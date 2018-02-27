American Conservative: Военная помощь США союзникам – деньги на ветер

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Из года в год повторяется одно и то же: администрация США запрашивает у конгресса миллиарды долларов помощи для союзников и партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, чтобы те смогли оплатить американские программы обучения и вооружения. Конгресс же одобряет выделение этих средств, мало заботясь о том, способствует ли такой шаг достижению внешнеполитических целей страны. Точно такой же подход можно наблюдать и тогда, когда речь идет об одобрении прямой продажи оружия. И хотя сговорчивость конгресса в этом вопросе и может считаться хорошей промышленной политикой, поскольку она создает рабочие места в ключевых избирательных округах, гарантирует благоденствие для американских оборонных компаний и способствует сохранению промышленной базы страны, указанный подход нельзя считать хорошей внешней политикой, пишут Эндрю Миллер и Ричард Сокольски в статье для американского издания The American Conservative.

Авторы подчеркивают, что при сохранении нынешнего курса США будут выбрасывать деньги на ветер до тех пор, пока конгресс и исполнительная власть в США не начнут лучше понимать причину постоянного появления одних и тех же проблем и не найдут политической воли для их решения. На основе своего опыта работы в государственном департаменте США авторы предлагают ряд средств, с помощью которых можно преодолеть стоящие перед США преграды.

Они указывают на то, что предоставление финансовой помощи стало излюбленным средством в арсенале дипломатов и военнослужащих США, которое те готовы применять в любой ситуации. По устоявшемуся в Вашингтоне мнению, такой подход творит чудеса: благодаря ему возможно повысить военный потенциал страны-партнера, влиять на их политику, гарантировать доступ к влиятельным институтам и личностям в столицах по всему миру. Если это так, тогда более чем оправдана трата $48,7 млрд на помощь в области безопасности, оказанную за последние десять лет странам Ближнего Востока. Тем не менее военная помощь США больше обещает, чем приносит плодов: нет никаких свидетельств, за исключением отдельных случаев, того, чтобы военная помощь США ближневосточным странам выполнила хоть одну из указанных целей. Получатели финансирования и оружия США по большей части не смогли развить собственный потенциал, а у некоторых он даже сократился.

Так, несмотря на $47 млрд военной помощи, переданной Египту за последние 40 лет, его вооруженные силы по-прежнему с трудом сдерживают действующий на территории страны филиал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), насчитывающий не более 1,2 тыс. боевиков. Саудовская Аравия едва ли использовала купленные ею у США самолеты в операциях против боевиков в Сирии. Более того, королевство застряло в Йемене, хотя и накупило у США за последние десять лет оружия на $89 млрд. США продали оружия на миллиарды долларов странам Персидского залива, и все же те не способны защитить свободный поток нефти из региона от намного более слабого Ирана без помощи Вашингтона.

Не воодушевляет и пример использования военной поддержки для усиления влияния США в регионе. Хотя страны-получатели и готовы с радостью говорить пустые слова о повышении взаимодействия, они в целом и довольно успешно сопротивляются требованиям Вашингтона изменить свою политику в обмен на помощь. Помощь США Египту не помогла Вашингтону убедить Каир не применять силу против двух по большей части ненасильственных сидячих забастовок в столице, в результате чего было убито более 800 человек. Так же немного плодов принесла военная помощь в плане соединения продажи оружия с внутренней политикой. Так, приостановление администрацией Обамы предоставления помощи Каиру в 2013 году не способствовало «реальному прогрессу» в сторону демократических реформ. Ситуация повторилась с Бахрейном, где приостановка поставки оружия на $4 млрд никак не сказалась на состоянии прав человека. Что важнее, провал США в этом плане в большей мере связан с отсутствием у властей США политической воли, из-за которой Белый дом сдавался до того, как меры принуждения могли дать желаемый результат.

Кроме того, хотя официальные лица Пентагона и утверждают, что предоставление материальной помощи усиливает их контакты с вооруженными силами иностранных государств, позволяет узнать большее об армии страны-партнера, на практике же получатели американской помощи принимают большие меры предосторожности по ограничению и регулированию доступа США к своим войскам. В качестве примера можно привести Египет, где военнослужащим запрещено иметь связи с официальными лицами США, и только небольшая группа проверенных высокопоставленных офицеров отвечает за отношения вооруженных сил страны с США.

Поэтому в сложившихся условиях военная поддержка и продажа оружия идет на пользу прежде всего не интересам США и их налогоплательщиков, а оборонным компаниям США и вооруженным силам в регионе, которые часто отдают предпочтение внутриполитическому влиянию над военным потенциалом. В частности, вооруженные силы стран Ближнего Востока использовали продажу оружия для поддержания своего престижа и местных сетей подчиненных с тем, чтобы сохранить свои позиции во внутренней политике. Так, покупка Египтом более 1 тыс. танков M1A1 «Абрамс» в меньшей степени связана с их военной ценностью, сколько с тем, что совместное их производство создаст в стране рабочие места.

