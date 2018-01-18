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National Interest: Между США и РФ опять грядет гонка ядерных вооружений?

Политика

Альтернативой сдерживания этой гонки является ядерный хаос

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National Interest: Между США и РФ опять грядет гонка ядерных вооружений?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Запуск ракет

Максим Исаев, 18 января 2018, 09:48 — REGNUM  

Новый Обзор конфигурации ядерных сил США (Nuclear Posture Review) — документ, подготовить который потребовал президент Дональд Трамп в самом начале своего срока, — должен в скором времени увидеть свет. Несмотря на заявления о том, что его целью является снизить вероятность применения ядерного оружия, высказанные в нем рекомендации, скорее всего, лишь расширят спектр случаев, когда США смогут прибегать к этому средству массового поражения.

Составители документа, как видно из проекта Обзора, выступят с предложением включить в нынешний ядерный арсенал еще два вида оружия, а также снизить планку его применения, тогда как необходимости возобновить находящийся в коматозном состоянии режим контроля за вооружениями и процесс их сокращения почти не уделено никакого внимания. Тем самым США отказываются от возможности формирования стратегического ландшафта и предотвращения ядерных рисков для себя и своих союзников, а также рискуют привести своими шагами к еще одному циклу ядерной гонки вооружений с Россией, пишут Ричард Бёрт и Джон Уолстол в статье для американского издания The National Interest.

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Американская баллистическая ракета «Минитмен» в шахте
Американская баллистическая ракета «Минитмен» в шахте

По большей части внимание составителей документа сфокусировано на необходимости укрепить ядерное сдерживание с Россией, а также дать понять Москве — и Пхеньяну, — что любое решение о применении ядерного оружия приведет к серьезным последствиям для агрессора. И хотя, подчеркивают авторы, такой курс логичен и должен быть поддержан членами обеих партий, составители документа не прилагают усилий для того, чтобы отойти от принципа действие-ответ, которому начинают во все большей степени следовать США.

Так, единственное упоминание о контроле за вооружениями и дипломатическом взаимодействии для сокращения ядерных рисков появляется лишь в конце документа. Кажется, отмечают Бёрт и Уолстол, оно было добавлено как «фиговой листок», чтобы показать, что этот путь полностью не игнорируется. Тем самым США приуменьшают значимость контроля за вооружениями и взаимодействия с Россией, с помощью которых можно и сократить риск ядерного обмена, и восстановить стабильность отношений в случае кризиса с Москвой. В этом отношении новый документ походит на Стратегию национальной безопасности, подготовленную в конце 2017 года.

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Договоры о контроле за вооружениями положительно сказались на стабильности в сложные моменты в прошлом и по-прежнему являются одним из немногих эффективных элементов в двусторонних отношениях Белого дома и Кремля: обе стороны придерживаются договора СНВ-III, подписанного в 2010 году и ограничивающего наличие у каждой из них ядерного потенциала до 1 тыс. 550 боеголовок.

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Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года
Иллюстрация: Kremlin.ru
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года

Тем не менее один столпов, поспособствовавший окончанию холодной войны, теперь находится в опасности: в рамках подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД) и Москва, и Вашингтон не могут ни иметь в своих арсеналах, ни разворачивать ракеты средней и малой дальности наземного базирования. Вашингтон обвиняет Москву в нарушении этого соглашения. В Кремле эти обвинения отвергают, утверждая, что именно США подрывают договор, разворачивая системы ПРО, которые могут быть использованы для пуска крылатых ракет. В результате обе стороны намекают на готовность разорвать соглашение.

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Составители Обзора уделяют особенно пристальное внимание предположительному нарушению Россией Договора о РСМД в том коротком сегменте, который посвящен контролю за вооружениями. Авторы призывают США к разворачиванию новых крылатых ракет морского базирования с целью, в частности, заставить Москву вернуться к соблюдению условий Договора.

Хотя непонятно, каким образом такой шаг подтолкнет Кремль к выполнению взятых на себя обязательств, в документе вообще не затрагивается вопрос о более вероятном и менее рискованном способе мотивировать Россию, в частности, с помощью большей открытости со стороны Запада. Так, можно будет продемонстрировать, что ПРО НАТО в Европе не оснащена и не можетт использоваться для пуска ракет, запрещенных Договором о РСМД.

