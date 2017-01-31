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В лидерах по безработице остаются четыре региона Северного Кавказа

Экономика
Средний показатель безработицы в регионе более чем в 2 раза превышает общероссийский
Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932 Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Магас, 31 января 2017, 16:07 — REGNUM  Безработица все еще является большой проблемой для Северного Кавказа, который занимает лидирующие позиции в этом вопросе среди всех субъектов России. Показатель уровня безработицы здесь в декабре 2016 года составил 11,2%, говорится в докладе Росстата.

Не удается выбиться из числа лидеров Ингушетии. По итогам четвертого квартала прошлого года она по-прежнему первая по уровню безработицы — в регионе зарегистрировано 28,8% безработных от общего числа трудоспособного населения. Почти вдвое меньше этот показатель у Чечни — 14,3%. В Карачаево-Черкесии численность безработных достигла 16,2%.

Также высок уровень безработицы в Дагестане — 11,3% и в Кабардино-Балкарии — 11,1%. Как видно из цифр, и в этих двух республиках вдвое превышен общероссийский показатель безработицы, составивший на конец 2016 года 5,3%.

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В Чечне отступает безработица: За 2017 год ее показатель снизят до 5%

Из такой плачевной ситуации с безработицей власти Ингушетии намерены выбираться уже в нынешнем году. Так, до 2022 года в регионе будут построены 136 объектов культурного, социального и промышленного значения. При их реализации будут созданы более семи тысяч рабочих мест. В конце прошлого года были сданы в эксплуатацию 32 производственных и социальных объекта, на которых было создано до 2700 рабочих мест.

В Чечне в прошлом году численность безработных жителей республики, по данным департамента занятости населения Чечни, снизилась на 16%. За последние пять лет число жителей региона, не имеющих работу, уменьшилось на 102 700 человек. В 2007 году чеченский лидер поставил перед властями субъекта задачу — снизить уровень безработицы в регионе к 2018 году до 5%.

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На борьбу с безработицей в Кабардино-Балкарии направят более 357 млн рублей

Чечне и Дагестану на борьбу с безработицей выделили более 218 млн рублей

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Безработица
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