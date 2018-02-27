Правительство Российской Федерации обеспокоено высоким уровнем безработицы в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Возможностям борьбы с этой проблемой было посвящено заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое прошло 26 февраля в Грозном.

Горцы за работой

Как отметил глава правительства, за семь лет уровень безработицы на Северном Кавказе снизился почти втрое. Если в 2010 году число безработных в округе, по официальным данным, составляло почти полмиллиона человек, то в настоящее время безработными являются 135 тыс. жителей СКФО. Однако, несмотря на позитивные тенденции, уровень безработицы в округе всё еще сохраняется в два раза выше среднероссийского.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Рабочих мест нет, а теневая занятость есть

Среди причин, которые усложняют ситуацию с безработицей в регионе, Медведев назвал две. Первая — это то, что учебные заведения на Северном Кавказе готовят кадры, которые не востребованы в регионе.

«Система подготовки кадров в округе недостаточно сориентирована на реальные потребности экономики. Только половина выпускников учреждений среднего и высшего образования находит работу», — считает премьер-министр.

Это проблема не только Кавказа, но и России в целом, подчеркнул глава правительства, однако в субъектах СКФО она стоит наиболее остро. Она связана с тем, что рабочих мест в округе меньше, чем потенциальных работников. Надежды в этом плане, как отметил Медведев, власти связывают с программами развития на Кавказе социальной сферы и отраслей экономики, в том числе с программой создания туристического и медицинского кластеров.

Вторая причина, представляющая серьезную проблему для Северного Кавказа, о которой упомянул Дмитрий Медведев, — это теневая занятость.

«В округе сохраняется высокий уровень неформальной занятости. Это вообще наша государственная проблема, и в округе она, естественно, присутствует. Особенно это касается туризма, сельского хозяйства, сферы услуг, торговли. Причина есть, и объективная: нередко это связано с семейной структурой бизнеса — не все родственники устраиваются на работу», — отметил премьер-министр.

Министр труда Максим Топилин подтвердил успехи регионов Северного Кавказа в борьбе с безработицей, приведя в пример Чечню, в которой за семь лет ее уровень снизился с 43% до 11%, и Ингушетию, где число безработных за эти годы уменьшилось почти вдвое. Вместе с тем, как подчеркнул министр, проблемы с трудоустройством в субъектах СКФО остаются, в связи с чем Министерство труда предлагает несколько инициатив.

Новый «кавказский эксперимент» в кадровом обеспечении

В качестве эксперимента в 2018 году на Северном Кавказе вводится новая практика оказания специальных мер поддержки тех отраслей, которые должны быть наиболее востребованы в данном регионе, — туризма и строительства. Под них, по словам Топилина, будет перестроена вся система подготовки кадров и повышения квалификации в СКФО.

На эту программу выделено из федерального бюджета 500 млн рублей, в настоящее время все необходимые объёмы средств перечислены в субъекты СКФО. Деньги получат специально отобранные местные учебные заведения среднего и высшего специального образования, которые займутся подготовкой кадров для этих двух отраслей.

В частности, планируется обучать молодежь и лиц из числа безработных профессиям, связанным с гостиничным бизнесом, с обслуживанием горного кластера. Будут также готовить каменщиков, бетонщиков, машинистов экскаваторов и бульдозеров для строительного бизнеса и других. Общее число участников образовательного проекта должно составить около семи тысяч человек, сообщил Топилин. Он также отметил, что для выпускников этого проекта на портале «Работа в России» будет создана социальная сеть, «которая будет для них путёвкой в жизнь».

По его словам, если этот эксперимент по созданию «короткой, ускоренной подготовки кадров» в северокавказском регионе удастся, то его будут распространять и на другие отрасли, а также на другие субъекты России.

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О проблеме безработицы на Северном Кавказе говорится не один десяток лет. Не справился регион с ее решением и в 2017 году. Как сообщало ИА REGNUM, средний уровень безработицы по округу составил 11%, превысив общероссийский показатель (5,1%) более чем в два раза.

Лидером по уровню безработицы в России на протяжении многих лет остается Ингушетия — где, по данным Росстата, в 2017 год он составил 26,5%. Самым благополучным по числу безработных является Ставрополье, в котором не могут трудоустроиться всего 4,9% населения.

Остальные субъекты СКФО имели следующие показатели безработицы на конец 2017 года: Чечня — 13,8%, Карачаево-Черкесия — 13,5%, Дагестан — 12,1%, Северная Осетия — 11,5%, Кабардино-Балкария — 10,9%.

А нужен ли каменщик?

Станут ли актуальными для субъектов Северного Кавказа те новации, о которых заявил министр труд Максим Топилин? В настоящее время, к примеру, зайдя на сайт «Работа в России», безработный житель Карачаево-Черкесии, имеющий профессию каменщика, получает 964 предложения — и все они в других субъектах России.

Работодатели готовы платить за нелегкий труд строителя от 20 тыс. рублей в Татарии до 150 тыс. рублей в Красноярском крае. Однако в самой Карачаево-Черкесии среди более полутора тысяч вакансий, размещенных на сайте управления службы занятости, нет ни одного предложения для каменщика.

Что касается других специальностей в строительстве и туристическом бизнесе, на которые делают ставку в Минтруде РФ, то из всех вакансий, размещенных на сайте, есть около десятка предложений для горничных с зарплатой от 10 до 18 тыс. рублей, требуется один бульдозерист, которому готовы платить 9500 рублей, экскаваторщик и бетонщик с зарплатами до 20 тыс. рублей. Нужны также несколько электрогазосварщиков, готовых работать за зарплату от 9500 до 21 300 рублей, и электрик — за 11 тыс. рублей.

Каменщик

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С таким зарплатными предложениями сложно сказать, сколько человек захотят получать профессии строителей или горничных, на которые делают ставку в Министерстве труда. Еще сложнее предположить, куда будут трудоустраивать подготовленные по экспериментальной инициативе Минтруда кадры, если для них и так нет предложений на рынке труда.

Негусто пока с вакансиями в туризме и строительстве в Карачаево-Черкесии, несмотря на то, что в республике уже несколько лет динамично продвигается проект развития всесезонного туристического кластера «Архыз». Число туристов, посетивших его с начала 2018 года, превысило 115 тыс. человек, и, по прогнозам АО «Курорты Северного Кавказа», всего за год их количество должно увеличиться на 10—15% по сравнению с 2017 годом.

В этой связи остается непонятным, почему, при масштабном возведении на курорте новых гостиниц, ни в строительстве, ни в туристической сфере, судя по списку вакансий на официальном сайте службы занятости, специалисты не требуются. Не повлияло на создание новых рабочих мест в регионе и создание особой экономической зоны (ОЭЗ).

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По итогам 2016 года ОЭЗ в Карачаево-Черкесии признана Минэкономразвития РФ одной из самых эффективных. В 2017 году уже 27 компаний стали ее резидентами. За четыре года — с 2013 года — количество туристов выросло до 800 тыс. человек. Однако на создании новых рабочих мест эта эффективность, очевидно, не отразилась, если судить по данным Счетной палаты РФ, из которых следует, что по состоянию на 1 января 2016 года по всем особым экономическим зонам, зарегистрированным в местах реализации проекта туристического кластера, находящегося под управлением АО «Курорты Северного Кавказа, было создано всего 119 рабочих мест.

Как отразятся нововведения Минтруда с вложением почти полумиллиарда рублей в обучение специалистов для туристической и строительной сферы на изменении ситуации, увеличится ли число рабочих мест в Северо-Кавказском округе и победят ли власти, наконец, безработицу, предстоит узнать уже в ближайшем будущем.

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