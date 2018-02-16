На протяжении многих лет все более возрастающая роль президента США по отношению к конгрессу вызывала опасения. Такое положение вещей привело к страшным последствиям после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Политика Трампа в отношении Ирана, Северной Кореи и многих других государств подрывает национальные интересы США и в конечном итоге может привести к катастрофе. В качестве еще одного примера ошибочной политики можно привести нынешнюю стратегию действий Вашингтона в отношении урегулирования израильско-палестинского конфликта, пишет Луис Крисберг в статье для американского издания The Hill.

Дональд Трамп

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В декабре 2017 года президент Трамп начал принуждать администрацию Палестины к принятию «мирных» условий, продиктованных нынешним израильским правительством. Эта стратегия, вероятно, будет иметь негативные последствия как для граждан Израиля, так и для жителей Палестины. Но, одновременно с этим с негативными последствиями такой стратегии могут столкнуться сами США.

White House Дональд Трамп

Администрация Трампа сделала весьма неоднозначный шаг, когда было объявлено о намерении Вашингтона переместить посольство США в Иерусалим. Затем Белый дом попытался немного смягчить свою позицию, заявив, что окончательные границы Израиля должны быть определены в ходе израильско-палестинских переговоров.

Кроме того, Трамп и вице-президент США Майк Пенс ясно дали понять, что посольство будет перенесено в кратчайший срок. Также Трамп заявил о крупном сокращении финансовой поддержки программы ООН, предназначенной для оказания помощи палестинским беженцам. В Белом доме также рассматривают вопрос о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Очевидно, Трамп пытается навязать палестинцам одностороннее урегулирование.

Этот подход не включает в себя всестороннее рассмотрение реальных целей США. Складывается впечатление, что Трамп делает уступки некоторым людям из его окружения. Более того, как и в других случаях, Трамп, похоже, преследует одну цель: делать все вопреки действиям бывшего президента США Барака Обамы.

Негативные последствия такой политики для США уже дают о себе знать, они будут проявляться тем сильнее, чем дольше Трамп будет продвигать одностороннюю политику. Он принял решение, которое было осуждено почти всеми правительствами мира, о чем свидетельствует массовое голосование против решения Трампа в Совбезе ООН. Односторонняя политика наносит ущерб американскому авторитету и влиянию во всем мире, что увеличивает угрозу совершения террористических нападений на граждан США. Действительно, организации, которые хотят ограничить или противодействовать военному присутствию США на Ближнем Востоке, получили дополнительные аргументы для вербовки исламистских фанатиков.

White House Дональд Трамп во время визита в Израиль

Проблемы также могут возникнуть в области безопасности и других сферах сотрудничества между Израилем и Палестиной. Стремление Трампа навязать урегулирование в одностороннем порядке лишь подрывает такое сотрудничество.

Для противодействия опасной внешней политике Трампа потребуется более широкое участие общественности. Сопротивление действиям американской администрации было в определенной степени сильным и эффективным, когда граждане США выражали свое несогласие с внутренней политикой Белого дома. Существует множество организаций, которые выступают за разработку более эффективной политики Вашингтона в отношении северокорейского кризиса, ядерной сделки с Ираном или израильско-палестинского урегулирования. Существуют также организации, выступающие за менее воинственную внешнюю политику и более осторожную политику в ядерной сфере.

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Необходимо создать широкую коалицию таких организаций. Близорукая воинственность Трампа может послужить стимулом для мобилизации разных общественных групп. Необходимо широкое участие общества, которое может отнестись скептически к эффективности внешней политики, основанной на угрозах и насилии, и высоко оценить роль убеждений и взаимного уважения на внешнеполитической арене. Следует проводить широкие кампании по восстановлению более влиятельной роли конгресса в международных делах. Американская общественность должна призвать законодателей действовать в соответствии с их обязанностями и попытаться исправить нынешнюю ошибочную политику. Конгрессу следует изучить альтернативные стратегии, направление на содействие миру.