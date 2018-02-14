Чувашский кадетский корпус, который появится в Чебоксарах в максимально сжатые сроки, сегодня стал не только самой главной стройкой республики, но и показателем политического управления в регионе. Проект, который стартовал как окружной, сегодня фактически обрёл федеральный статус: опыт Поволжья по развитию кадетского образования одобрил премьер Дмитрий Медведев, и он станет основой для дальнейшего развития в регионах страны. Поэтому внимание к шести окружным кадетским корпусам в Поволжье повышенное, а к Чувашии — повышенное особо: регион в очередной раз показал, что способен завалить масштабное дело. Всего за полгода стройки отставание от графика обрело колоссальные размеры — на несколько месяцев. В ситуацию в очередной раз пришлось вмешаться федеральным структурам.

Наталия Николаева ИА REGNUM Стройка замерла

Наталия Николаева ИА REGNUM Горячий цемент

Стройка, ставшая политической

13 февраля Чувашию посетил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. С момента его предыдущего, августовского визита, когда была заложена капсула под кадетский корпус, прошло полгода. И в очередной раз его молниеносный визит носил не только инспекционный, но и политический характер. За полгода строительства здесь умудрились отстать от графика аж на несколько месяцев, и замаячила перспектива долгостроя. Подозрения эти усиливало участие в проекте компании «Старко», которая ранее оказалась в центре скандала и протестных настроений горожан из-за строительства небоскрёба, изувечившего облик исторической части и набережной Чебоксар.

Довольно странно такое попустительство со стороны региональной власти, потому что подписи под проектом ставили высокие лица: четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Наталия Николаева ИА REGNUM

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Чтобы уложиться в сроки, были в срочном порядке привлечены субподрядчики, в феврале-марте строительство в целом обещают вернуть в утверждённые графики. В ходе визита Михаил Бабич откровенно предупредил, что «ни на один день не имеете права отставать». Напомним, что в августе приволжский полпред поставил точку в противостоянии власти и жителей, которые заподозрили чиновников в попытке под «крылом» кадетского корпуса вырубить на корню рощу и застроить многоквартирными домами.

«Мы очень большое значение придаем строительству Чувашского кадетского корпуса. Почему? Потому что он строится с нуля, на новой площадке, строится в очень короткие сроки, несмотря на то, что у нас на организационном этапе был ряд трудностей. Все там вопросы разрешены. Вы сегодня видели, что по большому счету мы вошли в график строительства. И первую очередь этой работы к первому сентября 2018 года мы завершим», — пояснил Михаил Бабич, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM .

Наталия Николаева ИА REGNUM Стройка шла, несмотря на визит высоких гостей

Особое внимание к кадетским корпусам в Поволжье связано также с тем, что федеральное правительство возьмёт за основу опыт ПФО в развитии системы кадетского образования в стране. Соответствующий пакет предложений был направлен по итогам совещания в Перми в ноябре 2017 года, которое прошло с участием главы Минобрнауки Ольги Васильевой.

«Министерство образования и науки РФ и министр поддержали наши подходы. Мы доложили о них председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, получили поддержку. Ну и сейчас, собственно, Минобрнауки России занимается тем, что стандартизирует эти процедуры для того, чтобы кадетское образование независимо от того, в каком регионе создаются кадетские корпуса, кадетские школы, дети были обеспечены и форменной одеждой, и питанием, и материально-технической базой по соответствующим стандартам. А самое главное, чтобы это был качественный образовательный процесс», — сказал Михаил Бабич, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Плакаты то приносили, то уносили

Напомним, профиль у Чувашского кадетского корпуса будет воздушно-космический. Решением министра обороны за кадетским корпусом закреплены в качестве шефских организаций военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и филиал Липецкого центра подготовки авиационного персонала ВКС России (военная часть 62 632, село Саваслейка Нижегородской области).

