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До -40 С˚ и ниже: как сибиряки справляются с крещенскими морозами

Происшествия

В связи с похолоданием во многих сибирских регионах подскочили цены на услуги такси, произошло несколько пожаров, коммунальных и дорожных ЧП, а также одно аномальное явление. «Веселья» добавило распространённое на Алтае предупреждение о понижении температуры до -60˚С

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До -40 С˚ и ниже: как сибиряки справляются с крещенскими морозами
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. Морозное солнце

Светлана Шаповалова, 22 января 2018, 10:15 — REGNUM  

Сразу после праздника Крещения в Сибирь пожаловали трескучие морозы. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 19 по 24 января под гнётом холодных масс будут находиться многие территории. К примеру, в Томской области температура воздуха опустится до минус 35−40 ˚С, местами до минус 45−50˚С, в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Хакасии — до — 40 С˚ и ниже.

Пожары

Но, насколько можно судить по официальной информации региональных властей и ГУ МЧС РФ, всплеск пожаров морозы спровоцировали только в Хакасии. За минувшие выходные там произошло девять таких ЧП (по два возгорания произошло в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе, по одному — в Абазе, Боградском, Орджоникидзевском районах республики). Причём возгорание частного дома в Абазе, если бы не спасатели, могло закончиться трагически для двоих человек.

«Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания. При проверке помещения звеном газодымозащитников были обнаружены двое мужчин без сознания с признаками отравления продуктами горения. Оба госпитализированы в Абазинскую городскую больницу. На полную ликвидацию последствий пожара потребовалось более двух с половиной часов. Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — отметили в ГУ МЧС РФ по Хакасии. Также в связи с морозами они рекомендуют автомобилистам отложить дальние поездки.

В Алтайском крае коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, но без срывов. На случай возникновения нештатных ситуаций к развертыванию готовы 21 мобильный и 33 стационарных пункта обогрева для граждан.

К самым неприятным инцидентам можно отнести пожар, возникший накануне днём, 21 января, в историческом центре Барнаула. Речь идет о старинном деревянном здании, построенном в конце XIX века, — бывшей конторе купца Морозова, где работало несколько небольших магазинов. Огонь его почти полностью уничтожил.

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Барнаул. Пожар в бывшей конторе купца Морозова
Иллюстрация: Barneos22
Барнаул. Пожар в бывшей конторе купца Морозова

«Для тушения пожара от МЧС России привлекались 73 человека личного состава, 23 единицы техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 89 человек личного состава, 28 единиц техники», — отмечают спасатели. Они не исключают, что причиной пожара могло стать короткое замывание электропроводки, не выдержавшей 30-градусного мороза.

Морозная провокация

Кстати сегодня, 22 января, на Алтае стало еще холоднее: утром столбик термометра опустился местами до минус 45 ˚С. И поскольку это совпало с началом рабочей недели, на маршруты смогли выйти не все автобусы. В Барнауле перевозку пассажиров осуществляет сейчас 81% от подвижного состава, отменены около сотни междугородних автобусных рейсов. Этим обстоятельством не преминули воспользоваться таксисты, их расценки на перевозку увеличились вдвое.

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«Замороженный» Барнаул
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
«Замороженный» Барнаул

Добавил «веселья» шутник, который на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» под фамилией несуществующего сотрудника — некоего Морозова — предупредил жителей Алтайского края об опасном погодном явлении: якобы в период по 28 января минимальная температура воздуха в регионе составит — 54 — 62 ˚С.

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Провокационное фальшивое предупреждение о понижении температуры воздуха в Алтайском крае до минус 54—62 ˚С
Иллюстрация: Barneos22
Провокационное фальшивое предупреждение о понижении температуры воздуха в Алтайском крае до минус 54—62 ˚С

Глава региона Александр Карлин уже высказался по этому поводу, поручив разобраться с источником запущенной «утки»:

»Температурный режим и так сложный, а подобные подложные рассылки могут только панику сеять. Такие рассылки можно приравнять к телефонному терроризму».

