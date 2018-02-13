Московский «гений» муниципального управления вновь оказался повержен стихией. В этот раз (какой по счету?) битву проиграли, как его окрестили комплементарные мэрии СМИ, «снегопаду столетия». ИА REGNUM попыталось разобраться в причинах столь позорного краха.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

Многое, как известно, познается в сравнении, поэтому мы сами вышли на улицы с инспекцией, а также попросили журналистов дружественного нам ИА «Красная Весна» посмотреть и рассказать, как борются со снегом в их городах и весях. Но в первую очередь нас по понятным причинам интересовали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Поскольку это столичные регионы с сопоставимыми, отнюдь не малыми в сравнении с остальной страной бюджетами. Не менее интересно было также узнать, как решают коммунальные проблемы там, где столичными бюджетами похвастаться не могут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сугробы на парковке

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Снег победил власть в Москве: фотогалерея

Если бы мы составляли рейтинг успехов и неудач муниципальных властей в противостоянии с непогодой, то, положа «руку на сердце», отдать кому-либо предпочтение, выстроить в ряд и наградить представляется крайне затруднительным. Очевидно, что коммунальные службы вновь проиграли. Там же, где граждане проблем из-за снега не испытали, это не заслуга органов ЖКХ, а только лишь отсутствие осадков. Также обращает на себя внимание то, что власти не входящих в столичную тройку муниципалитетов перекладывают заботу о чистоте тротуаров и парковок на жителей. У одних денег в казне нет, другие реагенты и технику не закупили, поэтому давайте, граждане, сами о себе позаботьтесь.

А что же столица нашей родины Москва?

В Москве все «хорошо», чиновники, уж и не счесть в какой раз, расписались в своей несостоятельности. Тут им, правда, на помощь пришли природа и ангажированные СМИ с их «снегопадом века». Мы не стали вникать, насколько нынешний снегопад отличается от сотен тысяч бывших до него, не на Бали, чай, живем? А вот на вопрос о том, доколе горожане будут страдать от «библейских потоков», «снегопадов века» и прочих «невиданных ураганов», ответ, как представляется, нашли.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Гагаринской улице. Санкт-Петербург

Можно остановиться на том, что город, в котором сотни миллиардов рублей направляются на снос кирпичных пятиэтажек, благоустройство улиц, закатывание парков в асфальт и прочие стелы с бесплатным Wi-Fi, для нужд инвалидов-колясочников, количество которых исчисляется десятками тысяч, планирует закупить аж 166 колясок. Это недвусмысленно говорит о том, в чем в мэрии видят смысл своего существования. Но вдруг, пусть не у нынешней, а следующей администрации, голос разума возобладает, и власти, наконец, займутся выполнением своих прямых обязанностей.

На секунду абстрагировавшись от упоительных презентаций чиновников, громких заявлений СМИ и блогеров, выясняется, что проблема не стоит и «выеденного яйца». Катастрофические последствия от ливней и снегопадов порождены разрушением системы ливневой канализации и нацеленностью коммунальных служб на «освоение» все больших и больших сумм. И ничем больше!

Состояние ливневой канализации в городе является одной из самых охраняемых тайн столицы. Как ни стыдно в этом признаваться, но при подготовке материала автору так и не удалось составить однозначного мнения о текущем состоянии дел. Очевидно, что ливневые коллекторы массово не строятся минимум 30 последних лет, а не ремонтируются, пожалуй, и все 40. Свидетельством чему являются затопленные подземные переходы и бурные реки на улицах после каждого не самого мощного дождя. Или, как сейчас, горы снега во дворах, скверах, на парковках и перекрестках.

Где снег и при чем тут ливневки?

Ливневая канализация имеет самое прямое отношение к сегодняшнему коллапсу. Снег мало сгрести с тротуара и проезжей части, его нужно куда-то убрать. Не весны же ждать? Убирать можно двумя способами: вывозить и плавить на месте. Понятно, что гордо рассказывающий о снежном составе длиной с экватор вице-мэр Петр Бирюков выбирает первый способ. Тут и финансирование, и похвастаться масштабами решаемых проблем можно. Но нам-то, ломающим ноги на нечищеных тротуарах, воюющим с соседями за парковки, толкающим рейсовые автобусы, чтобы не опоздать на работу, а главное, исправно платящим за все вышеперечисленные безумия, зачем это все? Правильно! Нам «такой футбол» не нужен. Нам нужно, чтобы власть быстро, эффективно и максимально экономично решила возникшие проблемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Здесь-то как нельзя кстати и пришёлся бы второй способ, не требующий несметного количества железнодорожных платформ для вывоза снега на экватор, большого количества тяжелой техники, которой при нынешней скученности попросту негде развернуться. Производители предлагают не только широчайший ассортимент коммунальной механизации, но и мобильные снегоплавильные пункты.

Ставится подобный пункт в микрорайоне, местные коммунальщики оперативно свозят в него снег и утилизируют. Куда уж эффективнее и дешевле? Да вот беда, ливневка разрушена, а в новых жилых комплексах вовсе не построена. Кроме того, при таком подходе придется вооружать управляющие компании соответствующей техникой. Что, по всей видимости, не так выгодно, как требовать дотаций на новые вереницы самосвалов и тракторов.

Но только лишь снегоплавильными пунктами и ливневками дело не ограничивается. Правда же?

В последние годы в столице наблюдается интересное явление: как только начинается снегопад, с улиц тут же исчезают все причастные к этому службы — от дворников до снегоуборочных машин. Ну да, нам вновь расскажут про нормативы, которые чиновники сами себе и пишут. А вдруг дело все же в другом? Например, в том, что неэффективность коммунальщиков, будь то городской ГБУ «Жилищник», либо частные УК, необходимо оплачивать. Карманы граждан не бездонные, слишком в них залезешь, так и до социального взрыва недалеко. Бюджетных средств еле хватает на переустройство «города для жителей» в «город с открытки» для туристов. Вот и сокращаем соответствующие статьи расходов в надежде, что «авось» пронесет, и не «снегопада столетия», ни «библейского потопа» не случится. А на пути в светлое урбанистическое будущее столицы обращать внимание на то, что старики не могут дойти до аптек, матери погулять с детьми и поломанные руки-ноги, у нас отродясь было не принято.

Что нам хотят сказать упавшие деревья?

На фоне громких заявлений о снегопадах и железнодорожных составах осталось незамеченным главное. Было заявлено, что во время снегопада было повалено несколько тысяч деревьев. Может ли такое быть, чтобы в экологически здоровом регионе во время в общем-то обычного для данного климатического пояса явления при не достигших и 20 градусов морозах гибло такое количество деревьев?

Представляется, что подобное невозможно. А значит, речь идет о том, что вся нынешняя градостроительная политика московских властей губительна в принципе. И не за горами тот день, когда вопрос выживания встанет с такой очевидностью, что отмахнуться и спрятаться от него уже не получится. Из 20 млн жителей Москвы 8 млн, возможно, вернутся на свою малую родину. А нам, дорогой читатель, 12 млн зарегистрированных жителей столицы, куда податься?