



Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Политика не помеха?

Компания Lietuvos geležinkeliai («Литовское железные дороги») заключила долгосрочный контракт с одним из крупнейших белорусских предприятий по изготовлению азотных удобрений «Гродно-Азот».

"Этот долгосрочный контакт — результат успешного сотрудничества предприятий в последние годы. Достигнутое соглашение особенно выгодно компании Lietuvos geležinkeliai, потому что оно позволяет компании обеспечить гарантированный объем перевозимых грузов и стремиться к более эффективному использованию ресурсов компании и планированию на более длительный срок», — говорит глава дирекции перевозки грузов компании Lietuvos geležinkeliai Эгидиюс Лзаускас.

«Гродно-Азот» каждый год в Клайпедский порт отравляет около 0,5 млн тонн азотных удобрений. Планируется, что после подписания договора будет гарантирован стабильный поток грузов, который имеет большое значение как для Lietuvos geležinkeliai, так и для грузовых компаний Клайпедского порта, а долгосрочные фиксированные условия транспортировки позволят белорусским партнерам каждый год увеличить на 10—15% количество азотных удобрений, экспортируемых через Клайпедский порт.

Algirdas Клайпеда. Порт

Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС. Станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии. Также активно идет работа по пропаганде против БелАЭС в третьих странах.

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Рост на Каспии с нуля

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за январь 2018 года вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 426 тысяч тонн, согласно данным Ассоциации морских торговых портов.

За данный период объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3% до 240 тысяч тонн, наливных — на 157,7% до 185 тысяч тонн млн тонн. Грузооборот порта Махачкала вырос на 237,6% до 237 тысяч тонн, также положительную динамику продемонстрировал порт Оля — 63,9% до 30 тысяч тонн. Отрицательный показатель зафиксирован в Астрахани — падение объёмов составило 22,3%.

Динамика изменилась с начала 2018 года. Такие показатели во многом связаны с низкой базой 2017 года, особенно это касается порта Махачкала, где грузооборот вырос фактически с нуля. Грузы, которые прежде ушли в порты Азербайджана, возвращаются в Россию. Однако не ясно, является ли это временным скачком или же это станет установившейся тенденцией. Вероятно, на это смогут повлиять и меры федеральной поддержки, а также изменения в аппарате республики Дагестан.

NASA Каспийское море

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь 2018 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 27,9 млн т (+11,0%), наливных грузов — 34,0 млн т (-3,8%). Напомним, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев проводит в республике масштабные проверки деятельности всех органов государственной власти.

По его просьбе в Дагестан был направлен представительный десант из 38 прокуроров и 40 представителей других правоохранительных структур и контролирующих органов. Первые громкие аресты были произведены в конце января. Были задержаны, а затем арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

5 февраля в Дагестане задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье мошенничество. Суд принял решение об их аресте на два месяца.

Коридор «Приморье»

Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» могут заработать в полной мере до 2025 года, и реализация этих проектов включена в разрабатываемую стратегию развития региона. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщается на сайте администрации Приморского края.

По словам Тарасенко, концепция развития самих транспортных коридоров на данный момент находится в стадии обсуждения. Он также отметил, что важно учитывать и интересы Приморского края, и возможных инвесторов из Китая, а также долгосрочные планы развития экономики региона. Свою заинтересованность уже проявили ряд китайских компаний: China Communications Construction Company, China Railway Group Limited, «Гуанда» и другие.

Согласно прогнозам, с 2030 года «Приморье-1» и «Приморье-2» обеспечат прирост ВВП России в размере 29 миллиардов рублей в год и ежегодное увеличение налогов и сборов на 5,7 миллиардов рублей.

Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — «единое окно» при пересечении госграницы грузами и реализация принципа «зеленого коридора» для участников внешнеэкономической деятельности.

minvostokrazvitia.ru Свободный порт Владивосток

На правительственном уровне неоднократно отмечали, что международные транспортные коридоры — ещё один инструмент в линейке механизмов ускоренного развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, VXII Российский инвестиционный форум официально стартовал в Сочи Краснодарского края 15 февраля. Его работа продлится и сегодня, 16 февраля. На полях значимого экономического мероприятия калужская область рассчитывает заключить инвестиционных соглашений на 1,3 млрд рублей.

Иран-Армения: в плюсе окажется Россия?

Иран готов к началу строительства железной дороги до Армении. Об этом сообщил посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади. Однако дипломат отметил, что первый шаг должен быть сделан Арменией.

«У нас хорошие отношения с Арменией, мы готовы к запуску железной дороги. Армянская сторона должна предоставить инвестора. Вы идете навстречу, мы делаем следующий шаг», — заявил Саджади.

Как рассказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, железная дорога из Ирана позволит снизить региональную изоляцию Армении. Это особенно актуально в ситуации, когда две границы государства фактически закрыты: с одной стороны Азербайджаном, с другой — Турцией. По словам эксперта, это стало бы прецедентом, к которому можно было бы апеллировать в случае возникновения каких-либо сложностей по поводу транспортного коридора, в том числе Грузии.

«Если этот проект будет развиваться успешно, это станет важным толчком, чтобы Россия начала более активно обсуждать с Грузией вопросы об открытии транспортных коридоров. Это позволило бы им выстраивать отношения поверх имеющихся разногласий по Абхазии и Южной Осетии», — заявил Маркедонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран — Армения. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд долларов, протяженность составит 300 километров, в ее инфраструктуру будут включены 64 моста общей длиной 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году, объем грузоперевозок составит 25 миллионов тонн в год.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

Проект железной дороги был разработан Международной компанией строительства и коммуникаций Китая (CCCC International). Интерес к проекту проявляют китайские банки, которые выразили готовность профинансировать 60% программы.

В январе 2018 года Армения заявила, что откладывает планы строительства железной дороги в направлении Ирана, считая, что в нынешней экономической ситуации могут возникнуть проблемы с загрузкой магистрали.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что «за 10 месяцев 2017 года товарооборот, без учета энергетики, составил 62,5 млн долл. Это мизерная сумма. Мы обратимся к вопросу строительства железной дороги, как только активизируем рынок и поймем, что как транзитная страна мы можем двигаться вперед».

Отметим, что переговоры о строительстве железной дороги из Армении в Иран ведутся несколько лет. В январе 2013 года Минтранс Армении объявил о начале реализации двух проектов — «Южная железная дорога» и «Южная скоростная дорога» (автомобильная) в направлении Ирана общей стоимостью 3 млрд долл. Оба должны стать частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который, согласно прогнозам, будет играть ключевую роль в улучшении транспортного сообщения в регионе и станет кратчайшим маршрутом перевозок между портами Черного моря и Персидского залива.

Rail Baltica: принцип или деньги

Разногласия между Литвой, Латвией и Эстонией по осуществлению проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica могут привести к тому, что он не получит дальнейшего финансирования ЕС. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по транспорту Виолета Булц, сообщило ТАСС.

Отсутствие финансирования

«Подтверждения ожидает финансирование в размере 120 млн евро. Подтверждения не будет, если вам не удастся договориться, как администрировать эти средства. Если надо, запритесь и не выходите, пока не достигнете договоренности», — сказала еврокомиссар.

Странами Прибалтики для реализации проекта Rail Baltica учреждено совместное предприятие RB Rail. В начале февраля 2018 года Литва и Эстония выразили недоверие председателю правления компании Байбе Рубесе.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского Союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.