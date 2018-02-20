Strategist: При Трампе европейскому сообществу пора думать о безопасности

Стокгольм, , 08:45 — REGNUM В эпоху правления в США президента Дональда Трампа, нежелающего укреплять либеральный мировой порядок, лидерам стран Европы необходимо взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Только так они смогут обеспечить стабильность в регионе на фоне поворота США к Азии и напряженности от Нила до Инда, пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье для австралийского издания The Strategist.

На прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности страх и беспокойство среди официальных лиц, работающих в области европейской безопасности, были ощутимы. За три года до этого Россия «аннексировала» Крым и «начала вторжение» на Украину. В 2016 году благодаря небольшому перевесу избирателей Великобритания приняла решений выйти из Европейского союза, а в США был избран президент, критически относящийся к НАТО и открыто восхищавшийся президентом России Владимиром Путиным.

И все же до сих пор Западу удавалось выстоять в эпоху президента США Дональда Трампа. И несмотря на продолжающиеся сложности в связи с Brexit и преградами, с которыми сталкиваются лидеры ФРГ в формировании нового правительства, ЕС, похоже, выдержал: экономика большинства государств-членов показывает положительную динамику, тогда как новую жизнь в европейскую идею вдыхает администрация президента Франции Эммануэля Макрона.

Хотя администрация Трампа и не перестала посылать неоднозначные сигналы о своей готовности выполнять взятые на себе обязательства, Вашингтон тем не менее выполнил обещание бывшего президента Барака Обамы по укреплению военной позиций НАТО в странах Прибалтики и Польше. И в преддверии саммита НАТО, который состоится летом этого года, Белый дом указал на то, что для обеспечения территориальной целостности стран — членов НАТО в Прибалтике и Скандинавии будет сделано еще больше.

Опасения того, что может быть попытка заключить новый договор с Кремлем в стиле Ялтинских соглашений, в рамках которого восточноевропейские страны были бы оставлены на произвол судьбы, почти полностью не оправдались. Теперь если о чем и выражают беспокойство, так это о крайне напряженных отношениях между США и Россией, которые по своей едкости доходят до иррационализма.

Между тем Россия, считает автор, стремится вывести свои вооруженные силы из трудноразрешимой ситуации в Сирии, где она до сих пор правильно использовала свои карты. То же самое нельзя сказать об Украине, где Кремль узнал, что «вторжения» не лучший способ найти себе друзей. Вызвав жгучую к себе неприязнь в этой стране, Россия потерпела геополитическое поражение исторических масштабов. Рано или поздно, уверен Бильдт, который в прошлом занимал пост главы МИД Швеции, Россия захочет сократить свои издержки и выйти из Восточной Украины.

Так, уже высказывается идея о направлении ограниченной миротворческой миссии ООН на восток Украины. И хотя пока Россия не выразила готовности уступить контроль над украинско-российской границей и не добилась прогресса в переговорах с США, в Кремле, безусловно, понимают, что ситуация не может вечно пребывать в нынешнем положении.

Означает ли это, что опасения, высказываемые на прошлогодней конференции, исчезли? Отнюдь нет. Стратегические потрясения последних лет оказали глубокое и длительное воздействие на страны Европы, которые оказались в незнакомой для себя ситуации. Десять лет назад лидеры ЕС уверенно говорили о проецировании стабильности за рубежом. Сегодня их приоритетом является предотвращение распространения нестабильности внутри самого ЕС.

В то же время многие начинают все отчетливей понимать, что хотя США по-прежнему и являются основным гарантом европейской безопасности, так может быть не всегда. Даже если риторика, сопровождающая предложения о создании оборонного союза ЕС, и сильно раздута, лидеры блока правы в необходимости сосредоточиться на вопросах обороны и безопасности в большей степени, чем это было в прошлом. Независимо от того, принимаются ли эти меры в рамках «защитно-промышленной политики» или как-то иначе, ЕС должен развивать свой потенциал мобилизации совместных ответов на будущие угрозы жесткой силы.

В этом есть смысл, даже если в Кремле, как отмечает автор, и пожалеют о своих действиях в 2014 году, которые привели к развертыванию вооруженных сил Запада на границах России. В конце концов, Москва по-прежнему удерживает Крым, где уже на протяжении долгого времени располагает ключевыми военными базами. Помимо России, ЕС окружен постоянными конфликтами: напряженность возрастет от Инда до Нила и по всей Северной Африке, и любые потрясения там будут иметь непосредственное влияние на европейскую безопасность. Как хорошо известно жителям европейского сообщества, в Средиземном море построить стену невозможно.

Более того, беспокоит и то, что администрация Трампа почти ничего не говорит о сохранении послевоенного либерального международного порядка. Вместо этого Вашингтон рассматривает мир как стратегическое соревнование с нулевой суммой, в котором США должны преследовать исключительно свои интересы. К сожалению, в мире, где нет общих институтов сдерживания суверенных государств от эскалации конфликтов друг с другом, значительно возрастает риск полномасштабной войны.

Безусловно, США заявляют, что во все большей степени привержены европейской безопасности, однако если учесть растущую военную мощь Китая и стратегическое значение Азиатско-Тихоокеанского региона, у США нет иного выбора, кроме как повернуть на Восток. На самом деле, несмотря на все жалобы Трампа на то, что США делают огромный вклад в НАТО, США уже направляют большую часть своих военных расходов в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Таким образом, хотя непосредственные опасения 2017 года не оправдались и некоторое чувство нормальности было восстановлено, лидеры европейского сообщества больше не могут не брать на себя ответственность за собственную безопасность. Даже тогда, когда на посту главы США уже давно будет не Трамп, мягкой силы европейского сообщества будет недостаточно для защиты в мире конфликтов с применением жесткой силы.