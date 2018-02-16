Форум прошел на площадке ВДНХ с 13 по 15 февраля и был организован Агентством стратегических инициатив.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Андрей Белоусов

Так кто же такие наставники?

ИА REGNUM представляет мнения участников форума.

В работе форума приняли участие представители государственной власти, коммерческих структур и общественных организаций.

Вопрос о том, кого можно считать и признать наставниками, на сегодняшний день является очень актуальным, считает помощник президента России Андрей Белоусов.

«Это очень правильный и своевременный разговор, но я хочу начать с некоего парадокса. Правильно было сказано, что доступность знаний становится все больше и больше. В интернете можно найти все что угодно — от того, как самому сделать атомную бомбу, до того, как правильно вести себя на сцене. И, казалась бы, учителей у нас тоже много. Больше, чем врачей. И вдруг вот на этом фоне общедоступности знаний для тех, кто, конечно, хочет их получить, у нас начинает стихийно, хочу это подчеркнуть — стихийно, возрождаться движение наставничества, — рассказал Андрей Белоусов, — Если оно возрождается, значит, есть запрос. Откуда он берется?»

«Посмотрите, у нас полный зал народа, а здесь не конфеты раздают и не рассказывают, как сделать миллион за неделю. А люди пришли, и еще половина не попала в зал. Колоссальный интерес к этой теме. Так откуда это берется? Так кто же такие наставники? Это очень хороший вопрос, он и сложный, и простой, — продолжил Андрей Белоусов.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив На всероссийском форуме «Наставник-2018»

«Каждый из нас сам не совсем понимает, где заканчивается учитель, даже талантливый и очень хороший учитель, и где начинается наставник. Наставник — это человек, которому ты можешь позвонить в два часа ночи и сказать: «Знаешь, Иван Иванович, я тут не сплю, размышляю, у меня проблема. Я не могу понять чего-то в жизни». И он тебя не пошлет. Это человек, к которому ты можешь прийти не с профессиональным вопросом, как, например, к наставнику в области математики: как устроена теория множеств и как извлечь кубический корень из чего-то? А с каким-то вопросом, может быть, смежным, но жизненным вопросом. Наставники — это про жизненные вопросы. Я вообще считаю, я так думаю, что наставники — это не про знания, хотя знания, компетентностная оставляющая, безусловно, присутствует. Но наставник — это про что-то другое. Про что? Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на предыдущий — откуда в обществе берется запрос на наставничество?» — подчеркнул помощник президента России.

«Мне кажется, это ответ на основной бич нашего времени, самый настоящий СПИД, который сейчас распространяется в обществе, — это ответ на проблему одиночества, на проблему разобщенности людей, на проблему невозможности найти ответы на те вопросы, которые возникают у людей в самых разных возрастах, но особенно часто возникают в подростковом возрасте и у тех, кто вступает в самостоятельную жизнь. Казалось бы, коммуникации развиваются, сети, социальные сети, всевозможные гаджеты. И чем больше это все развивается, тем больше люди становятся одинокими. И это социология, и это просто научный факт. Так вот наставники — это люди, которые преодолевают одиночество человека. Если нужно определение наставничества, то я бы сказал, что наставник — это волонтер, который имеет дело с особым материалом, если в данном случае это слово уместно. Это волонтёр, который имеет дело с человеческими душами. Он помогает человеку раскрыть свой талант, узнать свое предназначение и идти по этому пути», — считает Андрей Белоусов.

«Наставничество — это не про знания, а про передачу ценностей, это про передачу жизненного опыта, это про передачу отношения к жизни. У меня были наставники, как у любого человека, которому повезло в жизни. Они ушли из жизни, и я не буду называть фамилии. Но до сих пор, сталкиваясь с какой-то проблемой, я стараюсь спроецировать на нее отношение тех людей, которое было бы, к этой ситуации и этой проблеме. Как бы они себя повели в этой ситуации», — рассказал помощник президента России.

«Наиболее близкое понятие к наставнику — это понятие «духовник» в религиозной традиции. Но поскольку в религиозной традиции у нас находится всего несколько процентов населения, это понятие большинству непонятно и неизвестно. Но в обычной, светской жизни наставник — это продолжение понятия «духовник». Отсюда возникает и следующий вопрос — какими качествами должен обладать человек, который может быть наставником или взять на себя роль наставника? С моей точки зрения, этот человек должен обладать особым талантом, это должен быть целостный человек, который сохранил и пронес целостность жизни, человек, обладающий особым талантом передавать эту целостность и это свое отношение к жизни тем людям, которые находятся с ним рядом. Это очень редкое качество, и именно поэтому я всячески поддержал проект Агентства стратегических инициатив. Те люди, которые обладают этими качествами, это даже не золотой фонд, а платиновый фонд нашей страны, это люди, которых мы должны просто носить на руках и стараться, чтобы они по возможности порождали себе подобных, со своим отношением к жизни, со своим отношением к самим себе, со своим отношением к людям, среди которых они живут. И когда мы говорим о том, чтобы создать систему поддержки наставничества, то мы в первую очередь говорим о том, чтобы эти люди могли чувствовать себя комфортно», — продолжил Андрей Белоусов.