В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп выступил за «законопроект, который бы гарантировал то, что американская военная помощь всегда служила интересам Америки, а не только друзьям США». И это бывает редко: решение продать оружие союзникам, друзьям и партнерам часто включает в себя разглагольствования и интеллектуальную лень. Очень редко указывают четкие цели и осязаемые вехи предоставления помощи и продажи оружия. Вместо них сторонники этих сделок прибегают к избитым фразам о том, как помощь даст доступ к руководству вооруженных сил страны-получателя или в еще большей степени укрепит двусторонние отношения.

Однако доступ не стоит путать с влиянием, а «поддержание отношений» нельзя воспринимать как цель в себе: слишком часто Вашингтон раздавал миллиарды долларов с этой целью, забывая, что ее смысл — защитить интересы США. Слишком часто союзники и клиенты США берут деньги США и используют их оружие для осуществления политики, которая идет вразрез с интересами США, или брюзжат о ненадежности Белого дома. Воплощением этого явления Саудовская Аравия, которая с помощью американского оружия сровняла с землей йеменские города и укрепила исламских радикалов в стране. То же самое можно сказать и о ОАЭ, которые стали подельником Эр-Рияда в его войне в Йемене и использовали оружие США в Ливии против признанного ООН правительства.

Вторая проблема заключается в том, что правительство США не умеет должным образом требовать от своих союзников и клиентов ответа за поведение, идущее вразрез с американскими интересами. Системного пересмотра успехов военной поддержки США проведено так и не было, а ключевой вопрос — чего хотят и ожидают США взамен на помощь и помогает или вредит ли она интересам США — почти не задается. Если Вашингтон не в состоянии определить шаги, которые бы страна-получатель сделала и без помощи США, — значит, финансовая помощь США является попросту «программой социальной поддержки», дающей два негативных результата.

Во-первых, она способствует «моральному риску» — страны-получатели делают все, что хотят, с этой помощью, не опасаясь последствий своих действий. Во-вторых, она создает «обратный рычаг давления» — чтобы сохранить нормальные отношения, «прогибаться» приходится Вашингтону, вместо того чтобы использовать военную помощь в качестве рычага давления на зависящее от США государство-получатель.

Отчасти эти две проблемы являются наследием мирного процесса на Ближнем Востоке: арабские государства считают военную поддержку США своим неотъемлемым правом, полученным ими взамен на отказ от активных действий против Израиля. Вашингтон в обмен на свою помощь получает уверенность, что два соседа еврейского государства — Египет и Иордания — не перейдут к противостоянию с Тель-Авивом. Однако это неправильное истолкование событий: Вашингтон не прилагал официально никаких условий к предоставлению помощи, когда заключились мирные соглашения с Израилем. К тому же будущее этих соглашений больше не зависит от помощи США, поскольку и Каир, и Амман сами заинтересованы в сохранении мира с Израилем.

Практика предоставления военной помощи США странам Ближнего Востока и в других регионах нуждается в серьезной реформе, осуществление которой, уверены авторы, должно включать в себя четыре аспекта. Прежде всего, перед передачей помощи получатели должны продемонстрировать свою приверженность ряду норм, стандартов и правил эффективного управления в секторе безопасности. Затем государственный департамент и конгресс должны создать новые механизмы для более тщательного анализа, мониторинга и оценки помощи на основании требований внешней политики США. Продажа оружия должна быть также связана с новыми обязательствами по подготовке военнослужащих, которые страна-получатель должна будет выполнить до поставки оружия и оборудования. Наконец, все договоры должны быть дополнены заключительными положениями, предназначенными для того, чтобы страна-получатель должна была продемонстрировать эффективное использование полученных средств.

Хотя многие в оборонном истеблишменте США и согласятся в принципе с тем, что в практику оказания военной помощи другим государствам нужно внести аспект ответственности, также возможно, что будут высказаны опасения в связи с тем, что страны Ближнего Востока в таком случае с большей готовностью обратятся к России и Китаю. Авторы отвергают подобную аргументацию, ссылаясь на то, что для многих партнеров США интеграция российских систем в их вооруженные силы будет сопряжена с большими сложностями. К тому же ни Москва, ни Пекин не предлагают помощь на основе грантов, поэтому они не могут стать полной заменой США.

Военная помощь США на Ближнем Востоке может в значительной мере усилить влияние США и помочь местным вооруженным силам облегчить ношу военнослужащих США. К сожалению, миллиарды долларов американских налогоплательщиков уходят на неясные цели без достаточного надзора. Если вынести уроки из прошлых ошибок и воспользоваться указанными рекомендациями, правительство США сможет начать процесс разрыва этого порочного круга выбрасывания денег и возможностей на ветер.