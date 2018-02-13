Если граждане США хотят получить неопровержимые доказательства того, что федеральные инвестиции в инфраструктуру стимулируют экономическое развитие, им необходимо обратиться к книгам легендарного американского финансиста Феликса Рохатина, спасшего Нью-Йорк от банкротства в 1970-х годах, пишет Стив Израэл в статье для американского издания The Hill.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Краткий обзор американской экономической истории, предложенный Рохатином и первоначально опубликованный в 1996 году, показывает, что смелые инвестиции в инфраструктуру позволяют создать новые рабочие места и повысить заработную плату. В качестве примеров можно привести плотину Гувера и систему автомагистралей между штатами.

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Администрация президента США Дональда Трампа предложила крупный инфраструктурный план на сумму в $1,5 трлн. На самом деле план не такой масштабный, как принято полагать. В рамках инфраструктурного плана сумма прямых федеральных инвестиций составит всего $200 млрд. Эти деньги были получены за счет сокращения других федеральных программ. План возлагает финансовые обязательства по реализации крупных инфраструктурных проектов на региональные органы власти. По сути, план предусматривает опустошение федерального и региональных бюджетов без каких-либо гарантий возврата инвестиций.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Инфраструктурный план Трампа скорее является свидетельством пренебрежительного отношения к инфраструктуре, чем масштабным инвестиционным проектом. Мелочность США в данном вопросе предает не только предыдущие исторические свершения, но и будущее.

В начале XIX века американские лидеры осознали, что экономика США никогда не будет конкурентоспособной, если правительство не сможет обеспечить перемещение товаров и людей с помощью канала, связывающего систему Великих озер с Атлантическим океаном через реку Гудзон. Строительство канала Эри в штате Нью-Йорк привело к увеличению торговли между штатами. Проект канала был инженерным чудом, который обеспечивал благосостояние среднего класса в течение следующих 40 лет.

Затем 16-й президент США Авраам Линкольн связал восточное побережье с Калифорнией, подписав распоряжение о строительстве Трансконтинентальной железной дороги. США выбрались из Великой депрессии построив Плотину Гувера, создав агентство по электрификации сельских районов, управление ресурсами бассейна Теннесси, управление общественных работ США и гражданский корпус охраны окружающей среды.

В 1950-х годах 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр столкнулся с серьезным кризисом в сфере занятости. Во время Второй мировой войны и после нее Америка процветала, шло строительство промышленных предприятий, выпускавших военную продукцию. К 1950-м годам системы вооружений Второй мировой войны устарели и оказались ненужными, в итоге миллионы американцев оказались безработными.

White House Портрет Дуайта Эйзенхауэра

Эйзенхауэр создал новые рабочие места за счет строительства федеральной системы автомагистралей, буквально проложив путь к современной экономике США. Когда СССР обошел США в космосе, запустив первый спутник, американские граждане не сдались и удвоили свои усилия. В 1962 году 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди пообещал, что к концу десятилетия американцы отправятся на Луну и миссия была выполнена.

Если сравнить смелые достижения прошлого с современной инфраструктурой США, то граждане США увидят, что более 100 тыс. мостов находятся в запущенном состоянии, энергосеть нуждается в модернизации, а работы по созданию высокоскоростной широкополосной сети идут медленными темпами. Путешественников встречают обветшалые аэропорты с длительными задержками рейсов. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в инфраструктуру приносит экономике от $1,5 до $3, а каждый инвестированный миллиард создает 13 тыс. рабочих мест.

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Но давайте посмотрим и на нематериальную сторону вопроса. Во-первых, проекты прошлого сплачивали все общество. Граждане США были объединены общей целью. Во-вторых, нужно обратить внимание на психологическое воздействие повседневного окружения. Каждый, кто выглядывал в окно, видел кипящую жизнь и оптимизм. Граждане США видели, как строятся мосты, туннели, дороги, современные поезда и самолеты. Что они видят теперь? На дорогах появились выбоины, все покрылось ржавчиной, все находится в упадке.

Freegreatpicture.com США

Оглядываясь назад в прошлое, мы видим, что американские лидеры не уклонялись от своей ответственности за Америку. Кеннеди не призывал США к величию, заявив: «Мы собираемся полететь на Луну в этом десятилетии и сделать много других вещей не потому что они легки, а потому что они сложны… мы принимаем этот вызов, мы ничего не хотим откладывать на потом, и мы собираемся одержать победу».

Очень жаль, что президент Трамп предложил США проект под названием «сделай это сам». Америку нельзя сделать вновь великой без масштабных и смелых проектов.