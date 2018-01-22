До -40 С˚ и ниже: как сибиряки справляются с крещенскими морозами

Светлана Шаповалова, , 10:15 — REGNUM

Сразу после праздника Крещения в Сибирь пожаловали трескучие морозы. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 19 по 24 января под гнётом холодных масс будут находиться многие территории. К примеру, в Томской области температура воздуха опустится до минус 35−40 ˚С, местами до минус 45−50˚С, в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Хакасии — до — 40 С˚ и ниже.

Пожары

Но, насколько можно судить по официальной информации региональных властей и ГУ МЧС РФ, всплеск пожаров морозы спровоцировали только в Хакасии. За минувшие выходные там произошло девять таких ЧП (по два возгорания произошло в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе, по одному — в Абазе, Боградском, Орджоникидзевском районах республики). Причём возгорание частного дома в Абазе, если бы не спасатели, могло закончиться трагически для двоих человек.

«Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания. При проверке помещения звеном газодымозащитников были обнаружены двое мужчин без сознания с признаками отравления продуктами горения. Оба госпитализированы в Абазинскую городскую больницу. На полную ликвидацию последствий пожара потребовалось более двух с половиной часов. Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — отметили в ГУ МЧС РФ по Хакасии. Также в связи с морозами они рекомендуют автомобилистам отложить дальние поездки.

В Алтайском крае коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, но без срывов. На случай возникновения нештатных ситуаций к развертыванию готовы 21 мобильный и 33 стационарных пункта обогрева для граждан.

К самым неприятным инцидентам можно отнести пожар, возникший накануне днём, 21 января, в историческом центре Барнаула. Речь идет о старинном деревянном здании, построенном в конце XIX века, — бывшей конторе купца Морозова, где работало несколько небольших магазинов. Огонь его почти полностью уничтожил.

«Для тушения пожара от МЧС России привлекались 73 человека личного состава, 23 единицы техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 89 человек личного состава, 28 единиц техники», — отмечают спасатели. Они не исключают, что причиной пожара могло стать короткое замывание электропроводки, не выдержавшей 30-градусного мороза.

Морозная провокация

Кстати сегодня, 22 января, на Алтае стало еще холоднее: утром столбик термометра опустился местами до минус 45 ˚С. И поскольку это совпало с началом рабочей недели, на маршруты смогли выйти не все автобусы. В Барнауле перевозку пассажиров осуществляет сейчас 81% от подвижного состава, отменены около сотни междугородних автобусных рейсов. Этим обстоятельством не преминули воспользоваться таксисты, их расценки на перевозку увеличились вдвое.

Добавил «веселья» шутник, который на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» под фамилией несуществующего сотрудника — некоего Морозова — предупредил жителей Алтайского края об опасном погодном явлении: якобы в период по 28 января минимальная температура воздуха в регионе составит — 54 — 62 ˚С.

Глава региона Александр Карлин уже высказался по этому поводу, поручив разобраться с источником запущенной «утки»:

»Температурный режим и так сложный, а подобные подложные рассылки могут только панику сеять. Такие рассылки можно приравнять к телефонному терроризму».

Холода не отступят

То, что надвигающиеся на территорию Алтайского края аномальные холода могут стать самыми сильными за последние годы, подтвердил начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер:

«Какая погода будет в дальнейшем, пока сказать трудно. Возможно, аномальные морозы будут только усиливаться».

Аналогичная ситуация с погодой наблюдается сейчас в Республике Алтай (с 21 по 24 января ожидают минус 35 °C и ниже, а в Усть-Коксинском, Улаганском, Кош-Агачском районах минус 40 °C ниже) и Кемеровской области (за прошедшие сутки метеопрогноз на территории области оправдался: минимальная температура воздуха, — 45 °C, была зафиксирована в Крапивинском районе).

Крепкие морозы сохранятся и в Новосибирске. Там сегодня тоже отменены два десятка междугородних автомобильных рейсов. По данным пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, в утренние часы в регионе будут наблюдаться туманы, дымки, изморозь, а температура воздуха в эти дни составит минус 29−34 ˚С днём и до минус 44 ˚С — ночью.

Тревожная информация об обморозившихся поступила из Томска и Омска. В первом случае известно, что за минувшую неделю в скорую помощь с признаками обморожения обратились семь человек. Во втором — что только за выходные к медикам с обморожениями обратились 10 горожан, еще два человека получили общее переохлаждение.

Коммунальные ЧП

В Забайкалье энергетикам, несмотря на морозы, удалось оперативно устранить серьезную аварию, из-за которой без света накануне, 21 января, остались 40 тыс. человек в Акшинском, Кыринском и Дульдургинском районах. Правда, уже спустя 30 минут все потребители были перезапитаны по резервной схеме электроснабжения.

«Потребители не ощутили последствий отключения электроэнергии. Сотрудниками энергетического предприятия оперативно выявлена причина отключения энергооборудования — обрыв провода», — отметили в правительстве региона.

