The Hill: Дальнейшая судьба Ближнего Востока оказалась в руках Израиля?

Александр Белов, , 22:31 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху благополучно пережил арабскую весну, подъем и падение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако ближневосточные государства внимательно следят за коррупционным скандалом, который может положить конец политической карьере Нетаньяху и иметь большие последствия для всего региона, пишет Сет Дж. Францман в статье для американского издания The Hill.

Нетаньяху пришел к власти в 2009 году, за два года до начала арабской весны, в результате которой ряд арабских лидеров лишились власти. К лету 2011 года бывший президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку, президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али был вынужден покинуть страну под давлением массовых демонстраций, ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит радикалами. Пока регион постепенно погружался в хаос, Израиль оставался одним из немногих стабильных ближневосточных государств.

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В тот период окрепла циничная точка зрения Нетаньяху, согласно которой Израиль столкнулся с многочисленными угрозами со стороны джихадистов и Тегерана. Время показало, что точка зрения премьер-министра Израиля оказалась верной. По мере продолжения президентского срока Нетаньяху, свои позиции потеряли еще несколько арабских лидеров: бывший президент Йемена Али Абдулла Салех был убит, в 2015 году умер король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани отказался от власти в пользу своего сына.

Нетаньяху и представители его окружения часто намекали на растущие связи Израиля в регионе. Израиль позиционировал себя не только как остров стабильности в регионе, но и как активного противника иранской экспансии. Когда бывший президент США Барак Обама заключил с Ираном ядерную сделку, казалось, что Израиль — это единственная региональная держава, выступающая против послаблений в отношении Ирана. Данная позиция позволила Израилю выстроить неофициальные связи с Египтом и Саудовской Аравией, которые стали воспринимать Израиль, как своего союзника.

Еще несколько лет назад для Израиля казалось «невозможным» выстраивание каких-либо отношений с арабскими государствами, теперь же Нетаньяху гордится расширением неофициальных связей с ближневосточными странами. На Ближнем Востоке многие терпеливо ожидали окончания президентства Обамы и искренне приветствовали избрание нового президента США Дональда Трампа. За исключением Ирана и его союзников, большинство ближневосточных стран получили союзника в Белом доме.

Если из-за коррупционного скандала Нетаньяху покинул бы свой пост прямо сейчас, это привело бы к обострению ситуации в регионе. На фоне поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и постепенного завершения гражданской войны в Сирии в регионе возникли новые угрозы. Иран расширил свое влияние. Россия — ключевой союзник Сирии — подписала соглашения о военном сотрудничестве с Ливаном и Катаром и стремится наладить поставки военного оборудования в Египет и Саудовскую Аравию. В 2017 году Москва также укрепила свои отношения с Турцией.

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В целом регион стремится к стабильности, по крайней мере, временной. Однако возможный политический кризис в Израиле может вызвать новые проблемы. Иран, возможно, захочет проверить Израиль на прочность, он уже это делает, создавая военные базы в Сирии. Представители «Хезболлы» высказали угрозы в адрес Израиля после того, как сирийские вооруженные силы сбили 10 февраля израильский истребитель F-16. Палестина угрожает выбросить США из процесса мирного урегулирования, а угрозы Вашингтона о сокращении финансирования программы ООН, предусматривающей помощь палестинским беженцам, вызвало недовольство других региональных государств.

Многие израильские эксперты характеризуют премьер-министра как параноидального микроменеджера, не способного к самостоятельному принятию решений. Однако ответная реакция Израиля, последовавшая после крушения F-16, сбитого ПВО Сирии, говорит об обратном. Если Нетаньяху в самом деле на протяжении последних лет выступал в качестве фактора, уравновешивающего регион, то все может измениться в случае его ухода.

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