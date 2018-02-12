Жертвы и пожертвования: Оренбуржье скорбит по погибшим в авиакатастрофе

Оренбург, , 10:44 — REGNUM В Оренбургской области по многочисленным просьбам оренбуржцев открыт благотворительный счёт для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Кроме того, губернатор, члены правительства и сотрудники органов исполнительной власти региона приняли решение о перечислении однодневного заработка в помощь семьям, чьи близкие стали погибли в результате крушения самолёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Жители Оренбуржья близко к сердцу приняли трагедию, произошедшую с их земляками, и решили перечислить средства родственникам погибших. В Орске и Оренбурге возникли стихийные мемориалы, куда неравнодушные жители несут игрушки и живые цветы, в память о погибших зажигают свечи. В Оренбурге цветы несут к памятнику Валерию Чкалову на набережной реки Урал.

В Орске на Комсомольской площади у памятника Ленину установили памятную табличку, а в сквере Славы на проспекте Мира разместили стенд с именами погибших. Стихийный мемориал организован в орском аэропорту. Среди жертв авиакатастрофы 28 жителей Орска.

Цветы несут и в школу № 8 Орска, где учился погибший выпускник Илья П. Со школьниками работает психолог, для одноклассников и знакомых Ильи его гибель большая утрата. Для детей сейчас важно выговорится, поделиться горем, здесь на помощь приходит психолог. В классе, где учился Илья, всего 16 человек. Парня вспоминают только хорошими и добрыми словами. Говорят, что он был светлым человеком. Фотография Ильи, цветы, свечи сначала стояли в классе, затем их перенесли в центральный холл школы.

Кроме Ильи П., на борту находились ещё двое детей: 12-летний Женя Л. и пятилетняя Надя К.

Один из погибших — уралец Илья С. В день катастрофы ему исполнилось 33 года. Он летел домой отмечать день рождения. Илья был сыном директора Гайского горно-обогатительного комбината. Илья родился в Орске, учился в Челябинске в ЮУрГУ на энергетика, затем работал в Екатеринбурге в УГМК. В последние годы он бросил карьеру, увлёкся магией и отправился путешествовать, сообщают соцсети.

Стюардесса Настя С. последний раз была в Сети в 14:21, в момент взлёта. Жизнерадостная Настя, судя по записям в соцсетях, очень любила свою маму. Несколько постов девушки посвящены матери. «Если бы я мог когда-нибудь встретиться с Богом, я бы поблагодарил его за то, что он подарил мне такую маму», — говорится в одном из них.

В самолёте летела руководитель отдела Управления Федерального казначейства по области в городе Орске, супруга бывшего заместителя главы Орска. Швейцарец Ульрих К. летел в Орск по работе. На борту находились также главный энергетик ОНОСа Владимир Н., директор стоматологической клиники Людмила К., руководители рынка «Центральный» Зоря А. и Виктор А., директор по экономике и финансам ЮУГПК Елена Д, бывший начальник цеха на АО «Уральская Сталь» Владимир У. Хоккейный агент в соцсети сообщил, что в авиакатастрофе погибла возлюбленная игрока хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина Дарья Т.

Напомним, что 11 февраля произошло крушение самолёта Ан-148, выполнявшего рейс Москва-Орск. Воздушное судно пропал из поля зрения диспетчеров спустя несколько минут после взлёта. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, из них 34 человека являлись жителями Оренбургской области, 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ещё по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов. Кроме того, на борту находился гражданин Швейцарии и гражданин Азербайджана.

В Оренбургской области 12 февраля объявлен днём траура, в Орске с 11 февраля введён режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время ожидается прибытие из Москвы спецборта со специалистами, которые будут проводить забор биологического материала у родственников погибших для идентификации тел.

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