Холода не отступят

То, что надвигающиеся на территорию Алтайского края аномальные холода могут стать самыми сильными за последние годы, подтвердил начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер:

«Какая погода будет в дальнейшем, пока сказать трудно. Возможно, аномальные морозы будут только усиливаться».

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Барнаул. Морозная сказка
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Барнаул. Морозная сказка

Аналогичная ситуация с погодой наблюдается сейчас в Республике Алтай (с 21 по 24 января ожидают минус 35 °C и ниже, а в Усть-Коксинском, Улаганском, Кош-Агачском районах минус 40 °C ниже) и Кемеровской области (за прошедшие сутки метеопрогноз на территории области оправдался: минимальная температура воздуха, — 45 °C, была зафиксирована в Крапивинском районе).

Крепкие морозы сохранятся и в Новосибирске. Там сегодня тоже отменены два десятка междугородних автомобильных рейсов. По данным пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, в утренние часы в регионе будут наблюдаться туманы, дымки, изморозь, а температура воздуха в эти дни составит минус 29−34 ˚С днём и до минус 44 ˚С — ночью.

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Сибирь. Иней
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. Иней

Тревожная информация об обморозившихся поступила из Томска и Омска. В первом случае известно, что за минувшую неделю в скорую помощь с признаками обморожения обратились семь человек. Во втором — что только за выходные к медикам с обморожениями обратились 10 горожан, еще два человека получили общее переохлаждение.

Коммунальные ЧП

В Забайкалье энергетикам, несмотря на морозы, удалось оперативно устранить серьезную аварию, из-за которой без света накануне, 21 января, остались 40 тыс. человек в Акшинском, Кыринском и Дульдургинском районах. Правда, уже спустя 30 минут все потребители были перезапитаны по резервной схеме электроснабжения.

«Потребители не ощутили последствий отключения электроэнергии. Сотрудниками энергетического предприятия оперативно выявлена причина отключения энергооборудования — обрыв провода», — отметили в правительстве региона.

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Сибирь. Морозное солнце
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. Морозное солнце

Пережил морозные выходные без крупных аварий и Красноярск, где, как и в Барнауле, не происходило крупных аварий и порывов в системе инженерной инфраструктуры. А вот жителям Назарово повезло меньше: из-за 70-сантиметровой трещины на теплотрассе, возникшей накануне, 21 января, почти 2000 людей остались без горячей воды и отопления. По информации издания «Запад24», тем временем на улице в Назарово было — 38˚С, а в домах у людей температура опустилась до +16. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, устранить аварию удалось только к утру 22 января.

К чести жителей региона, в социальных сетях к морозам и коммунальному ЧП относятся в основном стоически и даже с юмором:

«Ничего страшного, можно и до +5 подождать, оденемся потеплее и не замерзнем. Только если не успеют починить, то нужны другие службы, спустить воду из труб, чтобы не разморозить систему отопления. Люди, это авария, а не чья-то прихоть. В жизни всякое бывает».

Или

«Ветер? При минус 37? Так. Где есть недобитые фашисты, срочно отправьте их в Сибирь, а то зря пропадают сибирские морозы!«

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Сибирь. Морозы
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. Морозы

Правда, в отношении таксистов, которые подняли цену вдвое и заставляют ждать машину по полчаса, красноярцы таких качеств не проявляют: в такси «Максим» и «Везёт», по их словам, не удаётся дозвониться с первого, а иногда и с третьего раза. Но и в этой проблеме они видят преимущество: «Зато пробок на дорогах нет совсем», — делятся красноярцы.

Дорожное спасение

В мёрзнущей Иркутской области свои лучшие качества проявили спасатели. Накануне они спасли семью в сломавшейся на трассе машине.