Пережил морозные выходные без крупных аварий и Красноярск, где, как и в Барнауле, не происходило крупных аварий и порывов в системе инженерной инфраструктуры. А вот жителям Назарово повезло меньше: из-за 70-сантиметровой трещины на теплотрассе, возникшей накануне, 21 января, почти 2000 людей остались без горячей воды и отопления. По информации издания «Запад24», тем временем на улице в Назарово было — 38˚С, а в домах у людей температура опустилась до +16. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, устранить аварию удалось только к утру 22 января.

К чести жителей региона, в социальных сетях к морозам и коммунальному ЧП относятся в основном стоически и даже с юмором:

«Ничего страшного, можно и до +5 подождать, оденемся потеплее и не замерзнем. Только если не успеют починить, то нужны другие службы, спустить воду из труб, чтобы не разморозить систему отопления. Люди, это авария, а не чья-то прихоть. В жизни всякое бывает».

Или

«Ветер? При минус 37? Так. Где есть недобитые фашисты, срочно отправьте их в Сибирь, а то зря пропадают сибирские морозы!«

Правда, в отношении таксистов, которые подняли цену вдвое и заставляют ждать машину по полчаса, красноярцы таких качеств не проявляют: в такси «Максим» и «Везёт», по их словам, не удаётся дозвониться с первого, а иногда и с третьего раза. Но и в этой проблеме они видят преимущество: «Зато пробок на дорогах нет совсем», — делятся красноярцы.

Дорожное спасение

В мёрзнущей Иркутской области свои лучшие качества проявили спасатели. Накануне они спасли семью в сломавшейся на трассе машине.

«Необычный звонок поступил днём 21 января на телефон пожарно-спасательного гарнизона посёлка Качуг. Звонившая женщина сообщила, что на трассе, в 30 километрах от населённого пункта, при следовании из Иркутска в родной Северобайкальск, сломался их автомобиль. При температуре за окном — 47 градусов в автомобиле терпела бедствие семья с ребёнком — 9-летней девочкой. В условиях сильнейшего мороза ситуация могла стать критической. Начальник гарнизона Павел Свинин выяснил, что на территории Харбатовского сельского поселения, где сломался автомобиль, проверяет работу котельных заведующая отделом ГО и ЧС Качугского района Евгения Кокорина, и сообщил ей о происшествии», — пояснили спасатели.

Исход дальнейшей операции по спасению людей зависел от этой сотрудницы: она немедленно отправилась к указанному в сообщении месту нахождения сломавшегося автомобиля и совместно с главой Харбатовского сельского поселения семью отвезли в участковую больницу. Там путников накормили и напоили горячим чаем, а девочке купили валенки. Ребенка, который, как выяснилось, недавно перенес операцию, осмотрели врачи, затем пострадавшую семью доставили в районный центр и отправили маршрутным такси в Северобайкальск. Сломавшийся автомобиль был помещен в теплый гараж.

Между тем иркутяне сегодняшним утром весьма активно обсуждали на школьных форумах: отпускать ли детей в школу.

«В классе спрос за посещаемость весьма строгий. К примеру, утром в субботу, 20 января, было за — 30 ˚С, а по местному телеканалу передали — 27 ˚С. В итоге те, кто не пришли, получили нарекания», — поделился с редакцией ИА REGNUM отец ученика младших классов.

И все же самым необычным образом морозы встретил Омск. Сейчас там под 40 мороза, но река Иртыш даже и не подумала замерзать: в районе Ленинградского моста и речного вокзала, по свидетельствам горожан, от воды даже пар идёт!

По мнению общественника Басира Маматулина, причина этого явления не в сбросе теплых сточных вод или в расположенном поблизости источнике теплых вод природного происхождения.

«Под Иртышом проложены канализационные дюкера, которые, возможно, прогнили», — такой информацией Маматулин поделился на своей странице в соцсетях.

По данным superomsk.ru, один из дюкеров (напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки) действительно расположен в районе Ленинградского моста и мог быть пробит во время навигации. Эксперты также отмечают, что накануне в Иртыш был произведен большой сброс воды из системы отопления.

Морозы и душевное тепло

Из нерядовых сообщений о сильных морозах можно выделить обращение главы Тувы Шолбана Кара-оола.

«Будьте бдительны, дорогие мои! Сейчас проведём мобилизационное совещание ЧС. Усилим контроль над жизнедеятельностью республики. Но и вы, поддержите, помогайте друг другу! Следите за детьми. Без большой надобности не выезжайте из дома», — такое обращение, размещённое главой на своей странице в соцсети ВК, не может не согреть хотя бы душу.

Кстати, митрополит Агафангел напомнил, что Русская православная церковь не усматривает никакого особого смысла в том, что сильные морозы наступили сразу после праздника Крещения:

«Нет тут никакой подоплёки, просто типичная погода в это время», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Держитесь люди, скоро лето!» — поётся в песне известного барда. Сибирякам хочется пожелать того же самого.