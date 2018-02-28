По истечении первого года правления администрации президента США Дональда Трампа внешнеполитическая позиция Вашингтона до сих пор продолжает дезориентировать американских союзников в ЕС. В 2017 году большая часть дискуссии европейских государств была сосредоточена на отступлении Америки от ее традиционной роли гаранта либерального международного порядка. В какой сфере можно ожидать последовательности от Трампа? Что еще успеет натворить этот необычный президент, прежде чем покинет свой пост? Пытаясь найти ответы на данные вопросы, некоторые видные европейские политики, такие как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, предположили, что ЕС должен заполнить возникшую пустоту, удвоив свои усилия по защите либерального международного порядка, пишут Эрик Браттберг и Майкл Киммадж в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рывок

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В рамках либерального мирового порядка существует свод правил, норм и институтов, которые регулируют международные дела, включая безопасность, экономику и ценности. На протяжении десятилетий американские администрации на словах отстаивали этот порядок, но часто сталкивали с трудностями, когда пытались реализовать свои слова на практике. Новая администрация совсем не стремится поддерживать порядок, установившийся после окончания Второй мировой войны. Вместо «глобального сообщества» новая администрация отдает предпочтение «нациям, конкурирующим за получение преимущества». Политический язык новой американской администрации сильно отличается от политического языка администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Однако преобладание конкуренции над сотрудничеством не означает, что новая администрация откажется от главенствующей роли в сфере обеспечения безопасности. Новая стратегия национальной безопасности (NSS) и национальная оборонная стратегия (NDS) требуют решительного применения военной, политической и экономической мощи США. Оба документа указывают на растущую стратегическую конкуренцию со стороны Китая и России. NDS гласит, что эти две страны «подрывают международный порядок изнутри системы, используя свои преимущества, одновременно подрывая установившиеся принципы и правила игры».

ВС США

Похоже, что даже руководствуясь мантрой «Америка прежде всего», администрация Трампа готова поддерживать то, что она именует как «свободный и открытый международный порядок». Это означает необходимость поддержания глобальной стабильности. Корабли ВМФ США по-прежнему выполняют операции по поддержанию свободы морской навигации в Южно-Китайском море. Вашингтон также не приемлет возвращение Крыма в состав России и недавно принял решение о предоставлении Украине летального оружия. С другой стороны, провокации северокорейского лидера, попытка пересмотра условий ядерной сделки с Ираном и одностороннее признание Иерусалима в качестве столицы Израиля означают собой рост нетерпимости в сложившемся статус-кво. Со временем эта нетерпимость может возрасти.

В стратегии национальной обороны говорится, что союзники и партнеры имеют значение для США в рамках отстаивания своих интересов и противодействия стратегическим конкурентам США. В оборонной стратегии указано, что «США всегда будут защищать интересы и поддерживать свою приверженность союзникам и партнерам». В то же время в тексте NSS подчеркнута необходимость активного участия США в ЕС, поскольку «сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов». В 2018 году оборонные расходы в ЕС возрастут на $1,4 млрд, в Польшу прибыл новый батальон США, американские солдаты принимают активное участие в основных военных учениях ЕС.

Не учитывая обязательства США с сфере обеспечения национальной безопасности, в целом подход новой администрации к поддержке международного порядка остается неравномерным. Администрация Трампа очевидным образом отрицает участие в многосторонних международных соглашениях и вообще скептически относится к принципу многосторонности. Хотя стратегия национальной обороны признает роль международных институтов, Трамп предпочитает выстраивать двусторонние отношения, нежели многосторонние. Например, администрация США уже выразила свое стремление сократить объем финансовых отчислений в ООН и заявила о выходе из ряда международных соглашений.

Самым последовательным отходом от политики предыдущей администрации стало снижение роли либеральных ценностей во внешней политике США. Хотя в новой оборонной стратегии и говорится, что США продолжат продвигать демократию за рубежом, усилия администрации Трампа оказались либо половинчатыми, либо неискренними.

Nato.int Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон утверждает, что защита прав человека «создает препятствия» для безопасности и экономических интересов США. Президент Трамп неоднократно выражал свое восхищение автократическими лидерами. Он высоко оценил «необыкновенную высоту» председателя КНР Си Цзиньпина, поздравил президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на спорном референдуме и хвалил методы, применяемые президентом Филиппин Родриго Дутерте в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. С другой стороны, неспособность Вашингтона оказать давление на правительства в Центральной и Восточной Европе увеличивает риск того, что эти режимы могут начать дистанцироваться от либеральной демократии.

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Во время своих зарубежных поездок Трамп, в отличие от предыдущих американских президентов, не говорит о важности демократии или нарушениях в сфере прав человека. Жесткие заявления Трампа в отношении американских СМИ и судебной системы США привели к тому, что иностранные лидеры предприняли более смелые шаги по ограничению свободы печати и расширению своих полномочий. Подобные прецеденты ранее не имели места в истории американской внешней политики.

В целом, Соединенные Штаты при администрации Трампа пересмотрели концепцию, предусматривающую поддержание международного порядка. Трамп просто выбросил одно прилагательное из фразы «либеральный международный порядок». Администрация США продолжит поддерживать международный порядок в сфере безопасности, противодействуя конкуренции со стороны КНР, России и стран-изгоев, таких как Иран и Северная Корея. Однако новая администрация не будет стремиться к сохранению либерального международного порядка. Трамп подрывает либеральную сущность международного порядка. Европа может полагаться на международный порядок, который имеет значение для администрации Трампа, но для защиты и поддержания либерального международного порядка Европе все больше придется полагаться на свои собственные ресурсы, свои идеалы и собственную инициативу.