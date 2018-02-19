Расследование специального прокурора Роберта Мюллера еще далеко от завершения. Несмотря на это, в пятницу, 16 февраля, было объявлено, что федеральное Большое жюри подтвердило обоснованность обвинений против 13 граждан России и трех компаний во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года. Данные обвинения имеют большое значение как на уровне страны, так и на международном уровне. Мюллер все еще должен представить доказательства, однако обвинительное заключение само по себе отражает масштабное расследование, пишет Джон Болтон в статье для американского издания The Hill.

Government.ru Кибербезопастность

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Обвинительное заключение имеет большое значение для президента США Дональда Трампа, который с начала своего президентского срока подвергся обвинениям СМИ и необоснованным спекуляциям о связях его предвыборной команды с Москвой. Обвинительное заключение Мюллера не содержит утверждений о том, что Трамп знал или был вовлечен в поддержку деятельности России. Сенатор Рой Блант ранее уже сопоставил расходы России на распространения контента в социальных сетях с расходами Трампа и кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Известно, что Россия потратила $100 тыс. на информационную кампанию в социальных сетях, это всего 0,005% от общего объема затрат Клинтон и Трампа на предвыборную информационную кампанию в социальных сетях, которая составила $81 млн. Вице-президент Facebook по рекламе Роб Голдман написал в Твиттере, что Москва потратила большую часть средств уже после президентских выборов.

Facebook Marketing Partners Роб Голдман

Самый разумный вывод, который можно сделать на основе имеющейся в настоящий момент публичной информации, — это то, что Россия не собиралась использовать преимущества или недостатки какого-либо конкретного кандидата и не поддерживала какого-то определенного кандидата. Вместо этого Москва стремилась посеять раздор и недоверие среди граждан США, подорвав конституционные процессы и веру в честность выборов.

Обвинительное заключение Мюллера также разрушило надежды противников главы Белого дома о запуске процедуры импичмента. На сегодняшний день нет никаких свидетельств о сговоре, явном или предположительном. Также нельзя с уверенностью сказать, что Россия была за Трампа. То, что произошло во время президентских выборов 2016 года, было не просто «информационной войной», как гласит обвинительное заключение, а войной против самой американской идеи.

Глобальные устремления президента России Владимира Путина не соответствуют интересам США, и чем раньше он поймет, что Вашингтон знает об этом, тем лучше. Однако одних обвинений против российских граждан, равно как и экономических санкций, недостаточно для того, чтобы выразить неудовольствие США относительно действий Москвы. Вашингтону необходимо создать структурное сдерживание в киберпространстве, так же как это было сделано с ядерным оружием, для предотвращения будущих нападений, угрожающих американским интересам.

Freedesignfile.com Кибервойны

Один из способов сделать это — провести ответную киберкампанию против России. Эти усилия не должны быть пропорциональны тому, что испытали США. Киберкампания должна быть явно непропорциональной. Урок, который следует выучить России, заключается в том, что ответный ущерб от будущих кибератак против Соединенных Штатов будет настолько масштабным, что Москве придется просто забыть о своих планах ведения кибервойны.

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В Восточной и Центральной Европе Белому дому необходимо активизировать свои усилия по укреплению НАТО, убедив всех его членов в необходимости соблюдения минимального уровня оборонных отчислений. В минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали заявления о «нарушениях международного порядка». Однако пусть лучше Путин услышит вместо этих заявлений гул натовских танков, участвующих в совместных полевых учениях с украинскими военными.

Аналогичный ответ оправдан и на Ближнем Востоке, где Белый дом уже закладывает основу для более решительных ответов на российские действия. Случается, что происходят неожиданные события, которые предоставляют дополнительные возможности. В этом случае нужно успеть ухватиться за эти возможности, пока они не исчезли. К одному из таких неожиданных событий можно отнести и обвинительное заключение в отношении «российского вмешательства».