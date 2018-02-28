Холодная война длилась четыре десятилетия, начавшись и закончившись во многом в Берлине. К счастью, она не только так и осталась холодной — по большей части благодаря тому, что ядерное оружие создало дисциплину, которой не было между сверхдержавами прежде, — но и победителями в ней оказались США и их союзники в Европе и Азии, чего им удалось добиться благодаря политическому, экономическому и военному потенциалу, с которым Советский Союз так и не смог сравниться. Но через четверть века после окончания первой холодной войны мир неожиданно оказался в состоянии второй, пишет Ричард Н. Хаасс в статье для австралийского издания The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

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Автор отмечает, что обе войны одновременно и схожи, и отличаются друг от друга. Россия больше не является сверхдержавой, став страной с населением в 145 миллионов человек и с экономикой, зависящей от цены на нефть и газ, и не предлагая миру никакой своей политической идеологии. Несмотря на это, она остается одним из двух основных государств, обладающих крупнейшим ядерным потенциалом, является постоянным членом Совета Безопасности ООН и готова использовать свои вооруженные силы, энергетические и кибервозможности для поддержки своих друзей и ослабления соседей и противников.

Нынешнюю ситуацию можно называть как угодно, но не неизбежной. Так, многие надеялись, что окончание холодной войны станет началом новой эры дружеских отношений России с США и странами Европы. Было широко распространено мнение, что посткоммунистическая Россия сосредоточится на своем экономическом и политическом развитии. Вначале все шло довольно хорошо: Москва, вместо того чтобы встать на сторону своего давнего клиента Ирака, пошла на взаимодействие с США против иракского лидера Саддама Хусейна, начавшего вторжение в Кувейт.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

Добрая воля между двумя странами продержалась недолго. О причинах такого исхода историки будут спорить не одно десятилетие. В частности, некоторые наблюдатели будут обвинять одного президента США за другим, указывая на отсутствие экономической поддержки России, оказавшейся в крайне сложной ситуации, а также на расширение блока НАТО, который, рассматривая Россию как потенциального противника, своими шагами увеличил вероятность того, что Россия таковым станет.

Действительно, США могли и должны были бы оказать большую поддержку России, когда она делала свой болезненный переход к рыночной экономике в 1990-х годах. Не ясно также, почему другим мерам обеспечения безопасности стран Европы, которые включали бы Россию, предпочли расширение НАТО. Тем не менее, подчеркивает автор, львиная доля ответственности за начало второй холодной войны лежит на России, и прежде всего на ее руководстве, рассматривающем господствующий в мире порядок как угрозу своему правлению и тому, что оно считает законным местом своей страны в мире.

За последние несколько лет Россия применяла свои вооруженные силы для захвата, оккупации и присоединения Крыма в нарушение основополагающих принципов международного права, согласно которому границы стран не могут быть изменены с помощью силы. Кремль продолжает использовать свои войска и тайные средства для дестабилизации Восточной Украины, Грузии и отдельных частей Балкан. В Сирии Россия, поддерживая «ужасающий режим» президента Башара Асада, применяла свою военную силу особенно жестоким способом.

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Federal Bureau of Investigation Роберт Мюллер

Россия также, по словам специального советника США Роберта Мюллера, осуществила «мошенничество и обман с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, в том числе в президентские выборы 2016 года». Руководители разведывательных служб США ясно дали понять, что они ожидают дальнейших таких усилий в период между нынешними и промежуточными выборами в конгрессе в ноябре 2018 года.

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Поскольку Россия превратилась в ревизионистскую державу, не гнушающуюся никакими методами для изменения статус-кво, разумным ответом на ее шаги станет укрепление безопасности стран Европы и предоставление летального оружия Украине. Тем не менее снижения уязвимости машин для голосования в США и требований технологическим фирмам принять меры против попыток иностранных правительств оказать влияние на политику США недостаточно, и нужны иные действия.

Прежде всего, граждане США должны признать, что мало защищаться. Конгресс имеет полное право призывать к дополнительным санкциям, тогда как президент страны Дональд Трамп не прав, когда отказывается применять уже принятые законодателями запретительные меры. Правительству США также необходимо занять жесткую позицию и начать критиковать российский режим, который арестовывает своих противников и, по некоторой информации, убивает журналистов. Если Трамп по какой-то причине продолжает нянчиться с Россией, тогда конгресс, средства массовой информации, фонды и ученые должны публично детализировать коррупцию, которая характеризует правление Путина. Распространение такой информации может усилить внутреннюю оппозицию Путину, убедить его удержать дальнейшее вмешательство в политику США и Европы и со временем усилить более ответственные силы внутри России.

Горбаруков ИА REGNUM Россия

В то же самое время США не должны стремиться к полному разрыву отношений, сохраняя то немногое, что от них осталось. Вашингтону следует искать дипломатического сотрудничества при всякой возможности, но исключительно в интересах США. Россия вполне может согласиться прекратить вмешательство на востоке Украины в обмен на снятие ряда санкций при условии гарантий защиты этнических русских от репрессий. Аналогичным образом Кремль не заинтересован в военной эскалации в Сирии, в результате чего выросли бы относительно скромные издержки его вмешательства там.

В то же время поддержка России необходима для ужесточения санкций против Северной Кореи. Поддержание договоренностей о контроле над вооружениями и предотвращение новой гонки ядерных вооружений также в интересах обеих стран.

Таким образом, есть основания для проведения регулярных дипломатических встреч, культурного и научного обмена, а также визитов в страну делегациями конгресса, но не в качестве демонстрации благосклонности, а в качестве демонстрации готовности США к более нормальным отношениям с Россией, если та начнет действовать с большей сдержанностью. США и их партнеры заинтересованы в сдержанности со стороны Москвы при ее нынешнем руководстве, а также в том, чтобы страна характеризовалась чем-то кроме путинизма после его смены.