Договор о РСМД — лишь верхушка айсберга, поскольку Москва начала восстановление большей части советского ядерного потенциала, в том числе мобильные пусковые системы межконтинентальных баллистических ракет (МКБР) и новый флот вооруженных ядерными ракетами подводных лодок. США же, в свою очередь, только начали процесс собственной программы модернизации стоимостью в триллион долларов, в том числе предполагающей создание новых подводных лодок, ракет наземного базирования и нового бомбардировщика-невидимки, оснащенного новой невидимой крылатой ракетой большой дальности.

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Российская мобильная пусковая установка комплекса «Тополь-М»
Vitaly V. Kuzmin
Российская мобильная пусковая установка комплекса «Тополь-М»

В Обзоре программа модернизации, начатая администрацией Барака Обамы, поддерживается, а также делаются намеки на то, что ее масштабы могут быть расширены. Такая гонка вооружений подогревает опасную динамику, которая может угрожать безопасности России и США по двум важным направлениям.

Так, первая угроза состоит в том, что Москва и Вашингтон могут оказаться втянуты в так называемый цикл «нестабильности гонки вооружений». По мере того как одна сторона развертывает новые системы, другая начинает предполагать худшее в военному потенциале и намерениях противника, стремясь посредством новых развертываний восстановить общей баланс. В результате они находятся в постоянном цикле действия и реакции.

Примером этого может стать стремление Москвы к новым крылатым ракетам наземного базирования, которое подталкивает Вашингтон к тому, чтобы рассматривать возможность создания новых ракет морского базирования. Точно такая же динамика наблюдалась в 1960—1980 годах, когда обе стороны накопили многотысячные арсеналы ядерных боеголовок.

Вторая же угроза — более значительная — состоит в том, что США и Россия во все большей степени подрывают «кризисную стабильность», стремясь к модернизации своего ядерного потенциала. Договор о РСМД был подписан потому, считают авторы, что ни президент США Рональд Рейган, ни президент Михаил Горбачев не чувствовали уверенности в условиях, когда, в случае кризиса между США и СССР, им бы пришлось за менее чем десять минут принимать решение о том, применять или нет громадный ядерный арсенал. А разворачивание ракет малой и средней дальности в зоне поражения Москвы или крупных столиц Европы в значительной степени сократило время для принятия взвешенных решений.

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Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Белом доме. 1987 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Белом доме. 1987 год

Но теперь тридцать лет стабильности, купленных благодаря Договору о РСМД, оказались в опасности. Принятое, по всей видимости, Москвой решение развернуть новое поколение ракет малой и средней дальности, вместе с призывом в новом документе США к рассмотрению возможности создания новых крылатых ракет морского базирования, и выделение средств конгрессом на новый вариант ракет сухопутного базирования, которые также могут считаться нарушением Договора о РСМД, создают все те же опасные условия, предотвратить которые и должно было соглашение 1987 года.

Из-за этого, а также наращивания потенциала ПРО США в Европе, Азии и на своей территории в России все больше убеждены, что США в скором времени получат четкое преимущество над Москвой, в результате чего Россия окажется открытой для удара. В новом документе не говорится ничего о том, как преодолеть эти опасные тенденции. Составители не призывают обе стороны к дальнейшим шагам в рамках договора о СНВ-III, срок которого истекает в 2021 году.

Отношения в области ядерного оружия, которые формируются между США и Россией, сопряжены с рядом сложных проблем, для которых не так много вариантов решений. Самым очевидным, как показывает прошлая практика, является заключение соглашений о контроле за вооружениями, в области которых стороны уже несколько лет не общались. В новом же раунде переговоров стороны должны выработать и зафиксировать новые соглашения, благодаря которым стороны вернутся к соблюдению Договора о РСМД.

В рамках этой работы стороны также смогут продлить действие договора СНВ-III, а также продолжить процесс сокращения ядерного потенциала. Также вероятно, что темой переговоров станет и сокращение или взаимопонимание в отношении противоракет, неядерных ракет, а также новых космических и кибертехнологий.

Несмотря на стремление Трампа отодвинуть контроль вооружений на второй план, этот вариант пока рано полностью исключать. С обеих сторон есть опытные и способные эксперты, которые могут выработать технические решения. Однако до тех пор, пока высокопоставленное руководство обеих стран не поймет, что альтернативой сдерживания этой гонки является ядерный хаос, ничего сделано не будет.

regnum author Максим Исаев
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Ядерное оружие

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