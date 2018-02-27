Пообещавший быть «искренним» и «дипломатичным» министр информационной политики Украины Юрий Стець потерял сознание, сойдя с трибуны форума о Крыме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве с участием американских и европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Стець произнес короткую речь о том, что американским и европейским дипломатам грозит российская тюрьма. Собственно, выступление должно было быть о том, что «Россия сажает тех, кто не признает Крым украинским».

Министр начал с того, что напомнил о судьбе заместителя главы экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмета Чийгоза, которого посадили. Правда, вскоре его помиловали и отпустили на все четыре стороны.

kaktuse Флаги Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Крым. 2014

Обращаясь к американскому послу на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс, Стець сказал, что они «следующие». После этого министр завершил выступление, вышел из-за трибуны и упал в обморок, не дойдя до кулис.

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Модератор форума объяснила ситуацию тем, что министр нездоров, и попросила понять этот момент: для его состояния такая реакция — «норма». Также на самочувствие министра повлияло волнение, уточнили организаторы.

Чийгоз был приговорен Верховным судом Республики Крым к восьми годам колонии общего режима за организацию беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года накануне референдума. Приговор был вынесен в сентябре 2017 года.

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В конце октября президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман помиловал Чийгоза. Вместе с ним на свободу вышел активист крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умеров.

Оба помилованных в начале декабря заявили, что собираются подать в суд на администрацию президента РФ с требованием предоставить документы о своём освобождении, чтобы официально вернуться в Крым. После освобождения Умерова и Чийгозу переправили через Турцию на Украину.

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Экстремисты, позиционирующие себя сегодня героями Украины, одними из первых «бежали получать российские паспорта», а Чийгоз просил главу Крыма Сергея Аксенова назначить его жену директором Ханского дворца.

«Когда я приехал в Бахчисарай в первые месяцы после референдума, он говорил: «Путин — мой президент!» Я не помню, чтобы кто-то из них тогда был ярым защитником прав своего народа. В основном они занимались бизнесом», — заявил в ноябре 2017 года Аксенов. Он предположил, что на Украине «борцам» за российский Крым просто предложили больше денег.

Квинтен Массейс. Ростовщик с женой (фрагмент). 1514

О реакции посла США на Украине и евродепутата на инцидент с министром пока неизвестно. Официальных комментариев не поступало. В социальных сетях пользователи активно комментируют произошедшее, напоминая, что это не первый случай конфуза.

Так, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заснул во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Пока президент Украины говорил о территориальной целостности страны, в том числе и о Крыме, Эрдоган начал зевать, а затем и вовсе закрыл глаза и заснул.

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Минутный ролик вызвал восторг у пользователей соцсетей, которые согласились с Эрдоганом в том, что президент Украины действительно утомляет своими речами про территориальную целостность и «политическую консолидацию».