Расследование громкого дела об авиакатастрофе в Подмосковье продолжается. Психологи оказывают помощь родственникам и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолёта Ан-148, который потерпел крушение. Жизнь продолжается… Но уже без 71 человека, находившегося на борту злосчастного воздушного судна, следовавшего из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение

Уголовное дело

Самолёт «Саратовских авиалиний» потерпел крушение спустя несколько минут после взлёта. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование взяло на себя Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Alex Snow «Саратовские авиалинии». Ан-148

После крушения заговорили о версиях ЧП. В их числе, в частности, назывались техническая неисправность самолёта, экономия на антиобледенении, погодные условия, человеческий фактор, теракт. Как заявили в СК РФ, уже установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв произошел после падения самолета. На месте происшествия обнаружены два бортовых самописца. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения.

Офис авиакомпании «Саратовские авиалинии» подвергся обыскам. В аэропортах изъяты документы по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа. Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полёта судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

Сегодня, 13 февраля, Следственный комитет России планирует вести работу с обломками разбившегося самолёта. Параллельно идёт расшифровка бортовых самописцев.

Пассажиры и экипаж: опознание

Списки пассажиров разбившегося самолёта несколько раз уточнялись. По последним данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пассажиров были два иностранца: граждане Швейцарии и Азербайджана. 39 пассажиров являлись жителями Оренбургской области: 28 орчан, семь новотройчан, два жителя Гая, житель Адамовского района и житель ЗАТО «Комаровский».

На борту находились пассажиры и члены экипажа из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пермского края, Норильска, Новосибирска, Мордовии, Казани, Нижневартовска, Белгородской области. Среди пассажиров были трое детей: Илья П. (17 лет), Евгений Л. (12 лет) и Надежда К. (пять лет). В каждом регионе с родственниками работают психологи и медики.

Пассажиры

12 февраля в Орск прибыл спецборт с психологами и специалистами, которые на базе городской больницы №4 Орска произвели отбор проб ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе. Взять образцы ДНК на месте правительственная комиссия решила для того, чтобы лишний раз не создавать для людей дополнительно напряжённую ситуацию. Образцы уже отправлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы.

На месте крушения Ан-148 вблизи населённого пункта Степановское Раменского района Московской области ведутся поиски тел пассажиров и членов экипажа. Обследовано почти 30 га. Спасатели обнаружили более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и почти 500 обломков воздушного судна, в спасательной операции задействованы более тысячи человек и около 200 единиц техники. В общей сложности сотрудники экстренных служб обследовали 90% территории, где разбросаны обломки самолета. Идентификация фрагментов тел погибших и судмедэкспертиза будут проведены в Москве.

Выплаты и пожертвования

В Оренбургской области открыт благотворительный счёт для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Кроме того, губернатор, члены правительства и сотрудники органов исполнительной власти региона приняли решение о перечислении однодневного заработка в помощь семьям, чьи близкие погибли в результате крушения самолёта.

В день трагедии от Орска до местного аэропорта курсировали бесплатные такси. Таким был отклик на беду и помощь одного из владельцев компании, оказывающей услуги такси.

От Оренбургской области семьям будет выплачено по 1 млн рублей на каждого погибшего в авиакатастрофе. Решение об этом принял губернатор Юрий Берг. Аналогичное решение принято и губернатором Московской области. Это дополнительная материальная поддержка регионов.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о выплате семьям троих погибших в результате крушения самолёта Ан-148 жителей города материальной помощи в размере 1 млн рублей за каждого погибшего.

Также родственникам всех погибших в авиакатастрофе будут произведены выплаты в соответствии с федеральным законодательством — порядка 2 млн рублей.

Стихийные мемориалы

Оренбуржье продолжает жить в шоковом состоянии. Как только появилась информация о трагедии, в регионе начали возникать стихийные мемориалы. Неравнодушные граждане несли свечи, цветы, игрушки в Оренбурге к памятнику В. Чкалову на набережной Урала, в Орске — к зданию аэропорта, к памятнику В. Ленину на Комсомольской площади и в сквер Славы.

