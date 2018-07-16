Бывший президент США Барак Обама не смог предотвратить вмешательство иностранного государства в президентские выборы. Он также не смог предпринять ответные меры, которые дорого обошлись бы России за «вмешательство» в выборный процесс. Внешняя политика 44-го президента в отношении Москвы была последовательно неэффективной, пишет Гарретт Вентри в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Администрация Обамы предприняла печально известную попытку «перезагрузки» отношений с Россией в 2009 году. Данная политика была ошибкой, поскольку обе страны заняли противоположные точки зрения относительно Ирана, Сирии, Ливии, Крыма и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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По мнению автора статьи, попытка администрации Обамы разрядить отношения с Кремлем было проявлением слабости перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России. В 2014 году сотрудники национальной безопасности неоднократно информировали администрацию Обамы о попытках Москвы подорвать демократический процесс в США. Предыдущая администрация не могла предотвратить кибератаки. Россия не остановится только потому, что президентские выборы 2016 года остались позади. Москва только начинает работать, она продолжит наращивать свои кибератаки и проводить информационные кампании, направленные на подрыв демократических институтов США. Вопреки распространенному мнению, Россия не поддерживает какую-то определенную политическую партию. Цель заключается в том, чтобы посеять разлад в американском обществе и подорвать веру людей в государственную систему.

Kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

Президент США Дональд Трамп должен сделать то, что не удалось его предшественнику. Необходимо, чтобы любые попытки вмешательства со стороны иностранных государств были предотвращены. Также необходимо ввести тяжелое наказание для тех стран, которые все-таки предпримут такую попытку. Глава Белого дома должен решительно заявить, что эпоха слабости американской администрации осталась позади. Вашингтон должен четко дать понять, что он больше не станет игнорировать попытки подрыва демократии. Если такие попытки все же будут, они натолкнутся на санкции и потенциальное возмездие. Если России не преподать урок, то остальные противники США поймут, что кибератаки против Вашингтона окажутся безнаказанными. США не могут этого допустить.

Недавно сенат США получил доклад, в котором указано, что Москва попытается повлиять на предстоящие среднесрочные выборы в будущем. У Конгресса осталось мало времени, ему необходимо действовать прямо сейчас, чтобы обеспечить защиту демократической системы. Успешно атакующие инфраструктуру США иностранные правительства — вот чего должен бояться Вашингтон.

Наконец, президент Трамп должен одобрить и ввести в действие более суровые санкции в отношении России, которые направят четкое послание президенту России Владимиру Путину и другим иностранным лидерам. Эти санкции должны включать в себя дипломатические меры, потенциальные кибер-меры и сокрушительные экономические санкции.

Соединенным Штатам необходимо оперативно продемонстрировать, что они не потерпят будущих нападений. Если кто-либо попытается подорвать американскую демократию, он столкнется с суровым наказанием.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

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Соединенные Штаты не смогли создать стратегию сдерживания после того, как Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года. Даже после выборов Россия расширяет свою информационную кампанию против США и планирует в ближайшем будущем нанести еще один удар.

Как заявил бывший председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Роджерс, «истинное сдерживание требует политики, которая мешает противникам достичь своих целей, одновременно налагая значительные издержки на их режимы. Пока мы этого не сделали».

В отличие от своего предшественника, нынешний глава Белого дома обязан и имеет все возможности для предотвращения и оперативного реагирования на российские кибератаки. Времени осталось очень мало, нужно действовать прямо сейчас.