Чувашский кадетский корпус стал шестым в Поволжье в рамках проекта «КаДетство» — подобные школы открыты ранее в Башкирии, Татарии, Удмуртии, Прикамье, Нижегородской области. Согласно проекту, здание будет состоять из пяти секций: учебного и спального корпусов на 150 мест, учебно-спортивного блока, столовой, актового зала, рекреационного блока. Ожидается, что в нём будут учиться 400 кадетов.

Был «Шупашкаром» - стал кадетским

В настоящее время стройку еженедельно инспектирует премьер Иван Моторин, который проводит совещания и решает проблемы. Он и стал главным «экскурсоводом» по объекту, ведя Михаила Бабича по маршруту, усеянному плакатами, чиновниками и строителями.

Примечательно, что первыми «остановками» стали не учебные корпуса, а хоккейный центр и парк, который предложили назвать кадетским, — проекты, которые строятся с учётом пожеланий жителей и предназначены в первую очередь для горожан. Иван Моторин подчеркнул, что «учли пожелания горожан, разработали проект благоустройства парка» площадью 23 гектара.

«Разбили его на два этапа, первый связан с кадетским корпусом, его площадь 3,5 га. Сегодня разрабатывается проект, и до 15 августа планируем реализовать данную часть. Первый этап завершаем вместе с вводом кадетской школы», — сказал премьер.

«То есть всё, что людям обещали, когда они переживали, всё сделаем», — констатировал полпред.

«Да. Второй этап — 2019—2022 годы. Освещение, тропиночная сеть, малые архитектурные формы, детские площадки, спортивное оборудование — всё это запланировано. Первоначальное название парка было «Шупашкар». Но провели опрос, и он будет переименован в «Кадетский парк», — продолжил Иван Моторин.

«Звучит хорошо. Наверное, такой парк будет первым в России. Никому не будем говорить только», — шутил Михаил Бабич.

«Название парка», — попытался вставить комментарий глава Чувашии Михаил Игнатьев. Но его реплика осталась незамеченной.

Наталия Николаева ИА REGNUM Территорию перед визитом Михаила Бабича оцепили стражи порядка

Отметим, что благоустройство территории будет проводиться в рамках приоритетного проекта по формированию городской среды. Он предусматривает пешеходные тропы, фонтаны, аттракционы и детские площадки с местами для семейного отдыха. Предусмотрено также освещение и полное инженерное оснащение инфраструктуры парка.

Иван Моторин поблагодарил Михаила Бабича «за помощь во включении объекта в программу», сообщив, что на первом этапе будет направлено 40 млн рублей, на втором — порядка 140 млн рублей. Если «будет финансирование, тогда, возможно, в более сжатые сроки построим».

«По инициативе республиканских властей включили в проект «Комфортная городская среда», выделены существенные средства, хотя и были протестные настроения людей относительно парка. Я надеюсь, парк станет изюминкой Чебоксар и любимым местом для горожан. Это очень важное событие. Мы сегодня рассмотрели ход реализации и этой задачи, которая синхронизирована со строительством кадетского корпуса и с исполнением президентской программы», — подчеркнул Михаил Бабич, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Приволжский полпред выразил уверенность в том, что парк «в ближайшие два-три года будет приведен в очень красивое комфортное состояние». И «вместе с кадетским корпусом будет служить развитию и Чебоксар, и Чувашской Республики, и чувашской молодежи, и по большому счёту для всех граждан нашей страны, которые сюда будут приезжать».

Наталия Николаева ИА REGNUM

Проект из Кингисеппа

Кадетский корпус также прирастёт региональным хоккейным центром, который будет открыт для всех горожан. Чтобы ускорить реализацию проекта, в Минспорте России предложили Чувашии «привязать уже реализованный проект».

«Мы выбрали проект (строительства хоккейного центра) из Ленинградской области, Кингисеппа. Получено письмо из Минспорта России, что 180 млн рублей планируется выделить на 2018 год. 60 млн своих добавим. Общая стоимость проекта — 260 млн. Возможно дополнительное выделение средств», — рассказал Иван Моторин.

