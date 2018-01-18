National Interest: Между США и РФ опять грядет гонка ядерных вооружений?

Максим Исаев, , 09:48 — REGNUM

Новый Обзор конфигурации ядерных сил США (Nuclear Posture Review) — документ, подготовить который потребовал президент Дональд Трамп в самом начале своего срока, — должен в скором времени увидеть свет. Несмотря на заявления о том, что его целью является снизить вероятность применения ядерного оружия, высказанные в нем рекомендации, скорее всего, лишь расширят спектр случаев, когда США смогут прибегать к этому средству массового поражения.

Составители документа, как видно из проекта Обзора, выступят с предложением включить в нынешний ядерный арсенал еще два вида оружия, а также снизить планку его применения, тогда как необходимости возобновить находящийся в коматозном состоянии режим контроля за вооружениями и процесс их сокращения почти не уделено никакого внимания. Тем самым США отказываются от возможности формирования стратегического ландшафта и предотвращения ядерных рисков для себя и своих союзников, а также рискуют привести своими шагами к еще одному циклу ядерной гонки вооружений с Россией, пишут Ричард Бёрт и Джон Уолстол в статье для американского издания The National Interest.

По большей части внимание составителей документа сфокусировано на необходимости укрепить ядерное сдерживание с Россией, а также дать понять Москве — и Пхеньяну, — что любое решение о применении ядерного оружия приведет к серьезным последствиям для агрессора. И хотя, подчеркивают авторы, такой курс логичен и должен быть поддержан членами обеих партий, составители документа не прилагают усилий для того, чтобы отойти от принципа действие-ответ, которому начинают во все большей степени следовать США.

Так, единственное упоминание о контроле за вооружениями и дипломатическом взаимодействии для сокращения ядерных рисков появляется лишь в конце документа. Кажется, отмечают Бёрт и Уолстол, оно было добавлено как «фиговой листок», чтобы показать, что этот путь полностью не игнорируется. Тем самым США приуменьшают значимость контроля за вооружениями и взаимодействия с Россией, с помощью которых можно и сократить риск ядерного обмена, и восстановить стабильность отношений в случае кризиса с Москвой. В этом отношении новый документ походит на Стратегию национальной безопасности, подготовленную в конце 2017 года.

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Договоры о контроле за вооружениями положительно сказались на стабильности в сложные моменты в прошлом и по-прежнему являются одним из немногих эффективных элементов в двусторонних отношениях Белого дома и Кремля: обе стороны придерживаются договора СНВ-III, подписанного в 2010 году и ограничивающего наличие у каждой из них ядерного потенциала до 1 тыс. 550 боеголовок.

Тем не менее один столпов, поспособствовавший окончанию холодной войны, теперь находится в опасности: в рамках подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД) и Москва, и Вашингтон не могут ни иметь в своих арсеналах, ни разворачивать ракеты средней и малой дальности наземного базирования. Вашингтон обвиняет Москву в нарушении этого соглашения. В Кремле эти обвинения отвергают, утверждая, что именно США подрывают договор, разворачивая системы ПРО, которые могут быть использованы для пуска крылатых ракет. В результате обе стороны намекают на готовность разорвать соглашение.

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Составители Обзора уделяют особенно пристальное внимание предположительному нарушению Россией Договора о РСМД в том коротком сегменте, который посвящен контролю за вооружениями. Авторы призывают США к разворачиванию новых крылатых ракет морского базирования с целью, в частности, заставить Москву вернуться к соблюдению условий Договора.

Хотя непонятно, каким образом такой шаг подтолкнет Кремль к выполнению взятых на себя обязательств, в документе вообще не затрагивается вопрос о более вероятном и менее рискованном способе мотивировать Россию, в частности, с помощью большей открытости со стороны Запада. Так, можно будет продемонстрировать, что ПРО НАТО в Европе не оснащена и не можетт использоваться для пуска ракет, запрещенных Договором о РСМД.

