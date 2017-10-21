Северному широтному ходу быть. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 22 февраля подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства этой долгожданной транспортной артерии, которая соединит Северную железную дорогу со Свердловской железной дорогой.

Csman Трансполярная магистраль (Северный широтный ход)

Долгая дорога к арктическому порту

Проект Северный широтный ход (СШХ) задумывался еще в сталинские времена из военных соображений защиты арктических рубежей СССР. «Великий северный железнодорожный путь» строился под грифом «секретно» силами заключенных и назывался в документах «стройка 501». Было проложено 900 км железной дороги Чум — Салехард — Игарка. Через каждые 7−12 километров стояли лагеря для заключенных, которые прозвали Севжелпуть «мертвой дорогой». После смерти Сталина, 20-го съезда КПСС, волны реабилитаций элементарно не стало грошовых рабочих ресурсов для завершения строительства дороги.

Вернуться к сталинскому проекту в наши дни заставили экономические реалии — добыча газа и нефти в Ямало-Ненецком округе, строительство и пуск заводов по сжижению природного газа (СПГ) и выход на Северный морской путь для экспорта российских товаров и сырья. Без СШХ затруднена разработка Восточно-Мессояхского, Южно-Тамбейского, Ярудейского и Новопортовского месторождений, а также освоение новых. Важен ввоз и вывоз, который на сегодня осуществляется по бездорожью и вертолётами.

Yamallng Ямал СПГ

Ключевую роль сыграл, безусловно, пуск завода «Ямал СПГ» в декабре 2017 года. Предприятие задумано как экспортное. Сжиженный газ благодаря СШХ должен прийти на те территории, куда нет смысла тянуть трубопровод. На Ямале добывается 80% от общего объема всего российского природного газа и 13% от всех извлекаемых запасов нефти. Северный широтный ход позволит удвоить суммарные провозные возможности транспортной инфраструктуры региона и разрабатывать месторождения, ранее не имевшие перспектив к освоению из-за отсутствия железной дороги.

Ради жизни в российской Арктике

Северный широтный ход называют одним из драйверов развития российской экономики, дорогой будущего. Этот железнодорожный путь призван разгрузить Транссибирскую магистраль, удешевить ямальскую продукцию и сделать приемлемой жизнь на Ямале в частности.

«Если в среднем по России доля транспортных издержек в стоимости продукции составляет 10%, то у нас, в Арктической зоне, — 60%. Несмотря на все усилия, которые мы предпринимаем, без строительства железной дороги с выходом к Северному морскому пути прорыва не получится. Твердо убеждён: проект Северный широтный ход носит прорывной характер не только для нашей территории», — заявил в бюджетном послании 2017 года глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Gazprom.ru Ямал

Ранее в сюжете: Владимир Путин сказал, когда введут Северный широтный ход

Общая протяженность железнодорожной артерии, названной Северным широтным ходом, составит 707 км. Она соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Магистраль включит в себя несколько железнодорожных участков и объектов: железнодорожный участок Обская — Салехард, железнодорожную линию Салехард — Надым, совмещенные мостовые переходы через реки Обь и Надым, а также подлежащие достройке железнодорожные участки Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Таким образом, СШХ обеспечит Ямалу постоянную связь с Большой землей. Как отмечают в пресс-службе РЖД, в настоящий момент имеется подтвержденная грузовая база СШХ в объеме почти 20 млн тонн.

Читайте также: Северный широтный ход: будущее дороже денег

Тормоза «драйвера российской экономики»

О вынужденности вложить миллиарды рублей в реализацию СШХ говорилось с 2006 года. Практически под него создавалась корпорация «Урал промышленный — Урал полярный». Не будем вдаваться в подробности, как и почему произошло переименование структуры в «Корпорацию развития», которая себя не оправдала.

В итоге реализация данного проекта легла на плечи «Российских железных дорог». В качестве инвестора предполагается ПАО «Газпром»: соглашение между двумя мощными госкорпорациями подписано 30 марта 2017 года. Инвестиции концессионеров в СШХ должны составить не одну сотню миллиардов рублей при сроке окупаемости почти в 30 лет. Для проекта также предусматривается и госфинансирование. К примеру, строительство основного моста через реку Обь в районе Салехарда заложено в правительственную программу развития транспортной инфраструктуры до 2020 года. Строительство моста откладывается по финансовым причинам, но не отменено.

