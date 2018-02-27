Алтайские ожидания от ежегодного президентского послания, которое будет обнародовано сегодня, 1 марта, в Москве, довольно высоки. Но далеко не все, кому редакция ИА REGNUM предложила предметно высказаться, пожелали это сделать. Особенно осторожными оказались единороссы в Республике Алтай.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Нужны прорывные проекты

Депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая Россия» Иван Белеков:

«При условиях жесткого давления и санкций наша страна вступает в новую фазу развития. Нужны прорывные проекты в сфере социальной защиты и экономического развития. Уверен, что главный акцент в своем послании президент сделает на меры по укреплению экономики и обороноспособности страны, социальные гарантии и поддержку инновационных технологий».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские аграрии

Президент и правительство

Независимый депутат Госсобрания Республики Алтай Аскар Тулебаев хотел бы услышать в послании президента слова о необходимости участия государства в системной патриотической работе с молодёжью.

«В нашем великом прошлом в советское время это было: и финансирование клубов, и обучение велось не только при школах. Вы поймите, обучить солдата за два года можно, но сделать из него патриота за этот срок не получится.

Хотелось бы, чтобы президента услышало правительство: Владимир Путин правильные вещи говорит, а вот с их реализацией в жизни не всегда так получается. Хочется, чтобы населению легче жилось. Ну и ожидаю изменений в системе нашей власти», — заключил депутат.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Память о Великой Отечественной войне

Рост заработной платы

В Алтайском крае развернутый комментарий удалось получить у председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Романенко («Единая Россия»). Он начал с напоминания: послания президента всегда были программным документом.

«Благоприятное развитие экономики и не столь благоприятное положение на международном уровне говорят о том, что данное послание будет носить еще более концептуальный характер. Надеюсь, что будет уделено внимание росту экономики и, самое главное, её эффективности — инновационным и инвестиционным показателям, производительности труда и так далее. Всем сегодня понятно, что мы не можем развиваться в рамках существующих цен на энергоресурсы. При этом необходимость развития именно собственной экономики имеет принципиальное значение», — отметил Александр Романенко.

Он также предположил, что в президентском послании, скорее всего, будет уделено большое внимание вопросу роста заработной платы.

«По крайней мере решения, которые были приняты с начала 2018 года — поднятие с 1 мая МРОТ до уровня прожиточного минимума, — заставляет нас всех серьезно взглянуть на очень многие вопросы. На сегодняшний день принято решение по выполнению дорожной карты согласно указам президента в части повышения оплаты труда и в культуре, и в допобразовании, в этих рамках мы идем и по здравоохранению, по общему и дошкольному образованию.

Плюс к этому, скорее всего, будут приняты соответствующие решения и будут выделены соответствующие средства для повышения базовых окладов всех работников бюджетной сферы, муниципальных служащих, которые начинают заметно отставать в вопросах заработной платы», — считает алтайский спикер.

Александр Романенко также заверил, что все пункты послания будут оперативно прорабатываться для реализации на уровне региона.

Поддержка АПК

Заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко («Единая Россия») оказался одним из немногих, кто напомнил о проблеме крестьян:

«Ожидания от послания, конечно, есть. В принципе, и так уже многое делается в плане улучшения ситуации на международной арене и внутри страны. Но есть определённые ожидания населения в части дальнейшего разрешения вопросов, прорывных экономических проектов с федеральным финансированием для отдельных регионов.

Например, Алтайский край всегда был и остаётся житницей страны, но есть проблемы с транспортировкой того же зерна и стабилизацией цен на него и другую сельскохозяйственную продукцию. Здесь мы говорим о необходимости проведения государственных интервенций по зерну и компенсациях на перевозку сельхозпродукции в отдалённые регионы нашей страны.

Сейчас наша сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность находятся, как никогда, на ощутимом подъёме, и в этой части поддержка нашего региона была бы своевременной! Нужен своего рода госзаказ региону на экологическую сельхозпродукцию».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уличный заработок старушки в Барнауле

Кстати, алтайские аграрии шутят: в феврале 2018 года отмечаем скорбную дату — зерновому кризису исполнилось полгода.