Договор о РСМД — лишь верхушка айсберга, поскольку Москва начала восстановление большей части советского ядерного потенциала, в том числе мобильные пусковые системы межконтинентальных баллистических ракет (МКБР) и новый флот вооруженных ядерными ракетами подводных лодок. США же, в свою очередь, только начали процесс собственной программы модернизации стоимостью в триллион долларов, в том числе предполагающей создание новых подводных лодок, ракет наземного базирования и нового бомбардировщика-невидимки, оснащенного новой невидимой крылатой ракетой большой дальности.

В Обзоре программа модернизации, начатая администрацией Барака Обамы, поддерживается, а также делаются намеки на то, что ее масштабы могут быть расширены. Такая гонка вооружений подогревает опасную динамику, которая может угрожать безопасности России и США по двум важным направлениям.

Так, первая угроза состоит в том, что Москва и Вашингтон могут оказаться втянуты в так называемый цикл «нестабильности гонки вооружений». По мере того как одна сторона развертывает новые системы, другая начинает предполагать худшее в военному потенциале и намерениях противника, стремясь посредством новых развертываний восстановить общей баланс. В результате они находятся в постоянном цикле действия и реакции.

Примером этого может стать стремление Москвы к новым крылатым ракетам наземного базирования, которое подталкивает Вашингтон к тому, чтобы рассматривать возможность создания новых ракет морского базирования. Точно такая же динамика наблюдалась в 1960—1980 годах, когда обе стороны накопили многотысячные арсеналы ядерных боеголовок.

Вторая же угроза — более значительная — состоит в том, что США и Россия во все большей степени подрывают «кризисную стабильность», стремясь к модернизации своего ядерного потенциала. Договор о РСМД был подписан потому, считают авторы, что ни президент США Рональд Рейган, ни президент Михаил Горбачев не чувствовали уверенности в условиях, когда, в случае кризиса между США и СССР, им бы пришлось за менее чем десять минут принимать решение о том, применять или нет громадный ядерный арсенал. А разворачивание ракет малой и средней дальности в зоне поражения Москвы или крупных столиц Европы в значительной степени сократило время для принятия взвешенных решений.

Но теперь тридцать лет стабильности, купленных благодаря Договору о РСМД, оказались в опасности. Принятое, по всей видимости, Москвой решение развернуть новое поколение ракет малой и средней дальности, вместе с призывом в новом документе США к рассмотрению возможности создания новых крылатых ракет морского базирования, и выделение средств конгрессом на новый вариант ракет сухопутного базирования, которые также могут считаться нарушением Договора о РСМД, создают все те же опасные условия, предотвратить которые и должно было соглашение 1987 года.

Из-за этого, а также наращивания потенциала ПРО США в Европе, Азии и на своей территории в России все больше убеждены, что США в скором времени получат четкое преимущество над Москвой, в результате чего Россия окажется открытой для удара. В новом документе не говорится ничего о том, как преодолеть эти опасные тенденции. Составители не призывают обе стороны к дальнейшим шагам в рамках договора о СНВ-III, срок которого истекает в 2021 году.

Отношения в области ядерного оружия, которые формируются между США и Россией, сопряжены с рядом сложных проблем, для которых не так много вариантов решений. Самым очевидным, как показывает прошлая практика, является заключение соглашений о контроле за вооружениями, в области которых стороны уже несколько лет не общались. В новом же раунде переговоров стороны должны выработать и зафиксировать новые соглашения, благодаря которым стороны вернутся к соблюдению Договора о РСМД.

В рамках этой работы стороны также смогут продлить действие договора СНВ-III, а также продолжить процесс сокращения ядерного потенциала. Также вероятно, что темой переговоров станет и сокращение или взаимопонимание в отношении противоракет, неядерных ракет, а также новых космических и кибертехнологий.

Несмотря на стремление Трампа отодвинуть контроль вооружений на второй план, этот вариант пока рано полностью исключать. С обеих сторон есть опытные и способные эксперты, которые могут выработать технические решения. Однако до тех пор, пока высокопоставленное руководство обеих стран не поймет, что альтернативой сдерживания этой гонки является ядерный хаос, ничего сделано не будет.