«В моем понимании настоящий наставник — это губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Я смотрю, как он работает со своей администрацией. Он работает с ними, как отец работает с детьми, как тренер со своими подопечными. Это настоящий наставник. Я смотрю, как работает министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова со своими подопечными. Я смотрю, как работает Марина Ракова, которая сделала уникальный проект «Кванториум» — на самом деле, это уникальный эксперимент по культивированию наставничества в дополнительном образовании. Это не просто про дополнительные образовательные практики. Это — особый стиль, особый смысл и особая форма выращивания людей, которые работают с детьми. «Кванториум» — это фабрика наставничества», — подытожил свое выступление Андрей Белоусов.

«Развитие института наставничества в нашей стране — это прямое поручение президента России Владимира Путина. Он не раз говорил о том, что каждый человек талантлив, а задача государства, задача общества заключается в том, чтобы помочь человеку как можно раньше раскрыть свой талант, создать условия, чтобы этот талант был реализован на благо всей страны и всего общества. И здесь очень важны программы образования, универсальные программы, которые позволяют развиваться всем людям», — рассказал участникам форума первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив Сергей Кириенко вручает Гран-при победителю конкурса

«В наставничестве работают практики передачи навыков от человека к человеку. Какие бы ни появлялись новые уникальные компьютерные программы, какие бы новые возможности ни открывала перед нами работа с большими знаниями, но навыки, знания и особенно ценности передаются только от человека к человеку», — подчеркнул Сергей Кириенко.

«Наставничество невозможно просто в силу должностных обязанностей, оно никогда невозможно по приказу или за материальное поощрение, потому что это нечто большее. Это то, что в семье делают родители по отношению к своим детям. Но особенное уважение вызывают люди, которые бережно передают свои навыки и знания посторонним для них людям. Президент РФ встречался с победителями конкурса «Лидеры России», и речь на встрече шла, помимо прочего, и о том, что способность быть лидером заключается в том числе и в том, чтобы уметь брать на себя ответственность не только за себя и за собственной развитие. Она заключается в способности брать на себя ответственность за других. Наша задача — возродить уникальную систему наставничества, которая была сформирована нашими предшественниками в советские годы. Ключевое качество наставника — это бескорыстие. Это стремление передать все, что ты знаешь, и если тот, кого ты учишь, становится лучше тебя, то это невероятное чувство гордости. Гордости большей, чем за самого себя. Потому что это сложнее», — завершил свое выступление перед участниками форума Сергей Кириенко.

«Первый всероссийский форум наставников сегодня имеет большое значение. Его можно считать отправной точкой создания движения наставников новой формации, — считает заместитель министра образования и науки Татарии Лариса Сулима.

«Много было сказано о важности возрождения традиций наставничества, существовавших в советский период: в образовании, на производстве, на предприятиях. Многие помнят своих великих учителей, которые оказывали на нас какое-либо влияние. Сегодня не менее важно наставничество в отношении молодежи. И не всегда наставниками должны выступать люди зрелого возраста. Это могут быть молодые — молодым, дети — детям. Важно развивать в наших детях умение работать в команде, проектное мышление. Помимо этого, форум полезен для информирования о лучших наставнических практиках, которые вдохновляют на собственные проекты. Например, обязательно будем развивать у себя в Казани наставническое движение с привлечением молодежных общественных организаций, студентов востребованных и интересных детям специальностей, чтобы усилить в школах профориентацию», — рассказала Лариса Сулима.

«Для Республики Татарстан имеет большое значение наставничество в образовании и кружковом движении. Сегодня наши дети работают в проектных группах, они уже разрабатывают проекты, которые интересны работодателям. Мы отмечаем существующий в кружковом движении тренд, что в первую очередь требуется воспитывать инженеров, ребят со стратегическом мышлением, умеющих работать в команде, тех, которые будут практикоориентированными и интересными работодателям. Мы формируем связку: детское объединение, высшее учебное заведение и, как высшая точка, производственная практика, предприятие», — подчеркнула Лариса Сулима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работа форума «Наставник», прошедшего с 13 по 15 февраля на ВДНХ, была направлена на развитие профессиональной среды наставничества.

Форум объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений.

В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах России.

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