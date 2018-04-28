Байкал не зря называют жемчужиной Сибири. Это уникальное озеро, расположенное на территории Бурятии и Иркутской области, является самым глубоким в мире (максимальная глубина — 1637 м).

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Его длина — 636 км, наибольшая ширина 79,5 км. Площадь водного зеркала также впечатляет — 31 500 км2.

Байкал уникален ещё и тем, что, по данным учёных, является древнейшим озером мира, появившимся около 25−30 млн лет назад. В нём сосредоточено 20% мировых запасов поверхностных пресных вод (23 тыс. км3). В Байкале зарегистрировано более 2,5 тыс. видов и подвидов животных, а также 1 тыс. видов, подвидов и форм водных растений. На Байкале обитает байкальская нерпа — это единственный в мире вид тюленя, который живёт в пресной воде. Водится в озере известная на весь мир рыба — омуль.

Dr. Günter Pinzke Байкальский омуль

Именно Байкал влечёт в Сибирь огромное количество туристов не только из России, но и из-за рубежа. Байкал называют озером-морем, «святым морем». А самый крупный остров на Байкале — Ольхон — по сей день считается центром шаманизма.

В 1996 году озеро включили в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Само собой, к такому уникальному озеру приковано внимание всего мира. Но зачастую это внимание оборачивается огромными проблемами. Миллионы лет Байкал жил как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система, однако вмешался технический прогресс. На сегодняшний день экологи говорят о серьёзных угрозах для Байкала — уже существующих и потенциальных.

Во-первых, глубочайшее озеро мира в настоящее время переживает маловодный период. По данным Росгидромета, приток воды в озеро в летние месяцы 2017 года был близок к наименьшему за период 1960—2017 годов.

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Бесчинствуют на Байкале браконьеры, нанося озеру огромный урон. Их добычей является омуль, промышленный лов которого запрещён с 2017 года. Любительское рыболовство также попало под серьёзные ограничения. Отдельная тема — убийство байкальских нерп, которое печально известно своей жестокостью.

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Популярность Байкала среди туристов оборачивается для озера горами мусора. Многочисленные турбазы, в том числе возводимые гражданами иностранных государств, облепили Байкала, как мухи.

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Проблема, требующая отдельного внимания, — загрязняющие Байкал стоки, в том числе поступающие в озеро через реку Селенгу, а также сброс подсланевых вод с судов.

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Стоит отметить, что благополучие и безопасность Байкала зависят не только от России. 2017 год в Бурятии и Иркутской области прошёл под флагом борьбы против возможного строительства ГЭС Монголии на Селенге. Монголия хочет построить ГЭС в бассейне этой реки, чтобы обрести энергетическую независимость. Однако сибирские экологи и местное население сходятся во мнении, что это приведёт к катастрофе на озере Байкал, которое и без того в настоящее время испытывает маловодный период.

Zverkov Река Селенга

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Бурятские экологи убеждены, что должна быть пересмотрена система работы ГЭС в целом. Приоритетом работы ГЭС должно стать сохранение биоразнообразия озера Байкал, а не выработка электроэнергии, как это происходит сейчас.

Исходя из обозначенных выше моментов, вывод напрашивается сам по себе. Увы, главным врагом Байкала является… человек. А главной проблемой — сомнительные управленческие решения, принимаемые в том числе на уровне федеральных властей. Мнения местных жителей при этом никто не спрашивает…

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Итак, целью создания проекта ИА REGNUM «Байкал — великий и уязвимый» является именно обнародование информации о решениях, принимаемых в отношении этого уникального озера, об угрозах и предлагаемых способах борьбы с ними. Жители России имеют право знать, что происходит с великим Байкалом, порой даже без их ведома.