«Необычный звонок поступил днём 21 января на телефон пожарно-спасательного гарнизона посёлка Качуг. Звонившая женщина сообщила, что на трассе, в 30 километрах от населённого пункта, при следовании из Иркутска в родной Северобайкальск, сломался их автомобиль. При температуре за окном — 47 градусов в автомобиле терпела бедствие семья с ребёнком — 9-летней девочкой. В условиях сильнейшего мороза ситуация могла стать критической. Начальник гарнизона Павел Свинин выяснил, что на территории Харбатовского сельского поселения, где сломался автомобиль, проверяет работу котельных заведующая отделом ГО и ЧС Качугского района Евгения Кокорина, и сообщил ей о происшествии», — пояснили спасатели.

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В мороз и метель за сибирскими трассами организован усиленный контроль
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В мороз и метель за сибирскими трассами организован усиленный контроль

Исход дальнейшей операции по спасению людей зависел от этой сотрудницы: она немедленно отправилась к указанному в сообщении месту нахождения сломавшегося автомобиля и совместно с главой Харбатовского сельского поселения семью отвезли в участковую больницу. Там путников накормили и напоили горячим чаем, а девочке купили валенки. Ребенка, который, как выяснилось, недавно перенес операцию, осмотрели врачи, затем пострадавшую семью доставили в районный центр и отправили маршрутным такси в Северобайкальск. Сломавшийся автомобиль был помещен в теплый гараж.

Между тем иркутяне сегодняшним утром весьма активно обсуждали на школьных форумах: отпускать ли детей в школу.

«В классе спрос за посещаемость весьма строгий. К примеру, утром в субботу, 20 января, было за — 30 ˚С, а по местному телеканалу передали — 27 ˚С. В итоге те, кто не пришли, получили нарекания», — поделился с редакцией ИА REGNUM отец ученика младших классов.

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Сибирь. Зимнее великолепие
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. Зимнее великолепие

И все же самым необычным образом морозы встретил Омск. Сейчас там под 40 мороза, но река Иртыш даже и не подумала замерзать: в районе Ленинградского моста и речного вокзала, по свидетельствам горожан, от воды даже пар идёт!

По мнению общественника Басира Маматулина, причина этого явления не в сбросе теплых сточных вод или в расположенном поблизости источнике теплых вод природного происхождения.

«Под Иртышом проложены канализационные дюкера, которые, возможно, прогнили», — такой информацией Маматулин поделился на своей странице в соцсетях.

По данным superomsk.ru, один из дюкеров (напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки) действительно расположен в районе Ленинградского моста и мог быть пробит во время навигации. Эксперты также отмечают, что накануне в Иртыш был произведен большой сброс воды из системы отопления.

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Сибирь. Мороз и солнце
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. Мороз и солнце

Морозы и душевное тепло

Из нерядовых сообщений о сильных морозах можно выделить обращение главы Тувы Шолбана Кара-оола.

«Будьте бдительны, дорогие мои! Сейчас проведём мобилизационное совещание ЧС. Усилим контроль над жизнедеятельностью республики. Но и вы, поддержите, помогайте друг другу! Следите за детьми. Без большой надобности не выезжайте из дома», — такое обращение, размещённое главой на своей странице в соцсети ВК, не может не согреть хотя бы душу.

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Сибирь. В морозы лучший корм для синичек — сало
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Сибирь. В морозы лучший корм для синичек — сало

Кстати, митрополит Агафангел напомнил, что Русская православная церковь не усматривает никакого особого смысла в том, что сильные морозы наступили сразу после праздника Крещения:

«Нет тут никакой подоплёки, просто типичная погода в это время», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Держитесь люди, скоро лето!» — поётся в песне известного барда. Сибирякам хочется пожелать того же самого.

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«Держитесь, люди! Скоро лето»
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
«Держитесь, люди! Скоро лето»
regnum author Светлана Шаповалова
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Крещение Господне (Богоявление)

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