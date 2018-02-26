В России разработан проект нового авианосца

Москва, , 07:29 — REGNUM Проект нового авианесущего крейсера разработан по заказу Министерства обороны РФ, сообщил 25 февраля начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра Военно-морского флота Минобороны Николай Максимов в эфире телеканала «Звезда».

"Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования», — сказал представитель НИИ.

Точные сроки строительства самого корабля пока не называются, но проектом предусмотрена вдвое большая, чем у ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», палуба, а также стартовая система, состоящая из трамплина и разгонного устройства.

Новый российский авианосец сможет принимать военный воздушный транспорт дальнего радиолокационного обзора, а боевой состав авиагруппировки сможет включать корабельные истребители, выполненные на базе Т-50 и «адаптированные» для палубы.

Максимов также сообщил, что перспективный авианосец расширит возможности использования авиации с увеличенным весом.

Впервые макет авианосца был продемонстрирован в 2015 году на форуме «Армия-2015». В 2016 году заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщал, что контракт на строительство корабля может подразумевать срок выполнения работ до 2025 года, таким образом, на создание корабля может уйти 8—9 лет.

Читайте также: В России построят новый авианосец

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин: наука и промышленность РФ готовы к разработке нового авианосца