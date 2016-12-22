Безрассудная градостроительная политика ведет к социальному взрыву в Москве
Москва, 22 Декабря 2016, 13:23 — REGNUM На сайте change.org появилась петиция, в которой москвичи просят президента Владимира Путина остановить угрожающий имуществу москвичей проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Как указали авторы гражданской инициативы, мэрия Москвы хочет лишить жителей города имущества, созданного в советский и постсоветский период и зарегистрированного в соответствии с действовавшим законодательством, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM.
В обращении к президенту указывается на то, что заложенные в проект ПЗЗ градостроительные параметры могут быть использованы для застройки или другого незаконного распоряжения десятками тысяч земельных участков. Проект ПЗЗ лишает почти 40 тысяч многоквартирных домов земельных участков, сформированных и поставленных на государственный учёт в советское и постсоветское время, признаваемых федеральным законодательством, в том числе 36 статьёй ЖК РФ, устанавливает норму земельного участка МКД по отмостке (раздел
По мнению авторов, это не пустая угроза. Всё, что по причине халатности или умысла не перенесено в кадастр недвижимости из предыдущих реестров советских лет, хотят объявить несуществующим. Практически 40 тысяч участков многоквартирных домов предложено определить размерами по отмостке здания.
Правила землепользования должны определять на ближайшие десятилетия, кто в Москве может пользоваться земельными участками и на каких условиях. После принятия ПЗЗ пространство от отмостки до отмостки между жилыми домами может быть предоставлено под строительство, так как участки многоквартирных домов, намеренно не были учтены в течение более 2-х десятилетий.
И это не все, с чем в ближайшем будущем столкнутся москвичи, отмечается в петиции. В частности, те, кто в течения декабря 2016 года, посетил экспозиции, на которых был представлен проект ПЗЗ, с удивлением обнаружили, что в нем содержатся сведения о большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет были остановлены москвичами и отменены правительством Москвы, поскольку были начаты с нарушением законодательства и основывались на документах, полученных сомнительным путем, где незаконное строительство было прекращено, администрацией города были отозваны разрешительные документы, пересмотрены планировочные решения. Максимальные параметры застройки (высотность, плотность и другое) основаны, в том числе и на незаконно построенных строениях.
По неизвестным причинам это никак не отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые аккумулируют сведения из выданных градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) и проектов планировок, в том числе предназначенных для незаконного строительства.
Еще одна важная новация, которая беспокоит граждан, заключается в том, что после вступления в силу ПЗЗ практически отменяет публичные слушания. Теперь правообладателям нежилых зданий реконструировать существующие застройки и строить на этих земельных участках здания практически любой высотности и любого назначения по их личному выбору, согласовывая эти вопросы только с чиновниками правительства Москвы.
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Авторы петиции указывают и на то, что в предложенном на обсуждение москвичам виде проект ПЗЗ, это не что иное, как имущественный передел, захват земель общего пользования (в первую очередь парков, скверов и так далее) многоквартирных домов, земель кварталов (земель ограниченного пользования), а также относящихся к ним гаражных и других земель, без которых кварталы не могут считаться жилыми, отрицание права на землю миллионов москвичей, пересмотр итогов приватизации.
Абсолютное большинство ранее учтенных земельных участков многоквартирных домов не были переучтены с 1991 года по сегодняшний день, в ходе земельной реформы и проводившейся в её рамках сплошной инвентаризации. Права миллионов москвичей, возникшие в силу закона или по иным основаниям, никак не зафиксированы в новых регистрационных ресурсах, в том числе кадастре недвижимости. Кроме того, большинство земельных участков парков, скверов, иных озеленённых участков земель общего пользования, а также гаражных земель, иных земель, обслуживающих жилые кварталы, памятников истории и культуры которыми жители пользуются в силу ранее вступившего в действие законодательства, также не перенесены в своих существующих (действующих) размерах и границах в сегодняшние реестры недвижимости.
В своем обращении к Владимиру Путину авторы петиции указывают на то, что, по их мнению, одной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распоряжение не переучтёнными земельными участками. И в обход Конституции РФ, Земельного и Градостроительного кодексов РФ, открывает лицам, наделённым правами принимать градостроительные решения, возможность для злоупотребления должностными полномочиями, нарушая имущественные права и вопреки публичному интересу, на страже которых стоят указанные Законы (коррупционный фактор).
Установление проектом ПЗЗ собственной произвольной терминологии в областях градостроительного и земельного права использования земельных участков, повлечет неограниченную возможность размещения (строительства) на таких участках любых объектов в обход существующих ограничений и без учёта прав землепользователей и мнения жителей соответствующих территорий.
Заявление организаторов слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противодействие точечной застройке, не соответствует действительности, поскольку в силу должностного положения эти лица осведомлены и о существовании ранее учтённых участков, не внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такая ситуация постоянно провоцирует действия по уплотнительной застройке и возникновение многочисленных градостроительных конфликтов.
Активные москвичи обнаружили также массу нарушений в процессе подготовки самого документа и регламента его слушаний. Например, при подготовке проекта ПЗЗ, представленного в настоящий момент на публичные слушания, были нарушены положения статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ — в частности, не был заранее объявлен «порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки» (п.4 ч.8 ст.31). Глава администрации г. Москвы должен был объявить о создании комиссии по подготовке проекта и определить порядок её работы для того, чтобы права заинтересованных лиц, к которым относятся собственники жилых и нежилых помещений и многоквартирных домов и земельных участков, не были нарушены.
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В связи со всеми вышеперечисленными нарушениями, а также возможными негативными социальными последствиями, к которым приведут безрассудные действия мэрии Москвы, граждане попросили президента:
— Снять с рассмотрения на публичных слушаниях Проект Правил Землепользования и Застройки г. Москвы, недопустить его утверждения нормативным актом г. Москвы;
— провести проверку по признакам растраты бюджетных средств, оплаты неисполненных контрактов;
— провести расследование деятельности лиц, подготовивших проект ПЗЗ и осуществлявших действия направленные на его согласование, рассмотрение на публичных слушаниях и принятие, в части возможной подготовки массового нарушения прав москвичей, кражи собственности, имущественного передела, пересмотра итогов приватизации и подрыва авторитета федеральной власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, градостроительные планы мэрии вызывают вопросы, как у простых москвичей, так и депутатов всех уровней. Так, 13 декабря депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала о неприятных сюрпризах, для жителей города, заложенных в ПЗЗ. «При всем этом я уже не говорю о том, что каким-то произвольным образом на картах выделены некие синенькие области, которые оказались градостроительными планами земельных участков (ГПЗУ), но есть и не выделенные области, которые также являются ГПЗУ. Когда я стала в этом разбираться, мне проговорились, что если бы были выделены все ГПЗУ, то получилась бы сплошная карта одних ГПЗУ, которая напугала бы москвичей», — подчеркнула депутат.
Добавим, что это уже второе за текущую неделю обращение, с которым москвичи обращаются к президенту. 20 декабря активные граждане там же на портале change.org попросили Владимира Путина разобраться с все более обостряющейся проблемой платных парковок в городе. Москвичи уверены: «Московские власти расчищают дороги исключительно для богатых и чиновников на служебных автомобилях, обычному москвичу теперь на парковках общего пользования места нет. При этом от московских властей жители не слышат ответов на вопрос, как быть с тем, что Москва уже перенаселена. Проблемы будут только усугубляться, в том числе и транспортные, а за градостроительные и административные ошибки властей предлагается платить обычным москвичам».
Подробности читайте здесь: Московские власти утаивают от горожан свои градостроительные планы?