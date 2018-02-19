National Interest: Россия получит новые военные базы на Ближнем Востоке?

Александр Белов, , 23:40 — REGNUM

Получив военно-морские и авиационные базы в Сирийской Арабской Республике, Россия теперь может переключить свое внимание на Ливанскую Республику, пишет Майкл Пек в статье для The National Interest.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны России заключить соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном. Москва хочет, чтобы ливанское правительство открыло порты для заходов российских военных кораблей и предоставило свои аэропорты для посадки боевых самолетов РФ, согласно российскому информационному порталу Sputnik News. Соглашение должно охватывать широкий спектр мероприятий, включая совместные учения, сотрудничество в борьбе с терроризмом и направление российских военных консультантов для подготовки ливанских вооруженных сил.

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Интересен тот факт, что упоминание о российских планах в отношении Ливана были опубликованы только в арабоязычной версии сайта Sputnik News, не было каких-либо упоминаний в англоязычных информационных порталах РФ. Основные арабские СМИ, такие как катарский телеканал Al Jazeera или ливанская газета The Daily Star, также промолчали о стремлении России заключить военное соглашение с Ливаном. Однако в проиранских новостных сайтах, таких как al-Manar и al-Mayadeen, который, как считается, сотрудничает с «Хезболлой», присутствовали публикации о возможном сотрудничестве между Москвой и Бейрутом.

Что происходит? Возможное российско-ливанское военное соглашение примечательно тем, что, в отличие от соседней Сирии, Ливан и его военные ориентированы преимущественно на Запад. Ливанские вооруженные силы располагают некоторыми образцами российской военной техники, включая танки и огнестрельное оружие. Тем не менее, в 2008 году оборонное ведомство Ливана отказалось от приобретения 10 истребителей МиГ-29. Большая часть военной техники, состоящей на вооружении Ливана, американского или западноевропейского производства. Сюда относятся танки M60 и M48, бронетранспортеры M113 и американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) BGM-71 TOW. Согласно данным американской организации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, с 2008 года администрация бывшего президента США Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа направила в Ливан более $357 млн в рамках военной помощи. Например, США поставили в Ливан боевые машины пехоты M2 Bradley. В рамках предстоящей сделки Вашингтон направит в Бейрут шесть боевых вертолетов MD-530G для поддержки вооруженных сил Ливана во время операций против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вашингтон продолжает оказывать военную помощь, несмотря на опасения в том, что вооруженные силы Ливана превратились в структуру, подконтрольную проиранскому движению «Хезболла», которое входит в ливанское правительство. Если опасения Вашингтона оправдаются, это будет означать, что Белый дом оказывал военную поддержку своим врагам.

Более важным является следующий вопрос: превратится ли Бейрут, наподобие Дамаска, в еще одного союзника Москвы? В настоящее время правительство президента САР Башара Асада предоставило военные базы для российских войск, разрешив военным кораблям РФ с атомными силовыми установками заходить в Тартус.

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По словам эксперта Центра стратегических и международных исследований Ольги Оликер, предполагаемое соглашение между Москвой и Бейрутом предусматривает лишь взаимный заход кораблей в порт, а не создание базы для российских кораблей. Оликер считает, что возможное соглашение с Ливаном не имеет ничего общего с соглашением о статусе вооруженных сил, подписанным между Сирией и Россией.

Какие преимущества получит Бейрут от данного соглашения? По мнению исследователя из Фонда защиты демократии (FDD) Тони Бадрана, Ливан хочет заполучить «защитный зонтик» от Израиля. В перспективе Бейрут также мог бы использовать угрозы о заключении военного соглашения с Москвой, чтобы оказать давление на Вашингтон для получения большего объема военной помощи. По словам Бадрана, Вашингтону не следует ввязываться в противостояние с Россией из-за Ливана.

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