроительный кодекс (ГрК РФ) логично увязывал между собой понятия Генплан и ПЗЗ. То есть Генплан являлся стратегическим документом развития населенного пункта, а ПЗЗ уточняли и регламентировали градостроительную деятельность на конкретной территории. Всё изменилось в 2004 году, когда в ГК были внесены столь существенные и «новаторские» поправки, что буквально поставили всё с ног на голову. Сложно сказать, явилось ли это следствием непонимания законодателями норм градостроительства, или, что, на наш взгляд, также нельзя сбрасывать со счетов, лоббизмом Стройкомплекса. Но согласно действующей редакции ГрК, ПЗЗ не только не дополняют Генплан, но зачастую и противоречат ему. Как мы понимаем, решать, какой правовой акт важнее, вновь будет чиновник, исходя из некой не очевидной для общественности «целесообразности».)

Что называется, грех было не воспользоваться предоставляемым новыми ПЗЗ окном возможностей. Чем в нашем случае и удачно воспользовались. В последний день публичных слушаний 29 декабря 2016 года на рассмотрения городской комиссии по землепользованию и застройке (ГЗК) были внесены предложения по развитию обсуждаемых нами земельных участков. В свою очередь ГЗК в обход все существующих процедур, вопреки протестам местных муниципальных депутатов и общественности, включила задним числом данные предложения в проект публичных слушаний. А 28 марта 2017 года постановлением правительства Москвы N 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», предложения по застройке Камер-колежского вала получили законодательное оформление.

Мы намерено не погружаемся во все перипетии этой истории. С подробностями всех скрупулёзно собранных жителями «Тишинки» правонарушений можно ознакомится в нашем слайдере.

Дальнейшая история развивалась мало того, что стремительно, так и, что называется, на глазах у всей Москвы. В 2017 году были снесены выявленные объекты культурного наследия: ДК имени А.С. Серафимовича и построенный по уникальному проекту детский сад. В настоящее время какие-либо работы на объекте приостановлены, как считают местные жители, сделано это лишь с целью не обострять обстановку перед президентскими выборами, а по их окончании они продолжатся. Добавим также, что с сайта компании девелопера пропали какие-либо упоминания о возводимом ЖК и начале продаж в нём.

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В заключение еще раз повторим, что говорили в начале. Возобновление отвергнутого ранее проекта застройки в Краснопресненском районе стало возможно благодаря тому, что москвичи отказались участвовать в обсуждении и принятии коренным образом влияющего на их жизнь документа. А раз так, то его приняли в интересах тех, кто оказался в нём наиболее заинтересован — чиновников и девелоперов. Мы также считаем, что застройка «Тишинки» — первая ласточка в череде узаконенных правилами землепользования и застройки отмененных ранее уплотнительных проектов. И в связи с этим хотим спросить у пребывающих в благодушной уверенности москвичей, когда-то отбивших строительство очередного небоскреба в своем дворе. Вы уверены, что сделали это раз и навсегда?

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