Pxhere.com Железнодоржный состав

Ранее в сюжете: Развитие Северного Урала будет продолжено несмотря на кризис

«Главный фактор, тормозящий реализацию проекта Северного широтного хода, — деньги, вернее, их отсутствие, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт Леонид Хазанов. — Ведь если в 2011 году стоимость данного проекта оценивалась в 150 млрд рублей, то в 2015 году она возросла до 190 млрд рублей, в 2016 году — до 230 млрд рублей, а совсем недавно называлась цифра на несколько десятков миллиардов больше. И совершенно очевидно, что при претворении проекта в жизнь его стоимость увеличится, и сдвинуть его с «мертвой точки» без бюджетного финансирования будет невозможно. Но и без частных инвестиций, только за счет государственных ресурсов, реализация проекта СШХ вряд ли пойдет быстро, хотя бы потому, что бюджет России — не резиновый, и средства нужны еще и на другие цели, начиная от финансирования обороны страны и заканчивая выплатами пенсий. Поэтому было бы разумно попробовать привлечь инвесторов, например, китайских, которым российский Север очень интересен. Выгоды Северного широтного хода, несмотря на его дороговизну и долгий срок окупаемости, очевидны: большое количество заказов для отечественных предприятий на строительные материалы широкой номенклатуры, кардинальная переориентация грузопотоков при их росте в разы, организация новых рабочих мест, обеспечение существенных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. И, конечно же, строительство Северного широтного хода будет способствовать загрузке российских металлургических заводов: для СШХ потребуется много высокопрочного и хладостойкого сортового и листового проката, труб, конструкций и так далее».

Кроме того, отмечает эксперт, на базе СХШ возможно сформировать альтернативный коридор для транзита китайских грузов через Россию. Об этом заявил и первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в ходе международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. По оценкам Мишарина, на сегодня стоимость СШХ составляет 290 млрд рублей. И главный сдерживающий фактор — отсутствие финансирования моста через реку Обь на Ямале. Стоимость мостового перехода оценивается в 60 млрд рублей.

Железная дорога

Ранее в сюжете: Северный железнодорожный широтный ход поможет развитию Севморпути

Инвестиции в будущее

Северный широтный ход кратно удешевит стоимость грузов. Этот железнодорожный путь соединит две тупиковые железнодорожные ветки: Ухта — Лабытнанги и Тюмень — Коротчаево. Ветка позволит грузоотправителям экономить на тарифе вывоза нефтеналивных и газовых грузов и завозе оборудования, как на азиатском направлении, так и на европейском, пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов.

«Северный широтный ход соединит несколько городов Ямало-Ненецкого автономного округа с общим населением около 400 тыс. человек. Данная железнодорожная инфраструктура позволит быстрее развивать проекты для круглогодичного использования Северного морского пути. Так, перевозки сжиженного газа из Нового Уренгоя в порты Балтийского моря станут короче на 450 км. Если на Северном широтном ходу будет использоваться тарификация РЖД, снижение расстояния позволит экономить до 15 тыс. рублей тарифа на одном рейсе, или 400 рублей с каждой тонны сжиженного газа. Помимо тарифного эффекта оборот вагона также сократится на 10%, что даст дополнительный экономический эффект 150−200 рублей на тонну груза. На азиатском направлении построенная ветка обеспечит сокращение дистанции на 950 км, или до 25 тыс. рублей тарифного эффекта и уменьшение оборота вагона до 15%. Каждая тонна сжиженного газа будет давать около 1200 рублей экономии для грузовладельца. Эксперты оглашают, что грузопотоки по новой ветке составят около 24 млн тонн ежегодно, только экономия на тарифе будет ежегодно приносить грузовладельцам до 20 млрд рублей, что позволит окупить оцениваемые вложения в проект минимум за 11 лет», — считает Дмитрий Зотов.

Немалую роль железная дорога окажет на социальную связанность населения региона и удешевление не только грузовых, но и пассажирских перевозок между основными городами Ямало-Ненецкого автономного округа, говорит генеральный директор ПАО «ТрансФин-М».

"Также дорога позволит быстрее построить инфраструктуру для развития Северного морского пути, который может обеспечить конкурентоспособность российской продукции на экспортных рынках. В целом развитие железнодорожного движения на Крайнем Севере является социально значимым проектом для региона, который будет способствовать его экономическому развитию, позволит расширить работу в Северном Ледовитом океане, а также является престижным с точки зрения имиджа России в мировом сообществе», — поясняет Дмитрий Зотов.

Строительство СШХ начнется не раньше конца 2018 — начала 2019 года, так как проект ждет большое количество согласований, технико-экономических обоснований, решение вопросов взаимодействия исполнителей, сообщил на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта вице-президент Союза строителей железных дорог Алексей Степаненко.