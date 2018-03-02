Президент России Владимир Путин заявил 1 марта в своем послании Федеральному собранию о наличии у Москвы ряда новых и «неуязвимых» ядерных вооружений. Сделав такое заявление, глава Кремля достиг большого числа собственных целей: он показал себя сильным политиком, готовым к выборам, продемонстрировал, что Россия вышла победителем из многих лет экономических проблем и военного застоя. Наконец, российский лидер бросил тень на целесообразность ПРО США, указав на «практически неограниченный радиус действия» новой крылатой ядерной ракеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

Если все это так, то появление новых вооружений будет иметь серьезные последствия для двухсторонних отношений США и России, а также для режима ядерного нераспространения, пишет Кэролайн Дорминей в статье для британского агентства Reuters.

Ряд военных экспертов отметил, что заявленные в послании системы являются уловкой под выборы. Другие же стали искать следы радиоактивных частиц в атмосфере, которые остаются после испытания ядерного оружия. Без более подробной технической информации о новом оружии установить истинность сделанных заявлений главы Кремля невозможно. Тем не менее создание абсолютно новой системы вооружений, без сомнений, осложнит и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном.

Более того, появление у Москвы новых систем может пойти вразрез с договором СНВ-3, судьба которого и так находится на волоске из-за обвинений Кремля в его нарушении. Срыв соглашения, призванного укрепить глобальный режим ядерного нераспространения, может стать сильнейшим по нему ударом.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона США

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В сложившихся условиях, подчёркивает автор, актуален вопрос о том, каким должен быть ответ Вашингтона на «агрессивную риторику» Москвы. По ее мнению, прежде всего, политикам США необходимо проявить сдержанность, особенно до тех пор, пока не будет известна дополнительная информация, на основе которой можно будет принимать соответствующие решения.

Так, даже с учетом наличия у Москвы новой ракеты, США по-прежнему располагают одним из крупнейших и наиболее развитых ядерных потенциалов в мире. И реальное применения арсенала США в бою приведет к разрушениям большим, чем в ходе Второй мировой войны.

Потенциалу ядерного сдерживания США ничего не угрожает, тем не менее стремлением страны всегда было и должно всегда оставаться решение никогда не использовать подобное оружие. Американским политикам не следует забывать об этом ключевом пункте. США по-прежнему являются единственной страной, применившей ядерное оружие в бою, поэтому Вашингтон несет особую ответственность за отстаивания режима ядерного нераспространения.

Kremlin.ru Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора « СНВ 3» в Праге

Белый дом не может позволить этому режиму прекратить свое существование, особенно на фоне нынешней напряженности вокруг ядерных программ в других странах. Если США откажутся от своих шагов по защите ядерного нераспространения, это станет приглашением для других стран к разработке собственного ядерного потенциала, что, в свою очередь, может привести к широкомасштабной нестабильности и гонке вооружений. Таким образом, заключает автор, несмотря на «похвальбы» Путина, из-за своей нерешимости США не должны вредить глобальному режиму ядерного нераспространения.