Напомним, в России государственное регулирование цен осуществляла Объединённая зерновая компания (ОЗК), но с 2017 года государство решило отказаться от существовавшего интервенционного инструмента. ОЗК приватизировали. Наверное, это и хорошо. Как получилось, что организация, которая должна была покупать зерно задорого, когда все дают минимальную цену, и демпинговать, когда зерно начнет дорожать, по итогам года получала миллиардную прибыль? Почему много зерна из «закромов родины» так и осталось нереализованным? Складывается впечатление, что осуществляемое субсидирование перевозок помогает сейчас лишь самой ОЗК, тогда как недовольство крестьян, вынужденных продавать свой урожай ниже себестоимости, растёт. Растут и опасения хлебозависимых территорий: следующий год может обернуться резким падением производства зерна. Не исключены перебои с поставками продовольствия в крупные города России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

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Налоги и «социалка»

Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых («Справедливая Россия») полагает, что президент в своем послании «однозначно не обойдет стороной вопросы налоговой и социальной сферы»:

«Я бы хотела услышать в послании установку задач парламенту на облегчение условий для мелкого и среднего бизнеса по самым различным направлениям: в налогообложении, субсидировании его деятельности, снижении административных барьеров. Также ожидаю кардинального пересмотра поддержки сельского хозяйства в сторону её увеличения. Полагаю, что необходим отказ от применения коэффициента-дефлятора к инвентаризационной стоимости налога на имущество физических лиц для регионов, не перешедших на применение кадастровой оценки.

Может быть, президент поставит также задачу на осторожную очередную реформу школьного образования, начиная с ревизии школьных программ, учебников и заканчивая решением вопросов материального обеспечения образовательного процесса. Необходимо снизить нагрузку на детей и сделать дополнительное образование доступным.

Из других моих ожиданий — остановка оптимизации социальной сети (образовательной, медицинской, культурной) и разворот на путь её реанимации, где для этого есть хоть какие-то условия. Однозначно нужно решать проблему зарплат учителей, врачей и работников культуры (регионы не справятся). Ожидаю новости по теме пенсионного обеспечения, пусть небольшие, но приятные.

На самом высоком государственном уровне пора заявить о спасении наших лесов. При этом необходимо снизить барьеры по использованию их ресурсов местными жителями (например, облегчить заготовку дров)».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Моменты

Как поднимем ВВП?

Депутат городской думы Барнаула Александр Локтев, только начавший в 2017 году свою политическую карьеру, но давно и успешно работающий в бизнесе, отметил, что его ожидания от президентского послания связаны, прежде всего, с вопросами экономической политики.

«Есть некая неопределённость в этом вопросе для бизнеса. По своей пищевой отрасли мы это тоже чувствуем: налоги жёстче становятся, это чревато падением производства. Поэтому думается, что акцент будет сделан на налоговой политике и планах по увеличению роста ВВП. Интересно, за счет чего он будет достигаться? Может быть, появится какой-то облегчённый налоговый режим и другие инструменты. А вот какие именно — эти детали интересно было бы узнать», — отметил Александр Локтев.

Также он полагает, что Владимир Путин будет говорить о необходимости увеличения финансирования на здравоохранение, образование, медицину и спорт.

Резюмируя, заметим, что многие из респондентов, не пожелавших высказываться публично, излагали весьма противоречивые мнения: кто-то ждёт глобальных перемен, кто-то озлоблен на всех чиновников, вместе взятых, и содержанием послания президента не интересуется, кто-то уверен: Путину сейчас не позавидуешь — начались нешуточные схватки бизнес-элит. Но почти все, с кем довелось пообщаться сегодня, вспомнили — зима позади.

На Алтае она выдалась весьма непредсказуемой, местами — суровой. Да и новых погодных «сюрпризов» ещё немало произойдёт.

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Но и в политике то же самое происходит. Всех читателей ИА REGNUM поздравляем с первым весенним днём.

Напомним, оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию состоится 1 марта в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства расскажет об итогах года и очертит перспективы на будущее. Прямую трансляцию ежегодного послания президента РФ будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал».