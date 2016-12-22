Безрассудная градостроительная политика ведет к социальному взрыву в Москве

Москва, , 13:23 — REGNUM На сайте change.org появилась петиция, в которой москвичи просят президента Владимира Путина остановить угрожающий имуществу москвичей проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Как указали авторы гражданской инициативы, мэрия Москвы хочет лишить жителей города имущества, созданного в советский и постсоветский период и зарегистрированного в соответствии с действовавшим законодательством, сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM.

В обращении к президенту указывается на то, что заложенные в проект ПЗЗ градостроительные параметры могут быть использованы для застройки или другого незаконного распоряжения десятками тысяч земельных участков. Проект ПЗЗ лишает почти 40 тысяч многоквартирных домов земельных участков, сформированных и поставленных на государственный учёт в советское и постсоветское время, признаваемых федеральным законодательством, в том числе 36 статьёй ЖК РФ, устанавливает норму земельного участка МКД по отмостке (раздел 3.4.1. Проекта).

По мнению авторов, это не пустая угроза. Всё, что по причине халатности или умысла не перенесено в кадастр недвижимости из предыдущих реестров советских лет, хотят объявить несуществующим. Практически 40 тысяч участков многоквартирных домов предложено определить размерами по отмостке здания.

Правила землепользования должны определять на ближайшие десятилетия, кто в Москве может пользоваться земельными участками и на каких условиях. После принятия ПЗЗ пространство от отмостки до отмостки между жилыми домами может быть предоставлено под строительство, так как участки многоквартирных домов, намеренно не были учтены в течение более 2-х десятилетий.

И это не все, с чем в ближайшем будущем столкнутся москвичи, отмечается в петиции. В частности, те, кто в течения декабря 2016 года, посетил экспозиции, на которых был представлен проект ПЗЗ, с удивлением обнаружили, что в нем содержатся сведения о большинстве точечных строек, которые в течение ряда лет были остановлены москвичами и отменены правительством Москвы, поскольку были начаты с нарушением законодательства и основывались на документах, полученных сомнительным путем, где незаконное строительство было прекращено, администрацией города были отозваны разрешительные документы, пересмотрены планировочные решения. Максимальные параметры застройки (высотность, плотность и другое) основаны, в том числе и на незаконно построенных строениях.

По неизвестным причинам это никак не отразилось на содержании материалов ПЗЗ, которые аккумулируют сведения из выданных градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) и проектов планировок, в том числе предназначенных для незаконного строительства.

Еще одна важная новация, которая беспокоит граждан, заключается в том, что после вступления в силу ПЗЗ практически отменяет публичные слушания. Теперь правообладателям нежилых зданий реконструировать существующие застройки и строить на этих земельных участках здания практически любой высотности и любого назначения по их личному выбору, согласовывая эти вопросы только с чиновниками правительства Москвы.

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Авторы петиции указывают и на то, что в предложенном на обсуждение москвичам виде проект ПЗЗ, это не что иное, как имущественный передел, захват земель общего пользования (в первую очередь парков, скверов и так далее) многоквартирных домов, земель кварталов (земель ограниченного пользования), а также относящихся к ним гаражных и других земель, без которых кварталы не могут считаться жилыми, отрицание права на землю миллионов москвичей, пересмотр итогов приватизации.

Абсолютное большинство ранее учтенных земельных участков многоквартирных домов не были переучтены с 1991 года по сегодняшний день, в ходе земельной реформы и проводившейся в её рамках сплошной инвентаризации. Права миллионов москвичей, возникшие в силу закона или по иным основаниям, никак не зафиксированы в новых регистрационных ресурсах, в том числе кадастре недвижимости. Кроме того, большинство земельных участков парков, скверов, иных озеленённых участков земель общего пользования, а также гаражных земель, иных земель, обслуживающих жилые кварталы, памятников истории и культуры которыми жители пользуются в силу ранее вступившего в действие законодательства, также не перенесены в своих существующих (действующих) размерах и границах в сегодняшние реестры недвижимости.