Гвоздики

12 февраля в школах, где учились погибшие ребята, уроки начались с минуты молчания. В учебных учреждениях установили фотографии подростков в траурных рамках. С утра к ним дети и взрослые возлагали цветы. После авиакатастрофы многим школьникам потребовалась помощь психолога.

После трагедии в соцсетях, мессенджерах, СМИ начали появляться истории об ушедших из жизни пассажирах. Какими были эти люди? Все истории — добрые и светлые.

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Орск в режиме ЧС

С 11 февраля Орск живёт в режиме чрезвычайной ситуации. Для оказания всесторонней консультативной и психологической помощи родственникам погибших в авиакатастрофе сегодня в Орске начал свою работу консультационный центр на базе «Комплексного центра социального обслуживания населения».

В день трагедии в Орск оперативно выехал губернатор Юрий Берг. Руководство социального блока областного правительства также быстро отреагировало на ситуацию.

12 февраля в Орск прибыл полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич. Вместе с главой Оренбуржья полпред встречался с родственниками погибших в городской больнице №4.

Материалы ДНК уже отправлены в Москву. Они необходимы, чтобы опознать тела разбившихся пассажиров и членов экипажа и официально признать их погибшими. Как отметил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, это необходимо для того, чтобы организовать официальные выплаты и оказать материальную помощь, затем провести все юридические действия, которые связаны со вступлением в наследство, и так далее. Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подчеркнул, что уже изучена ситуация каждой семьи, чей родственник пострадал в результате крушения самолёта.

Добавим, что психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России продолжают работать в Орске. В Москву спецбортом отправлены только специалисты, взявшие материалы ДНК. Психологи же останутся в городе до тех пор, пока в них нуждаются.

Траур

12 февраля в Оренбургской области стало днём траура. В связи трагедией регион получает соболезнования из разных стран и из разных регионов России. В Оренбурге решено отказаться от всех увеселительных мероприятий на неделю. Отменили масштабное празднование проводов Масленицы, которое было запланировано на 17 февраля.

Kevin Gessner Траурные свечи

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг выразил благодарность россиянам, откликнувшимся на трагедию в Подмосковье, где разбился Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск.

«Я глубоко тронут душевным теплом людей, которые откликнулись на нашу боль, поддержали оренбуржцев, прежде всего родных и близких погибших в авиакатастрофе. Соболезнования и искренние предложения помощи поступили практически от всех глав регионов России, от зарубежных экономических партнеров и крупных отечественных предприятий, сотрудничающих с Оренбуржьем. Спасибо простым людям, кто звонил и писал нам, чтобы выразить сочувствие. Наше горе эхом отдается в сердцах сограждан, и мы чувствуем поддержку всей страны».

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Возобновление авиасообщения

В связи с трагедией 11 февраля отменили вечерний рейс Орск — Москва («Домодедово»). Директор орского аэропорта заявил, что билеты можно сдать либо использовать в другой день. Они будут действовать. 12 февраля авиасообщение с Москвой возобновилось. Самолёт Як-42 предоставила компания «Ижавиа». Смена компании и тип самолёта вызвали активное обсуждение. В обществе высказали мнение, что смена перевозчика выглядит странно, поскольку «Саратовские авиалинии» не признаны виновными в крушении самолёта. В интернете пользователи возмутились типом самолёта, дав ему нелестную характеристику.

Як 42 «Саратовские авиалинии»

Генеральный директор авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев воздерживается от подробного комментирования катастрофы пассажирского Ан-148 в Подмосковье, сообщает 12 февраля газета «Известия». Глава компании подчеркнул, что «слишком много пишут, не имея ни фактов, ни оснований».

Между тем, портал ural56.ru сообщает, что пассажиры ранее жаловались на «Саратовские авиалинии», но Росавиация прислала «отписку». В ответе на жалобу Росавиация указала, что «авиакомпания показала способность безопасно выполнять коммерческие перевозки». Также в тексте сказано, что каждый экземпляр воздушного судна имеет действующий сертификат летной годности.

В свою очередь губернатор Оренбургской области заявил, что переговоры по возобновлению авиасообщения с Москвой из Орска проведены с крупнейшими авиакомпаниями «Россия» и «Аэрофлот».

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