В новых стратегиях Вашингтона в сфере национальной безопасности и обороны указано, что внимание США должно быть сосредоточено на конкуренции с мировыми державами, такими как Китай и Россия, которые стремятся «изменить сложившийся международный порядок в свою пользу». Текст новой оборонной стратегии гласит, что Москва и Пекин хотят «сформировать мир, соответствующий их авторитарным моделям», пишут Ричард Фонтейн и Даниэль Твининг в статье для The Foreigh Policy.

U.S. Air Force Флаг США

В новой оборонной стратегии США говорится, что Вашингтон утратил конкурентные преимущества во всех военных областях, поскольку мировые державы продолжают вкладывать крупные инвестиции в укрепление вооруженных сил. Однако ответ США на данный вызов должен выходить за рамки создания более эффективных вооруженных сил. Вашингтону необходимо удвоить поддержку демократии во всем мире.

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Причины очевидны. Сильные друзья и союзники США лишь укрепляют позиции Вашингтона. Существующие и потенциальные партнеры должны сделать стратегический выбор без принуждения со стороны Китая и России. Эти партнеры должны уметь оказывать сопротивление внешним попыткам, направленным на разрушение политической системы, поощрение коррупции, дезинформацию, подрыв выборного процесса и верховенства закона. Внутренне расколотые страны не способны на эффективное сопротивление, следовательно, они превратятся в менее надежных партнеров в сфере безопасности.

Сегодня опасность для суверенитета и безопасности многих стран исходит не от Соединенных Штатов, а от внешнего влияния иностранных государств, направленного на подрыв демократических институтов для получения стратегических преимуществ.

Кремль

Россия рассматривает западные демократии как угрозу для своей безопасности. Какие действия предпримет Москва? Она попытается ослабить в западных странах демократические институты с помощью вмешательства в выборы, пропаганды и других форм подрывной деятельности, которые в конечном итоге настраивают граждан той или иной страны друг против друга. Россия не может бросить НАТО открытый вызов, однако ей удалось посеять раздор между странами — членами НАТО.

Китай также вмешивается во внутриполитические дела некоторых стран, таких как Австралия, Греция, ЮАР, Шри-Ланка и Зимбабве. Проект «Один пояс и один путь» позволяет внедрять коррумпированные и непрозрачные сделки во многие страны мира, что позволяет оказывать влияние на эти страны. Поддержка авторитарных африканских политических лидеров со стороны Пекина породила обвинения в новом колониализме. Китай поддерживает ограничение свободы слова в странах, с которыми имеет тесные экономические связи.

То, как страны управляются, сказывается на их мощи и геополитических ориентирах. Это особенно важно в эпоху, когда соперники США стремятся ослабить дружественные Вашингтону нации и разрушить партнерские отношения между ними и Белым домом. Активная поддержка лучшего государственного управления снижает восприимчивость этих стран к стороннему вмешательству.

Пекин

Сильные демократические страны гораздо менее склонны к сотрудничеству с Китаем или Россией, чем государства с однопартийной системой. Сила демократических государств в значительной степени зависит от устойчивости их политических институтов. Эта устойчивость подрывает эффективность вмешательства со стороны России или Китая.

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Согласно данным Freedom House, произошло снижение уровня свободы во всем мире. Для Вашингтона настало время возобновить поддержку демократии за рубежом. Для этого необходимо активно стимулировать рост либеральных институтов и обеспечить их защиту от враждебных нападок.

Нужно, чтобы поддержка вооруженных сил США и зарубежных демократических институтов работала в тандеме, тогда у Вашингтона появится преимущество, которого нет у его противников. Чем меньше в мире демократии, тем слабее влияние США и сильнее позиции ревизионистских автократий. Ослабление демократии представляет угрозу не только для американских ценностей, но и для безопасности американского народа.