В своем обращении к Владимиру Путину авторы петиции указывают на то, что, по их мнению, одной из главных целей принятия ПЗЗ является незаконное распоряжение не переучтёнными земельными участками. И в обход Конституции РФ, Земельного и Градостроительного кодексов РФ, открывает лицам, наделённым правами принимать градостроительные решения, возможность для злоупотребления должностными полномочиями, нарушая имущественные права и вопреки публичному интересу, на страже которых стоят указанные Законы (коррупционный фактор).

Установление проектом ПЗЗ собственной произвольной терминологии в областях градостроительного и земельного права использования земельных участков, повлечет неограниченную возможность размещения (строительства) на таких участках любых объектов в обход существующих ограничений и без учёта прав землепользователей и мнения жителей соответствующих территорий.

Заявление организаторов слушаний, что принятие ПЗЗ направленно на противодействие точечной застройке, не соответствует действительности, поскольку в силу должностного положения эти лица осведомлены и о существовании ранее учтённых участков, не внесённых в кадастр недвижимости, и о том, что такая ситуация постоянно провоцирует действия по уплотнительной застройке и возникновение многочисленных градостроительных конфликтов.

Активные москвичи обнаружили также массу нарушений в процессе подготовки самого документа и регламента его слушаний. Например, при подготовке проекта ПЗЗ, представленного в настоящий момент на публичные слушания, были нарушены положения статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ — в частности, не был заранее объявлен «порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки» (п.4 ч.8 ст.31). Глава администрации г. Москвы должен был объявить о создании комиссии по подготовке проекта и определить порядок её работы для того, чтобы права заинтересованных лиц, к которым относятся собственники жилых и нежилых помещений и многоквартирных домов и земельных участков, не были нарушены.

Подробности читайте здесь: Не допустить принятия ПЗЗ. Москвичей лишают земли

В связи со всеми вышеперечисленными нарушениями, а также возможными негативными социальными последствиями, к которым приведут безрассудные действия мэрии Москвы, граждане попросили президента:

— Снять с рассмотрения на публичных слушаниях Проект Правил Землепользования и Застройки г. Москвы, недопустить его утверждения нормативным актом г. Москвы;

— провести проверку по признакам растраты бюджетных средств, оплаты неисполненных контрактов;

— провести расследование деятельности лиц, подготовивших проект ПЗЗ и осуществлявших действия направленные на его согласование, рассмотрение на публичных слушаниях и принятие, в части возможной подготовки массового нарушения прав москвичей, кражи собственности, имущественного передела, пересмотра итогов приватизации и подрыва авторитета федеральной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градостроительные планы мэрии вызывают вопросы, как у простых москвичей, так и депутатов всех уровней. Так, 13 декабря депутат Мосгордумы Елена Шувалова рассказала о неприятных сюрпризах, для жителей города, заложенных в ПЗЗ. «При всем этом я уже не говорю о том, что каким-то произвольным образом на картах выделены некие синенькие области, которые оказались градостроительными планами земельных участков (ГПЗУ), но есть и не выделенные области, которые также являются ГПЗУ. Когда я стала в этом разбираться, мне проговорились, что если бы были выделены все ГПЗУ, то получилась бы сплошная карта одних ГПЗУ, которая напугала бы москвичей», — подчеркнула депутат.

Добавим, что это уже второе за текущую неделю обращение, с которым москвичи обращаются к президенту. 20 декабря активные граждане там же на портале change.org попросили Владимира Путина разобраться с все более обостряющейся проблемой платных парковок в городе. Москвичи уверены: «Московские власти расчищают дороги исключительно для богатых и чиновников на служебных автомобилях, обычному москвичу теперь на парковках общего пользования места нет. При этом от московских властей жители не слышат ответов на вопрос, как быть с тем, что Москва уже перенаселена. Проблемы будут только усугубляться, в том числе и транспортные, а за градостроительные и административные ошибки властей предлагается платить обычным москвичам».

Подробности читайте здесь: Московские власти утаивают от горожан свои градостроительные планы?

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