American Conservative: США должны оставить Сирию

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM США не могут добиться разрешения конфликта в Сирии, поскольку у Ирана и России на карту в нем поставлено больше, поэтому они в большей, чем Вашингтон, степени заинтересованы в выживании своего клиента — президента Сирии Башара Асада. Какие бы шаги ни предпринимал Белый дом, в конечном счете они лишь обостряли ситуацию в стране. В сложившихся условиях наилучшим шагом для Белого дома было отступиться, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для американского издания The American Conservative.

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Автор отмечает, что еще до начала операции по освобождению второго по величине города Ирака Мосула в августе 2017 года было очевидно, что изгнание из него боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обернется новой катастрофой: без объединяющего всех врага существующие между противниками исламистов противоречия выльются в очередное противостояние.

И через пять месяцев предостережения экспертов воплотились в жизнь — и не только в Ираке, где продолжается политическая борьба между Региональным правительством Курдистана и Багдадом, но и в соседней Сирии. Уже сейчас вооруженные США арабские боевики из Свободной армии Сирии ведут боевые столкновения с членами курдских Отрядов народной самообороны (YPG), также поддерживаемыми Вашингтоном. Турция — союзник Белого дома по НАТО — грозится уничтожить Демократические силы Сирии (ДСС), те сами подразделения, на которые США полагались в своей борьбе с радикалами. Иными словами, на сегодняшний день Вашингтону удалось испортить отношения, с одной стороны, с Турцией, а с другой — с сирийскими курдами.

Как будто самой Сирии было недостаточно, из-за начала операции вооруженных сил Турции в сирийском Африне ситуация в стране стала практически неразрешимой. США же — отчасти из-за фанатичного стремления к принятию недальновидных решений взамен реалистическому и долгосрочному планированию — загнали себя в угол и лишь обострили проблему. На каждой стадии конфликта курс Вашингтона в Сирии характеризовался лишь тем, что США реагировали в зависимости от обстоятельств. Значительно чаще, чем хотелось бы, из-за принимаемых решений и без того находящаяся в трагической ситуации Сирия заполнялась оружием, а США в еще большей степени втягивались в конфликт между крупными державами региона.

В начале конфликта, после того как официальный Дамаск с помощью оружия подавил «мирные» протесты, звучали «оглушительные» призывы к США вмешаться в конфликт. Администрацию бывшего президента США Барака Обамы стали умолять начать играть более активную роль для разрешения ситуации. Принимались законы, дающие право на поставки мятежникам стрелкового оружия и противотанкового оружия. Говорилось также о необходимости ввести бесполетную зону над Сирией. При этом никто не принимал во внимание ни то, сколько она будет стоить, ни насколько большим бременем она станет для военных США.

Впоследствии Вашингтон совместно с Саудовской Аравией, Турцией и Иорданией стал поставлять оружие Свободной армии Сирии — довольно неоднородной агломерации бойцов, чья цель состояла в свержении правительства в Дамаске. ЦРУ начало программу по организации поставок оружия противникам президента Башара Асада с целью, подчеркивает автор, заставить «режим» пойти на переговоры и достигнуть соглашения. Когда же приоритетной задачей стала группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Пентагон составил планы по организации и проверке мятежных сил для борьбы уже с ней — программа не имела почти никакого результата, несмотря на потраченные на нее $500 млн.

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И только после провала всех этих инициатив Вашингтон стал поддерживать Демократические силы Сирии — курдско-арабскую организацию, освободившую от исламистов значительные территории. К сожалению, сейчас Турция всеми силами пытается выдавить эти силы с прилегающих к своей южной границе территорий.

Издержки для Вашингтона от описанных выше шагов в значительной степени перевешивают преимущества: ряд мятежников, подготовленных и вооруженных США, попросту сдался исламистам, лишь перейдя сирийско-турецкую границу. Часть поставленного оружия, предназначавшегося для «умеренной оппозиции», была захвачена радикальными группировками или продана на черном рынке. При это Белый дом не рассчитал степень значимости Дамаска для Ирана и России. Оказалось, что для них сохранить Асада у власти оказалось важнее, чем для Вашингтона его сбросить: влияние и мощь США не зависят от того, находится ли Асад у власти в Сирии, чего нельзя сказать о Москве и Иране.

Таким образом, конфликт в Сирии не является тем кризисом, который Вашингтон в состоянии решить, как и не должен был он этим заниматься. Каждое действие Белого дома было встречено равным и противоположным противодействием со стороны Москвы и Тегерана, а страдали от этого сирийские граждане. Ни одна держава, находящаяся на другом конце мира, не может разрешить политический кризис в Сирии. Сами граждане арабской республики должны установить принципы своего управления. На фоне того, как в марте начнется уже восьмой год конфликта, самым разумным курсом действий для администрации Трампа стал бы уход из Сирии: ничто не сможет остановить конфликт там, где противоборствующие стороны и их подстрекатели намерены его продолжать.