«Спасибо, что подсказали своевременно, вовремя подали заявку», — вставил слово Михаил Игнатьев, обращаясь к Михаилу Бабичу.

Полпред пояснил, что концепцией окружных кадетских корпусов предусмотрено строительство региональных спортивных центров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансирование хоккейного центра планируется проводить в рамках строительства региональных центров по видам спорта. На эти цели из федерального бюджета в 2018 году предполагается выделить 180 млн рублей. Сметная стоимость строительства объекта определена в объеме 260,5 млн рублей (в ценах III квартала 2017 года). Новый объект также станет тренировочной базой для воспитанников республиканской школы олимпийского резерва №4 по хоккею.

Наталия Николаева ИА REGNUM Подготовка к визиту

«Главное — чтоб не наказали»

В ходе осмотра других площадок главные вопросы, которые задавал Михаил Бабич, свелись к трём: проблемам, графику строительства и синхронизации работ на объектах, которые распределили между субподрядчиками.

«Синхронизированы работы? У нас никто вперёд не вырвется, и никто потом никого догонять не будет?» — спрашивал у чиновников и строителей полпред.

Строители его бодро заверяли, что «не мешаем друг другу». Чиновники были более осторожны, отмечая, что «основные проблемы решены, которые в начале сдерживали, — фундамент, дренаж, много вносилось изменений» в проектную документацию. И в «марте-феврале» строительство вернётся в утверждённые ранее графики.

«Хорошие субчики привлечены», — удовлетворённо констатировал Иван Моторин.

Осматривая строящиеся корпуса, Михаил Бабич заметил, что «облицовочный кирпич очень удачно» подобран. На что Михаил Игнатьев не без сожаления отметил, что «кирпич не наш, кировочепецкий, на оптовом рынке закупают».

«Там были сложности определённые: кладка узорчатая, приходилось тренироваться и разбирать. Сейчас руку набили, эти сложности ушли», — демонстрировал знание деталей Иван Моторин.

Финишной точкой маршрута стал стенд «Старко». Изучающе-оценивающе посмотрев в глаза руководителю Андрею Александрову, приволжский полпред сразу перешёл к главному.

«Всё успеваете? Вы понимаете, что вы нас подводите?» — жёстко, но не повышая тона, спросил Михаил Бабич.

«Сейчас все согласования в проекте прошли, сейчас только нагоняем. Стоит задаче в марте наверстать отставание и дальше по графику», — под прицельным взглядом всей делегации выдавил Александров.

Казалось, замерла вся стройка.

Наталия Николаева ИА REGNUM Будущий спортивный зал

«Больше у вас нет никаких проблем?» — спросил полпред.

«По другим объектам есть, закредитованность и так далее», — неожиданно вклинился в диалог Михаил Игнатьев, пока директор «Старко» молчал.

«Все ваши другие объекты — это ваши другие объекты. Это ваши проблемы, — прервал Бабич. — Что хотите делайте: снимайте, освобождайте, но здесь вы ни на один день отставать не имеете права. И второе. Координируете все работы вы?»

«Конечно. Отдельная служба занимается, четыре человека», — выходил из ступора Александров.

«На пульсе держим», — поддержал премьер Иван Моторин.

«Вопрос в конечной синхронизации, в этой сборке последней. За этим надо особенно щепетильно смотреть», — подчеркнул Бабич.

«Еженедельно здесь рабочие планёрки, Иван Борисович (Моторин) проводит», — закивал Михаил Игнатьев.

«Помощь нужна?» — обратился полпред к директору стройкомпании.

«Помощь? — Александров едва не поперхнулся от неожиданности. — Нет».

«Главное — чтоб не наказали, да? Дали возможность доделать», — улыбнулся полпред, покидая площадку.