Балтийский завод взял курс на Арктику. О масштабных государственных проектах, внутренних проблемах и способностях сотрудников — интервью ИА REGNUM с Алексеем Кадиловым, генеральным директором судостроительного предприятия.

Www.korabel.ru Алексей Кадилов

Сегодня нашу жизнь определяют те государственные задачи, в которых мы участвуем, и приоритетом действительно является программа развития Арктики — прежде всего, строительство трех атомных ледоколов, строительство плавучей атомной теплоэлектростанции для Чукотки. В перспективе — еще несколько ледоколов типа ЛК-60, разговоры о таком заказе от «Атомфлота» сейчас ведутся, готовятся документы и обоснования. И, конечно, в дальней перспективе мы нацелены на госзаказ — большой ледокол «Лидер».

У нас этой проблемы нет. Связано это с тем, что сегодня атомный ледокол, если говорить по деньгам, где-то на 80—85% состоит из оборудования отечественного производства — атомный реактор, системы электродвижения, система автоматики, большая часть вспомогательного оборудования.

К тому же подвижки сроков зависели далеко не от импортозамещения. Во-первых, контракт на строительство ледокола был заключен в августе 2012 года, до выхода закона о закупках (ФЗ №223) для государственных нужд на конкурсной основе. Практически все составляющие проекта пришлось выбирать по конкурсу, а значит, переделать весь проект.

Во-вторых, задержки вызвало то, что молодые кадры конструкторского бюро «Айсберг» не имеют нужного опыта, из-за чего возникало множество переделок. Третья причина — отставание сроков производства турбины на Кировском заводе, который выиграл конкурс. На данный момент задержка составляет 32 месяца, но скоро проблема уже решится.

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Все эти особенности не были учтены при планировании сроков. Повлияло на сроки также то, что в 2012 году на Балтзаводе было всего около 2000 работников — сейчас уже 5840.

Анна Горохова ИА REGNUM Ледокол типа ЛК-60Я «Сибирь»

Думаю, что под те задачи, которые ждут впереди, нам потребуется до 6650 сотрудников.

В кадрах проблемы не вижу, но потребуется реконструкция завода. Это будет судно, которое никто никогда в России не строил, соответственно, и мест построечных нет. Тем не менее Балтзавод является самой подходящей площадкой. Заводы на Дальнем Востоке не обладают компетенциями в изготовлении надводных кораблей и судов с атомной энергоустановкой (напомним, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете Коммерсант именно приморскую верфь «Звезда» упоминал в качестве места, где будет строится «Лидер», — прим. ИА REGNUM ). Другие потенциальные заводы, к примеру, в Крыму, специализировались на строительстве судов с меньшей осадкой (например, танкеров), и их спусковые глубины не подходят для такого масштабного ледокола.

Однако пока об этом заказе и нашей реконструкции рано говорить. Единственная очевидная реальность в российской Арктике — это начало отгрузки сжиженного природного газа с Сабетты на запад, в то время как настоящий рынок находится на востоке. Большой ледокол нужен, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути. Задача есть, но ее реализация потребует много денег.

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В конце 2011 года завод был доведен до банкротства, поэтому было решено передать его в государственное имущество, акции завода по распоряжению правительства выкупила «ОСК». На тот момент на заводе было порядка 12 млрд долгов. Из-за угрозы ареста счетов было принято решение об организации технологического предприятия ООО «Балтийский завод-Судостроение», которое взяло в аренду основные фонды на Балтзаводе, с ним были заключены договоры на строительство кораблей и судов с атомной энергетической установкой.

Параллельно с этим началось финансовое оздоровление завода. За 2016—2017 годы мы выплатили все задолженности и в конце прошлого года влили, скажем так, ООО «Балтийский завод-Судостроение» в АО «Балтийский завод». Во-первых, мы вернулись к историческому названию. Во-вторых, так как мы стали АО, то можем рассчитывать на финансовую господдержку, а также участвовать в федеральных целевых программах и проектах. Появилась перспектива развития предприятия.

Анастасия Захарова ИА REGNUM Рабочие Балтийского завода

Идея заключается в том, чтобы создать на Северной верфи мощности и перевести туда полноценное строительство всего что можно, используя в том числе нашу площадку и компетенции по строительству атомных ледоколов. Подразумевается под этим некая кооперация. Но она уже и так есть: мы постоянно работаем с Выборгским судостроительным заводом, с Адмиралтейскими верфями, Северной верфью. У нас цельный кластер. Недавний пример — дизельный ледокол «Виктор Черномырдин», который мы отдали на подряд Адмиралтейским верфям; поделившись этим заказом довольно успешно и быстро, мы смогли сконцентрироваться на наших первостепенных задачах: строительстве судов с атомной энергетической установкой.

Могу сказать, что у Северной верфи есть серьезные ограничения — мелко там. У нас здесь излучина Невы, глубины достигают 25 метров, а у них восемь. Ледоколы с осадкой 13 метров там строить нельзя.

Если будет реконструкция завода — будут любые возможности, в том числе и по построению военных кораблей. Балтзавод отличается от той же дальневосточной «Звезды» тем, что находится посреди пятимиллионного города — мы всегда можем набрать новых специалистов. Сейчас Минпромторг потихоньку поднимает вопросы возрождения профильных техучилищ в Петербурге, которые, при наличии денег, можно и насытить оборудованием, и запрячь в нормальный темп работы.

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Преемственность на Балтзаводе была всегда. Сейчас люди, которые имеют огромный опыт в области сборки атомной энергоустановки, подключают к делу молодежь. Сейчас они сдадут первое судно, наберутся опыта — и вперед. Самое тяжелое — это первый корабль в жизни.

Анастасия Захарова ИА REGNUM Рабочие Балтийского завода

Я считаю, что всё это жесткая конкурентная борьба и не более того. Мы здесь уже построили значительное количество атомных кораблей и судов. После 1986 года система безопасности атомных энергоустановок настолько доработана, что сегодня нашими технологиями активно интересуются иностранные коллеги. Требования жесточайшие предъявляются к каждому действию, и могу заверить, что это на сто процентов безопасная вещь.

Я и главный конструктор несем уголовную ответственность за ядерную безопасность. И риски наши возросли как раз после перенесения места загрузки ядерного топлива, поскольку самое безопасное место для этой процедуры — это Балтийский завод.

Плавучий энергоблок отличается от атомного ледокола только тем, что это несамоходное судно. И потому, что такого в мире никто никогда не строил, он не обладает необходимым статусом, поэтому вызвал опасения у соседей по Балтийскому морю. Что ж, поедем в Мурманск, на базу Атомфлота. Буксировка плавучего энергоблока планируется в мае-июне, далее последует загрузка топлива и проведение всех необходимых испытаний.

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